3. Baustelle: Die Mentalität

Der FC Bayern will wieder mehr "Mia san mia" auf dem Rasen. Mehr Sieger-Mentalität, mehr Widerstandskraft, mehr Charakter, mehr Leidenschaft und Identifikation mit dem Verein - und natürlich die fußballerische Qualität. Womöglich geht das nur mit neuen, hungrigen Spielern. Dass Eberl weiß, was echte Anführer auszeichnet, bewies er einst mit den Verpflichtungen von Granit Xhaka oder Dante in Gladbach. © 2024 imago