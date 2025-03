Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister im mer auf dem neuesten Stand. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran App.

+++ Update, 19. März, 07:23 Uhr: Müller-Wohlfahrt kritisiert FC Bayern scharf +++ Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt war lange Jahre Teamarzt des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft. In einem Interview kritisierte er seinen ehemaligen Klub nun scharf. Der FC Bayern sei "keine Familie mehr, sondern ein Großunternehmen geworden. Die Spieler rangieren auf einer Werteskala je nach Ablösesumme", sagte der Mediziner dem "merkur". Das Motto der Münchner "Mia San Mia" sei nur noch Schall und Rauch. "Wenn ich an 'Mia san Mia' denke, erinnere ich mich vor allem an die Zeiten unter Ottmar Hitzfeld und Jupp Heynckes. Große Trainer, große Erfolge – wohl einmalig." "Mull" verfolgt den Klub immer noch. "Ich bin stiller Beobachter", verrät der 82-Jährige.

+++ Update, 18. März, 22:55 Uhr: So viel soll Kimmich jetzt bekommen +++ Nach monatelangen Verhandlungen kam es zuletzt zur Einigung zwischen Joshua Kimmich und dem FC Bayern. Der Nationalspieler hat seinen Vertrag bis 2029 verlängert. Doch wie viel Geld kassiert der 30-Jährige für seine Unterschrift? Wie die "Sport Bild" berichtet, bekommt er anders als Alphonso Davies kein Handgeld. In dem Punkt soll sich Kimmich kooperativ gezeigt haben. Da auch Davies' Vertrag im Sommer auslief, bekam der Abwehrmann bei seiner Vertragsverlängerung angeblich ein Handgeld in Höhe von 22 Millionen Euro. Kimmich habe laut dem Bericht aber auch kein Handgeld gefordert. Dafür erwies er sich in Sachen Gehalt als hartnäckiger Verhandlungspartner. Eigentlich wollten die Bayern seine Bezüge in Höhe von 20 Millionen Euro pro Jahr senken. In den finalen Zügen der Verhandlungen, als es um konkrete Zahlen ging, soll sich Kimmich durchgesetzt haben und demnach weiterhin so viel verdienen wie zuvor. Eine weitere Forderung, die er sich angeblich zusichern ließ: Dass die Bayern langfristig mit Trainer Vincent Kompany planen.

+++ Update, 18. März, 13:15 Uhr: Trainingseinstieg für Aleksandar Pavlovic naht +++ Wie die "Bild" berichtet, soll Aleksandar Pavlovic nach seinem Ausfall wegen Pfeifferschen Drüsenfiebers langsam wieder aufgebaut werden. Der FC Bayern München will seinen Mittelfeldspieler in der Länderspielpause durch leichtes Training wieder eingliedern. Der erkrankte deutsche Nationalspieler fehlt dem deutschen Rekordmeister bereits seit drei Wochen. Vor seiner Erkrankung war Pavlovic auf der Doppelsechs gesetzt. Wann der 20-jährige wieder eine ernsthafte Option für Trainer Vincent Kompany wird, bleibt abzuwarten.

+++ Update, 18. März, 08:32 Uhr: Lahm voll des Lobes für Leon Goretzka +++ Ex-Nationalmannschaftskapitän Philipp Lahm lobt DFB-Rückkehrer Leon Goretzka in höchsten Tönen. Trotz einer schwierigen Phase beim FC Bayern München hat Goretzka stets "Leidenschaft und vollen Einsatz" gezeigt, sagte Lahm am Rande des Beckenbauer-Cups. "Er ist ein Spieler, der sehr viel Erfahrung hat", ergänzte der frühere Münchner. Auch von einigen Rückschlägen habe sich Goretzka, der im Sommer als Verkaufskandidat bei den Bayern gegolten hatte und nun nach 16 Monaten ins DFB-Team zurückkehrt, "nicht abbringen lassen".

+++ Update, 17. März, 10:16 Uhr: Vincent Kompany gibt Nicht-Nationalspielern eine Woche Urlaub +++ Angesichts der derzeitigen Länderspielpause und der anstrengenden Zeit danach hat sich Bayern-Trainer Vincent Kompany zu einer ungewöhnlichen Maßnahme entschieden. Der Belgier hat allen Spielern, die nicht zu ihren Nationalmannschaften reisen, eine Woche Urlaub gegeben. In dieser Woche ist beim Rekordmeister kein Teamtraining angesetzt. Einen entsprechenden Bericht der "Bild" bestätigte ein Sprecher des Vereins. Demnach müssen die Nicht-Nationalspieler erst wieder am Montag nächster Woche zum Training erscheinen. Für die Bayern stehen im April und Mai die entscheidenden Spiele in der Bundesliga und Champions League an. Im Juni folgt die erstmals mit 32 Mannschaften ausgetragene Klub-WM in den USA.

