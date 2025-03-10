Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Ticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de.

+++ 16. Januar, 10:05 Uhr: Macht Bayern-Debütant bereits wieder den Abflug? +++ Am vergangenen Sonntag debütierte Felipe Chavez beim 8:1-Sieg des FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg für die Münchner Profimannschaft. Bei seinem ersten Pflichtspiel wurde der 18-Jährige in der 83. Minute eingewechselt. Kurz nach seinem Debüt könnte der Youngster aber wohl bereits den Abflug machen. So berichtet die "Bild", dass der Offensivspieler gleich mehrere Angebote bekommen haben soll, um andernorts Spielpraxis zu sammeln. Demnach sollen sich unter anderem deutsche Zweitligisten darum bemühen, Chavez bereits in diesem Winter auszuleihen. Auch aus Spanien und Italien sollen Klubs Interesse signalisiert haben. Gemäß dem Bericht würde der Peruaner seine nächsten Entwicklungsschritte aber am liebsten beim FCB machen, die Konkurrenz mit Spielern wie Michael Olise, Lennart Karl und dem zurückkehrenden Jamal Musiala ist in der Offensive aber enorm.

+++ 15. Januar, 9:36 Uhr: Nico Schlotterbeck offenbar kein Thema mehr beim FC Bayern +++ Abseits des Platzes ist es seit Monaten das Thema Nummer eins bei Borussia Dortmund: Verlängert Nico Schlotterbeck? Die Schwarz-Gelben wollen ihren Abwehrchef mit allen Mitteln halten, doch bisher hat noch kein Vertragsgespräch ein Ergebnis geliefert. Bis 2027 läuft das Arbeitspapier des Nationalspielers noch, kommt es zu keiner Verlängerung, scheint ein Transfer im Sommer wahrscheinlich. Das ist auch dem FC Bayern München sehr bewusst: Der Rekordmeister soll intern eine Verpflichtung Schlotterbecks diskutiert haben, berichtet die "Sport Bild". Jetzt wurde demnach aber entschieden: Schlotterbeck ist vorerst kein Thema mehr. Grund sei vor allem die nahende Verlängerung von Dayot Upamecano. Er und Jonathan Tah sind in der Innenverteidigung gesetzt. Auch dahinter ist der FCB mit Min-Jae Kim, Hiroki Ito und Josip Stanisic breit aufgestellt. Nur ein Wechselwunsch von Kim würde dem Bericht zufolge auch die Causa Schlotterbeck neu aufrollen. Der Südkoreaner hat einen Vertrag bis 2028, kommt aber meistens nur von der Bank. Unglücklich soll Kim aber nicht sein, da er nach vielen Verletzungsproblemen in der Vorsaison zunächst wieder zu 100 Prozent fit werden wollte. In der Rückrunde will Kim neu angreifen - und möglicherweise im Sommer die Situation neu bewerten, sollte er zu wenig spielen. Aber selbst in diesem Fall hätten die Bayern laut "Sport Bild" eine Alternative, die sie zu Schlotterbeck präferieren: Marc Guehi von Crystal Palace wird im Sommer ablösefrei zu haben sein, der FCB ist nur einer von vielen Top-Klubs, die den Engländer auf dem Zettel haben sollen.

+++ 14. Januar, 10:13 Uhr: FC Bayern hat niederländisches Top-Talent auf der Liste +++ Bisher hat der FC Bayern München auf dem Winter-Transfermarkt die Lage nur sondiert, Transfers waren zunächst nicht geplant. Wie die "Sport Bild" nun aber berichtet, soll der FCB einen Spieler als Transferziel Nummer eins ausgerufen haben: Givairo Read von Feyenoord Rotterdam ist erst 19 Jahre alt, wird aber bereits als Top-Talent auf der Position des Rechtsverteidigers gehandelt. Zudem verfügt Read bereits über einige Profierfahrung: Schon mit 17 gab der Niederländer sein Profidebüt, im Sommer 2023 wechselte er zu Feyenoord. In dieser Saison stand er meistens in der Startelf des aktuellen Eredivisie-Zweiten, bis ihn eine Oberschenkelverletzung Ende 2025 für rund sechs Wochen außer Gefecht setzte. Read kommt in dieser Saison so auf 16 Pflichtspiele, ein Tor sowie drei Vorlagen. Überhaupt ist sein Vorwärtsdrang eine seiner Stärken: Mit nur 19 Jahren kommt das Nachwuchstalent auf zehn Vorlagen in 39 Eredivisie-Spielen. Eigentlich ist der FC Bayern mit Konrad Laimer, Sacha Boey und Josip Stanisic auf der Position gut aufgestellt, doch Ausfälle wie gerade von Boey erfordern immer wieder Rotationen - ohne die Laimer wohl gar nicht auf dieser Position gelandet wäre. Hier soll Givairo Read langfristig Abhilfe schaffen. Zudem soll Stanisic dann mehr in der Innenverteidigung eingesetzt werden. Ein weiterer Pluspunkt für Read ist, dass er auch als Linksverteidiger eingesetzt werden kann. Das größte Problem an einem potenziellen Transfer dürfte die finanzielle Seite sein: Im April letzten Jahres verlängerte der Niederländer seinen Vertrag bis 2029. Sein Marktwert wird laut "Transfermarkt" bei rund 25 Millionen Euro eingestuft. Es könnte also ein kostspieliges Unterfangen für den FC Bayern werden. Zudem soll auch Manchester City Interesse an dem Rechtsverteidiger-Talent haben - und bei Transfers hat City selten eine finanzielle Obergrenze.

