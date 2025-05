Durch eine frühzeitige Leihe wollen die Bayern dem Bericht zufolge jenen Fehler vermeiden, den sie in der Vergangenheit bei Mathys Tel und Joshua Zirkzee begangen haben.

Um dieses optimal fördern zu können, steht laut "Sport1" eine Leihe von Kusi-Asare im Sommer im Raum. Damit wolle der Klub seinem Youngster Spielpraxis auf höherem Niveau sichern, Bayerns Zweite spielt nur in der viertklassigen Regionalliga.

Im Februar 2024 war der junge Schwede von AIK Solna nach München gewechselt und kam in der laufenden Saison hauptsächlich für die zweite Mannschaft der Bayern zum Einsatz. Sein Talent ist jedem beim Rekordmeister bewusst.

Das Wichtigste in Kürze

Bayern-Talent Kusi-Asare: Erst Klub-WM, dann Leihe?

Beide saßen in München lange auf der Bank und kamen an den gestandenen Angreifern Robert Lewandowski bzw. Harry Kane nicht vorbei. Durch die geringe Spielzeit stockte die Weiterentwicklung der Spieler. Bei Kusi-Asare soll das anders laufen.

Sportdirektor Christoph Freund hatte eine Leihe des Angreifers zuletzt bereits nicht ausgeschlossen, allerdings betont, dass Kusi-Asare auf jeden Fall zum Kader für die Klub-WM im Sommer gehören soll.

Vor einer etwaigen Leihe müssten die Bayern aber wohl erst den Vertrag mit Kusi-Asare verlängern, dieser läuft 2026 aus. In der Zweitvertretung kommt er in der aktuellen Saison auf zwölf Einsätze, in denen er zwei Tore und zwei Vorlagen beisteuerte.