+++ Update, 15. März, 14:29 Uhr: Aufstellung - Kingsley Coman fällt für Spiel bei Union Berlin aus +++ Der FC Bayern muss den nächsten Ausfall verkraften. Für das Spiel bei Union Berlin fällt Kingsley Coman aus. Der Franzose, der im Champions-League-Spiel bei Bayer Leverkusen unter der Woche angeschlagen ausgewechselt worden war, wird in der Startelf von Serge Gnabry ersetzt. Die "Bild" hatte zuerst über Comans Ausfall berichtet und gemeldet, dass er nicht mit dem Flieger in die Hauptstadt geflogen sei. Der Rekordmeister muss bei Union auch auf Manuel Neuer (Muskelfaserriss in der Wade), Min-Jae Kim (Achillessehnenprobleme), Aleksandar Pavlovic (Pfeiffersches Drüsenfieber) und Joao Palhinha (gesperrt) verzichten. So spielt der FC Bayern: Urbig - Stanisic, Upamecano, Dier, Davies - Kimmich, Goretzka - Olise, Musiala, Gnabry - Kane

+++ Update, 14. März, 23:20 Uhr: Vertragswende bei Bayern-Star? +++ Der Vertrag von Abwehrspieler Eric Dier beim FC Bayern läuft im kommenden Sommer aus. Bislang schien eine Verlängerung des Briten keine Option, doch das könnte sich ändern. Laut "Sky" haben die soliden Leistungen des Innenverteidigers sowie seine Beliebtheit innerhalb der Kabine und sein Ansehen als Führungsspieler in den zurückliegenden Wochen dazu geführt, dass die Verantwortlichen beim FCB nun doch über ein neues Arbeitspapier nachdenken. Dier selbst fühlt sich beim Rekordmeister sehr wohl und würde gerne bleiben - und das nicht nur wegen Kumpel Harry Kane. Auch Beschwerden ob seines Daseins als Reservist äußerte der 31-Jährige nicht, spielte stattdessen souverän, wenn er gebraucht wurde. "Es gibt mit Thomas (Müller) einen ganz besonderen Spieler. Es gibt mit Leroy (Sane) einen besonderen Spieler. Und es gibt auch mit Eric Dier einen Spieler, der sich über seine Leistungen absolut empfohlen hat, darüber nachzudenken, wie die Zukunft aussehen kann", deutete Sportvorstand Max Eberl auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin dementsprechende Überlegungen an.

+++ Update, 14. März, 15:50 Uhr: FC Bayern mit Interesse an Maximilian Beier +++ Der FC Bayern sondiert den Markt weiterhin nach einem Backup-Stürmer für Harry Kane. Nun sollen der Rekordmeister Interesse an Maximilian Beier hinterlegt haben. Einem Bericht des spanischen Portals "Fichajes" zur Folge, soll man sich in München mit dem BVB-Stürmer beschäftigen. Der 22-jährige ist erst im vergangenen Sommer zu Borussia Dortmund gewechselt und hat dort noch bis 2029 Vertrag. In der laufenden Saison kommt Beier jedoch lediglich auf 1873 Spielminuten, auch unter dem neuen Trainer Niko Kovac konnte sich der Youngster noch nicht nachhaltig in der Start-Elf etablieren. Trotz der mangelnden Spielzeit konnte Beier aber bereits zehn Scorer beisteuern. In München ist der Name nicht unbekannt, bereits im Sommer beschäftigte sich die Führungsetage an der Säbener Straße demnach mit dem deutschen Nationalspieler. Dieser entschied sich jedoch für einen Wechsel ins Ruhrgebiet - Nun könnte ein zweiter Anlauf erfolgen.

+++ Update, 14. März, 06:47 Uhr: Coman vor Abgang zu Tottenham? +++ Kingsley Coman ist einer der Verkaufskandidaten beim FC Bayern München. Nun gibt es offenbar konkretes Interesse aus England. Wie das Portal "GiveMeSport" berichtet, haben die Tottenham Hotspur den Flügelspieler im Visier. Der 28-Jährige würde im kommenden Sommer durch seinen 2026 auslaufenden Vertrag letztmals Ablöse für den FC Bayern generieren. Demnach sollen die Spurs jedoch noch skeptisch sein, da Coman einer der Bestverdiener bei den Münchnern ist. Laut "SportBild" beträgt sein jährliches Salär rund 19 Millionen Euro.

+++ Update, 12. März, 16:05 Uhr: Klub-WM könnte FC Bayern Megasumme einspielen +++ Im Sommer findet die Klub-WM erstmals mit 32 Mannschaften statt. Die FIFA plant dabei Preisgelder in Höhe von 930 Millionen US-Dollar auszuzahlen. Davon könnte auch der FC Bayern profitieren. Informationen der "Sport BILD" zur Folge sollen sich die Prämien nach dem Klub-Ranking richten. Die Münchner rangieren in der UEFA-Liste auf dem Treppchen. Einzig Real Madrid und Manchester City stehen noch vor dem deutschen Rekordmeister. Den FC Bayern erhalten bereits für die Teilnahme knapp 30 Millionen Euro. Gelingt der Titelgewinn, dann kann das Preisgeld auf bis zu 120 Millionen Euro ansteigen.