+++ 13. Januar, 17:03 Uhr: "Seltene Erkrankung" - Sacha Boey fällt aus +++ Nachdem Sacha Boey beim FC Bayern München nun schon mehrere Wochen ausfällt, gibt es nun neue Informationen rund um den 25-Jährigen. Wie die "tz" berichtet, leidet der Franzose unter einer "seltenen und langfristigen Magen-Darm-Erkrankung". Als Nebenwirkung dieser Erkrankung habe Boey stark an Gewicht verloren. Seinen bislang letzten Einsatz hatte der Rechtsverteidiger Anfang November 2025 beim 3:0 gegen Bayer Leverkusen. "Er hat ein bisschen Pech gehabt. Er war eigentlich in einer guten Phase, ist aber zum falschen Zeitpunkt krank geworden", sagte Vincent Kompany bei der Pressekonferenz zuletzt über Boey. "Das war bitter, dass er jetzt schon so lange krank ist und noch immer nicht ganz fit ist. Wir hätten ihn auch gebraucht in dieser Phase. Das Wichtigste ist, dass er wieder gesund wird und zur Verfügung steht. Aber natürlich gibt es einen hohen Konkurrenzkampf auf dieser Position", ergänzte FCB-Sportdirektor Christoph Freund. Ob Boey beim FC Bayern überhaupt wieder auf den Platz stehen wird, ist derweil noch offen. Denn die einstige 30-Millionen-Euro-Verpflichtung von Galatasaray gilt wohl als Verkaufskandidat für die noch laufende Winter-Transferperiode. Als angeblicher Interessent wurde zuletzt Crystal Palace gehandelt.

+++ 13. Januar, 10:26 Uhr: Bei Gala gegen Wolfsburg - Olise gedenkt verstorbenem Freund +++ Zwei Treffer und eine Vorlage steuerte Michael Olise zum deutlichen 8:1-Erfolg des FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Sonntag bei. Für den Franzosen war es ein rundum gelungener Auftritt. Besondere Aufmerksamkeit erregte jedoch sein Jubel nach dem zwischenzeitlichen 3:1 in der 50. Minute. Statt seiner gewohnten Geste mit einem Finger am Ohr und einem an der Schläfe zeigte Olise beide Zeigefinger in den Himmel. Diese Aktion war höchstwahrscheinlich ein stilles Gedenken an Sina Ghami, mit dem er zuvor beim FC Reading zusammengearbeitet hatte. Ghami war kürzlich bei einem schweren Verkehrsunfall in Nigeria ums Leben gekommen, in den auch der Schwergewichtsboxer Anthony Joshua verwickelt war. Neben Ghami kam dabei auch Boxtrainer Latif Ayodele ums Leben, während Joshua den Unfall ohne ernsthafte Verletzungen überstand. In einer Instagram-Story zeigte sich Olise tief betroffen vom plötzlichen Tod von Sina Ghami. "Ruhe in Frieden, mein Bruder. Einer der ehrlichsten Männer", schrieb der Franzose.

+++ 11. Januar, 22:26 Uhr: Palhinha mit "hässlicher Szene" nach Pokal-Niederlage +++ Joao Palhinha ist mit Tottenham Hotspur gegen Aston Villa aus dem FA Cup ausgeschieden. Nach dem Spiel zeigte er sich leicht reizbar und zettelte ein Handgemenge an. Grund dafür war wohl der Jubel von Villa-Stürmer Ollie Watkins, der sich vor die mitgereisten Tottenham-Fans stellte und demonstrativ jubelte. Die Bayern-Leihgabe schubste den Engländer und drückte dann seinen Kopf gegen ihn. Ex-Wolfsburger Micky van de Ven versuchte zu schlichten, doch der Portugiese war nicht zu bändigen. Spurs-Trainer Thomas Frank ordnete die "hässliche Szene", wie es "The Sun" titelte, wie folgt ein: "Ich finde, dass Ollie mit seiner Art, vor den Spurs-Fans zu feiern, sehr provoziert. Er läuft einfach auf Joao zu, obwohl er leicht um ihn herumgehen könnte. Das kann ein Auslöser für etwas sein."

