FC Bayern München – Markus Babbel exklusiv: So könnte es mit Wirtz und Musiala bei Bayern klappen

Markus Babbel: Ich fand, es war eine willkommene Abwechslung. Vor nicht allzu langer Zeit war das nicht so, weil mir die Spiele der Nationalmannschaft einfach nicht gefallen haben. Aber jetzt macht es einfach wieder Spaß zuzuschauen, auch als Experte bei der U21 ist es ein großes Vergnügen. Ich finde, wir haben einen tollen Jahrgang mit extrem vielen spannenden Spielern. Und ich bin mir relativ sicher, wenn die Entwicklung so weitergeht, werden wir den ein oder anderen bald in der A-Nationalmannschaft sehen.

Babbel: Das ist natürlich ein herber Verlust. Zumal er ja einen schwierigen Start gehabt hat und erst durch die Verletzung von Pavlovic in die Startelf gerückt ist. Trotzdem hat man bei ihm gemerkt, dass er noch ein bisschen Zeit braucht, weil er einen ganz anderen Spielstil in Fulham gewohnt war. Er ist halt ein Sechser, der vor der Abwehr aufräumt, und hat bisher nicht in Mannschaften gespielt hat, die permanent Ballbesitz hatten und nach vorne gespielt haben. Je mehr du dann Spielpraxis hast, desto mehr Selbstsicherheit bekommst du auch. Daher ist es für ihn schade, dass er erstmal bis zur Winterpause raus ist. Und die Gefahr für ihn ist natürlich groß, dass sich jetzt jemand anderes wieder festspielt.

Babbel: Von Aufwärmgegner zu sprechen, wäre respektlos den Augsburgern gegenüber. Vor allem wenn man weiß, dass sich die Bayern in der Vergangenheit immer wieder gegen den FCA schwergetan haben und teilweise große Probleme hatten, ihr Spiel aufzuziehen. Also die Bayern müssen schon eine gute Leistung an den Tag legen. Aber natürlich sind sie der Favorit.

Babbel: Weil er seine Position nicht so gespielt hat, wie es für die Mannschaft wichtig ist. Du brauchst diese Balance zwischen Offensive und Defensive und dafür ist er im zentralen Mittelfeld eben verantwortlich. Dass hat er in meinen Augen in den letzten zwei, drei Jahren nicht erfüllt, weil er einfach zu oft nicht auf seiner Position war. Aber dass das ein großartiger Fußballer und eine Persönlichkeit ist, einer, der immer gewinnen will und vor allen Dingen, und das ist eigentlich sein größtes Pfund, einer, der nie verletzt ist, das steht ja außer Zweifel. Was er kann, das ist herausragend gut. Und das ist natürlich das große Verdienst von Vinnie Kompany, dass er das wieder hinbekommen hat.

Babbel: Ja, absolut. Für die Zukunft des FC Bayern wäre es ein großartiger Move, wenn Jamal Musiala verlängern würde. Er ist ein absoluter Leistungsträger beim FC Bayern, in einem Team voller Hochkaräter sticht er nochmal heraus. Er ist ein Unterschiedsspieler, der sich diese Saison nochmal weiterentwickelt hat und verlässlich immer zu den Besten auf dem Platz gehört. Er will sich immer weiterentwickeln und tagtäglich lernen, das zeigt, welche Gier er hat. Daher steht er schon jetzt mindestens auf einer Stufe mit den anderen Leistungsträgern wie Harry Kane oder Manuel Neuer. Und ich bin der Meinung, dann muss er auch so viel bekommen wie die Topverdiener der Mannschaft.

Babbel: Es wäre wünschenswert, wenn er bei Bayern bleibt. Er ist über die Jahre ein Gesicht des FC Bayern geworden. Und natürlich hofft ein Fußball-Fan wie ich, dass er bleibt. Denn ich will solche Spieler in der Bundesliga sehen und nicht in Spanien oder England.

ran: Nun heißt es, dass eine Vertragsverlängerung vielleicht doch noch an seinem aktuell recht hohen Gehalt scheitern könnte. Was glauben Sie, wie Kimmichs Zukunft aussieht?

FCB-Traumduo? Babbel "fehlt die Vorstellungskraft"

ran: Viele Fans wünschen sich, dass Musiala künftig beim FC Bayern mit Florian Wirtz zusammenspielt. Ist das angesichts der kolportierten Ablöse von über 100 Millionen Euro realistisch?

Babbel: Mir fehlt die Vorstellungskraft, dass Bayern das umsetzen kann. Ich glaube, das Gesamtpaket aus Ablöse und Gehalt ist selbst für den FC Bayern so groß. Nächsten Sommer können sich ihn eigentlich nur PSG und Real Madrid leisten, danach wird die Luft schon dünn. Und gerade bei Real kann es dir passieren, dass du nicht richtig reinkommst und bei der Konkurrenz im Kader erstmal auf der Bank sitzt, was du in einer WM-Saison natürlich unbedingt vermeiden willst. Deshalb muss er sich das gut überlegen und ich könnte mir schon vorstellen, dass Florian Wirtz daher noch bis zur WM 2026 in Leverkusen bleibt. Und dann hätte Bayern sicher eine Chance, weil wir dann von einer deutlich niedrigen Ablöse von 80-90 Millionen Euro sprechen. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass man zu dieser Investition bereit ist.

ran: Eigentlich eher Luxusprobleme für den FC Bayern, bei dem es sportlich momentan läuft. Nun kommt es nach Augsburg zu den "Wochen der Wahrheit" in der Champions League gegen Paris (am Dienstag ab 21 Uhr im ran-Liveticker), in der Liga in Dortmund (am 30. November ab 18:30 Uhr im ran-Liveticker) und danach im Pokal gegen Meister Leverkusen (am 3. Dezember ab 20:45 Uhr im ran-Liveticker). Könnte danach auch wieder Krisenstimmung herrschen?

Babbel: Nein, die Bayern haben sich weiterentwickelt. Ich habe auch die Niederlagen nicht so kritisch gesehen wie viele andere. Denn wenn du so viel neu machst wie Vincent Kompany, dann braucht es auch etwas Zeit. Da gehören Rückschläge dazu, aus denen man die richtigen Schlüsse ziehen kann. Also mir gefällt der FC Bayern aktuell extrem gut und fußballerisch kann man es sich im Gegensatz zur letzten Saison auch wieder anschauen. Richtig interessant wird es dann im April, Mai, wenn es um die Titel geht. Da müssen sie bei 100 Prozent sein. Aber im Moment mache ich mir da überhaupt keine Sorgen.