+++ Update, 11. März, 19:16 Uhr: Arsenal offenbar mit konkretem Interesse an Leroy Sane +++ Der FC Arsenal beschäftigt sich offenbar konkret mit einer Verpflichtung von Leroy Sane. Das berichtet die "Sport Bild". Sane wäre im kommenden Sommer ablösefrei zu haben, sein Vertrag beim FC Bayern läuft aus. Aktuell ist unklar, ob sich beide Parteien auf eine Ausdehnung der Zusammenarbeit einigen werden. Bei den "Gunners" würde der 29 Jahre alte Offensivspieler auf Trainer Mikel Arteta treffen, der Sane aus gemeinsamen Zeiten bei Manchester City gut kennt. In Manchester war Arteta Co-Trainer von Pep Guardiola. Mit einem Gehalt von aktuell angeblich rund 20 Millionen Euro gehört Sane zu den Topverdienern in München. Zwar soll er Berichten zufolge bereit sein, für weniger Gehalt zu verlängern. Seine teils zu inkonstanten Leistungen haben die Stimmen beim Rekordmeister, die sich gegen einen Verbleib aussprechen, aber wohl lauter werden lassen.

+++ Update, 9. März, 16:32 Uhr: Will Jonathan Tah nicht mehr zum FC Bayern? +++ Jonathan Tah wird offenbar doch nicht zum FC Bayern München wechseln. Wie die "Süddeutsche Zeitung" berichtet, ist der deutsche Nationalspieler nicht mehr an einem Wechsel nach München interessiert. Tahs Vertrag in Leverkusen läuft im Sommer aus - daher wäre er bei einem Wechsel nach der Saison ablösefrei zu haben. Möglicherweise ist das Interesse des Rekordmeisters aber ohnehin erkaltet. Das Innenverteidiger-Duo aus Dayot Upamecano und Min-jae Kim hat sich nach einer holprigen Anfangsphase inzwischen stabilisiert. Angesprochen auf mögliche Verstärkungen in der Abwehr, antwortete Christoph Freund noch im Februar: "Das ist aktuell kein Thema für uns. Man sieht, dass es unsere Verteidigung aktuell gut macht, sie haben sich richtig gefestigt. Wir bekommen wenige Gegentore. Daher sind wir aktuell sehr, sehr happy“. Vergangenen Sommer war die Lage noch anders. Tah galt als Wunschspieler der Bayern - gerade auch, da man mit einem Transfer den damals frischgebackenen Meister hätte schwächen können. Doch die Klubs wurden sich bezüglich der Ablöse nicht einig - Tah blieb in Leverkusen. Jetzt ist die Situation eine andere. Tah wird sich wohl anderweitig nach einem neuen Arbeitgeber umsehen müssen - vermutlich im Ausland. Der FC Barcelona wird im Zusammenhang mit dem Innenverteidiger immer wieder genannt. Dort würde Tah auf seinen Ex-Bundestrainer Hansi Flick treffen.

+++ Update, 9. März, 11:52 Uhr: Heung-min Son zum FC Bayern? +++ Schnappt sich der FC Bayern nach Harry Kane einen weiteren Star von Tottenham Hotspur? Das Portal "fijaches.net" bringt die Münchner als potenziellen Abnehmer für Heung-min Son ins Gespräch. Der Vertrag des Angreifers läuft im Sommer aus - noch gibt es keine Neuigkeiten bezüglich einer Vertragsverlängerung. Der Südkoreaner wäre - Stand jetzt - also ablösefrei zu haben. Der 32-Jährige spielt bereits seit 2015 für die "Spurs" wartet aber noch auf einen großen Titel in seiner Karriere. Tottenham spielt in England eine enttäuschende Saison, aktuell rangieren die Londoner nur auf Tabellenplatz 13. Gut möglich, dass Son noch einmal auf Titeljagd gehen möchte. Titelchancen hätte er in München auf jeden Fall. Die Bundesliga kennt der Südkoreaner zudem aus seiner Zeit beim Hamburger SV, wo er ausgebildet und sein Profi-Debüt gefeiert hatte. Für einen Wechsel nach München müsste Son aber wohl Gehaltseinbußen in Kauf nehmen. Aktuell versucht der deutsche Rekordmeister bei der Gehaltsliste Geld zu sparen.

+++ Update, 7. März, 19:43 Uhr: Kingsley Coman plant wohl Abgang aus München +++ Neigt sich die Zeit von Kingsley Coman beim FC Bayern dem Ende entgegen. Laut "Sky" planen die Bayern und der Spieler im Sommer mit einer Trennung. Demnach wolle der FC Bayern Comans Jahresgehalt in Höhe von 17 bis 18 Millionen Dollar einsparen und noch eine Ablöse kassieren - wohl auch, um Mittel für eine Verpflichtung Florian Wirtz zu erwirtschaften. Auch Coman sieht seine Zukunft wohl außerhalb Münchens. Laut Bericht favorisiert der 28-Jährige einen Wechsel nach Saudi-Arabien, auch der FC Liverpool hat wohl loses Interesse bekundet.