FC Bayern München: Leroy Sane lehnt Vertragsangebot ab und wechselt wohl in die Türkei

Nach ran -Informationen sind die Verhandlungen über einen Dreijahresvertrag sehr weit fortgeschritten, so dass man auf Seiten des Traditionsklubs vom Bosporus in Kürze mit einer finalen Einigung rechnet.

Auch das Ziel steht so gut wie fest: der türkische Meister Galatasaray Istanbul.

Das Wichtigste in Kürze

Sane wird daher im Gegensatz zu den anderen deutschen Nationalspielern mit größter Wahrscheinlichkeit nicht am Donnerstag in die USA zu den Bayern nachfliegen, obwohl sein Vertrag noch bis zum 30. Juni läuft.

Wie ran erfuhr, bietet "Gala" etwas weniger als die kolportierten zehn Millionen Euro - allerdings netto, so dass die Summe deutlich über dem letzten Angebot der Bayern liegt.

Der vermeintliche Schritt in die Süper Lig, die zumindest nicht zu den Top-5-Ligen Europas gehört, sorgte allerdings nach den wochenlangen Verhandlungen für Verwunderung.

Bislang haben sich die FCB-Bosse um Sportvorstand Max Eberl noch nicht geäußert, auch wegen der Zeitverschiebung bei der FIFA Klub-WM in den USA.

Bei Bayern war sich der Offensivspieler offenbar dessen nicht mehr sicher, auch in den Verhandlungen soll ihm die Wertschätzung gefehlt haben.

Der 29-Jährige will mit einer guten Saison und einem Stammplatz beim Champions-League-Teilnehmer seinen Startplatz in der Nationalmannschaft für die WM 2026 sichern.

Der Ex-Schalker hatte bislang geschätzt rund 19 Millionen Euro brutto in München verdient. Anfang Mai hatten sich beide Seiten weitgehend auf ein Paket zu deutlich reduzierten Bezügen geeinigt (zehn Millionen Euro fix und fünf Millionen Boni).

Sane und seinem Berater Pini Zahavi war auch das verbesserte letzte Angebot von angeblich zwölf Millionen Euro Festgehalt plus drei Millionen Boni zu niedrig.

Sane: Wunschziel Arsenal zerschlug sich

Der Nationalspieler hatte sich bis zuletzt öffentlich alle Optionen offengelassen und nach dem 1:2 der DFB-Auswahl gegen Portugal bei der Nations League in München auf die Frage, ob er verlängern werde, nur geantwortet: "Sehr gute Frage."

Sein Wunschziel London hatte sich aber nach der Absage des FC Arsenal zerschlagen, zu Tottenham wollte er nicht.

Und die Bayern? Die waren am Dienstagmorgen deutscher Zeit nach einem zehnstündigen Flug in ihrem Teamquartier in Orlando gelandet.

Das erste Vorrundenspiel der FIFA Klub-WM (15. Juni bis 13. Juli) findet am Sonntag (18.00 Uhr MESZ live in SAT.1 und Joyn) in Cincinnati gegen Auckland City statt.