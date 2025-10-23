Anzeige
FC Bayern München: Max Eberl treibt Kaderplanungen voran - Geheimtreffen mit Berater von Wunschspieler?

  • Aktualisiert: 24.10.2025
  • 13:06 Uhr
  • Daniel Kugler

Der FC Bayern bereitet sich offenbar auf einen Abschied von Dayot Upamecano vor. Sportvorstand Max Eberl soll deshalb wohl die Bemühungen um Marc Guehi intensivieren.

Von Daniel Kugler

Während der FC Bayern weiter von Erfolg zu Erfolg eilt und auch nach zwölf Saisonspielen wettbewerbsübergreifend noch ohne Punktverlust ist, laufen im Hintergrund offenbar bereits die Vorkehrungen für die kommende Spielzeit.

Laut "Sky" soll Sportvorstand Max Eberl in der vergangenen Woche ein Geheimtreffen mit dem Berater von Marc Guehi gehabt haben. Demnach würden sich die Münchner konkret mit dem englischen Verteidiger von Crystal Palace beschäftigen und hätten nun konkret ihr Interesse hinterlegt.

Hintergrund ist, dass die Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung mit Innenverteidiger Dayot Upamecano wohl weiterhin offen sind. Der Vertrag des Franzosen in München läuft im Sommer aus, müssen sich die Bosse des Rekordmeisters mit Ersatzkandidaten beschäftigen.

Guehi gelte demnach als eine der Wunschoption für den FC Bayern neben dem Dortmunder Nico Schlotterbeck.

Wie es in dem Bericht weiter heißt, könnte Guehi aber auch im Falle einer Einigung mit Upamecano an die Isar wechseln, sollte Minjae Kim nach der Saison verkauft werden. Der Südkoreaner hat in der laufenden Saison seinen Stammplatz an Neuzugang Jonathan Tah verloren und konnte seit seinem Wechsel vom SSC Neapel nach München nicht vollends überzeugen.

FC Bayern: Jamal Musiala zurück im Training - Kompany fordert Geduld

Am Deadline Day im Sommer war ein Wechsel von Guehi zum FC Liverpool auf den letzten Drücker geplatzt. Der Kapitän der Londoner soll seinen auslaufenden Vertrag weiterhin nicht verlängern wollen und wäre damit ablösefrei zu haben.

Das Interesse am 25-Jährigen ist dementsprechend groß. Liverpool soll weiterhin am Spieler dran sein. Neben den Bayern wird zudem Real Madrid den Nationalspieler auf der Liste haben.

