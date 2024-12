Beim FC Bayern München ist man sich angeblich einig, was die Zukunft von Manuel Neuer betrifft. Demnach habe man intern beschlossen, auch in der kommenden Saison mit dem 38-Jährigen weitermachen zu wollen.

Manuel Neuer musste sich besonders in den vergangenen Tagen einiges an Kritik gefallen lassen.

Seine frühe Rote Karte im DFB-Pokal gegen Bayer Leverkusen, gleichbedeutend mit dem ersten Platzverweis seiner Karriere, hatte maßgeblichen Einfluss auf die 0:1-Niederlage.

Trotz der in dieser Spielzeit nicht immer fehlerfreien Auftritte Neuers soll seine Zukunft offenbar weiterhin in München liegen. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, habe man sich intern beim FC Bayern darauf geeinigt, auch in der kommenden Saison mit dem Stammkeeper weitermachen zu wollen.

Zudem gehe man fest davon aus, dass auch der 38-Jährige selbst weiterspielen will. Nichtsdestotrotz sei man sich aber wohl bewusst, dass er nicht mehr an seine in der Vergangenheit gezeigten Leistungen anknüpfen kann. Seine Klasse reiche aber für den Platz im FCB-Tor.

Nach der Saison 2025/26 könnte Neuer dann seine Karriere beenden und den Platz für Alexander Nübel freimachen. Der 28-Jährige ist noch bis 2026 an den VfB Stuttgart verliehen und hat noch einen Vertrag beim Rekordmeister bis 2029.

"Ich glaube schon, dass er das sein kann. Er hat auch schon in der Nationalmannschaft gezeigt, dass er eine Alternative sein kann", sagte Bundesliga-Legende Jörg Stiel im ran-Interview über die Nachfolge von Neuer im Bayern-Tor.

"2026, nach der WM wäre ein guter Zeitpunkt! Für Neuer, um aufzuhören und für Nübel, um zu beginnen. Aber ich werde selbstverständlich meinem Freund Max Eberl sicher nicht in die Kaderplanung reinreden."