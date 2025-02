Bayern-Verkaufskandidat Leon Goretzka weckte laut türkischen Medienberichten die Begehrlichkeiten von Galatasaray, ran ordnet die Gerüchte rund um den 29-Jährigen ein.

Leon Goretzka bleibt beim FC Bayern ein Verkaufskandidat, neuste türkische Medienberichte deuteten nun ein Interesse von Galatasaray an. So berichtete die türkische Zeitung "Fanatik", dass Gala an einer Leihe von Goretzka interessiert sei.

Der FC Bayern München wäre demnach bereit, den Mittelfeldspieler abzugeben, allerdings nur bei einem dauerhaften Abgang und forderte eine zweistellige Millionensumme. Auch "HT Sport" berichtete von einem Gala-Interesse an Goretzka.

Nach ran-Informationen ist an den Gerüchten jedoch nichts dran. Aktuell hat Galatasaray kein Interesse an einer Verpflichtung Goretzkas.