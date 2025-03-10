Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran-App.

+++ 8. September, 12:58 Uhr: Neues Detail zur Jackson-Klausel enthüllt? +++ Der FC Bayern hat mit dem FC Chelsea für Nicolas Jackson eine Kaufoption vereinbart, die neben der Leihgebühr weitere 65 Millionen Euro betragen soll - und zur Pflicht werden könnte. Inzwischen ist aber klar, dass dies nur bei einer wenig realistischen Anzahl an Einsätzen der Fall wäre. Uli Hoeneß bestätigte im "Doppelpass" auf "Sport1", dass Jackson 40-mal von Beginn an auflaufen müsste. "Das wird er niemals", unterstrich der Ehrenpräsident. Die wichtigsten Aussagen des FCB-Ehrenpräsidenten zum Nachlesen Die Marke ist für Jackson auch deswegen kaum zu erreichen, weil die Spiele im DFB-Pokal offenbar nicht dazugerechnet werden. Zumindest berichtet dies der "Kicker". Bedenkt man, dass zwei Bundesliga-Spieltage bereits absolviert sind und maximal 17 Champions-League-Matches auf die Bayern warten (im Falle einer Playoff- und Finalteilnahme), kommt man auf maximal 49 mögliche Startelfeinsätze. Hinzu kommt die Tatsache, dass vom 21. Dezember bis zum 18. Januar der Afrika-Cup stattfindet, bei dem der Senegal mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auch auf Jackson baut. Je nach Turnierverlauf wird Jackson dadurch wohl drei bis vier Bayern-Matches verpassen. Ohnehin ist Jackson ja nicht als ganz klarer Stammspieler eingeplant, sondern soll wohl eher als erster Backup in der Offensive fungieren. Solange Jamal Musiala verletzt ist, könnte der 24-Jährige tatsächlich auch sehr oft starten, jedoch bleiben 40 Spiele eine ziemlich utopische Marke.

+++ 6. September, 19:00 Uhr: Ex-Bayern-Star lobt Vincent Kompany als "besten Trainer" +++ Eric Dier hat den FC Bayern im Sommer ablösefrei in Richtung AS Monaco verlassen. Doch trotz seines Abgangs adelte der Engländer seinen Ex-Trainer Vincent Kompany. "Ich hatte ein fantastisches Verhältnis zu ihnen und zu Kompany. Er war der beste Trainer, unter dem ich je gespielt habe", sagte Dier dem "Telegraph". Ein großes Lob für Kompany - schließlich spielte Dier in seiner Karriere unter anderem schon unter Trainern wie Thomas Tuchel (Bayern), Jose Mourinho, Antonio Conte oder Mauricio Pochettino (alle Tottenham Hotspur). In Monaco ist der Ex-Bundesliga-Coach Adi Hütter sein neuer Trainer. Dort ist Dier in der Innenverteidigung derzeit gesetzt. Der 31-Jährige wechselte Anfang des Jahres 2024 zunächst als Leihspieler von Tottenham Hotspur zum FC Bayern, ehe er im Sommer desselben Jahres fest verpflichtet wurde. Unter Kompany kam der Innenverteidiger auf insgesamt 28 Pflichtspieleinsätze, zuvor unter Tuchel waren es 20. Die meisten Spiele absolvierte Dier unter Pochettino (216) bei den Spurs.

+++ 5. September, 20:28 Uhr: FC Bayern lehnte wohl Juve-Angebot für Sacha Boey ab +++ Der FC Bayern München hätte Sacha Boey wohl kurz vor Ende der Sommer-Transferperiode abgeben können. Wie der Transfer-Experte Matteo Moretto berichtet, soll Juventus Turin um den Rechtsverteidiger gebuhlt haben. Demnach wollte die "Alte Dame" den 24-Jährigen wohl als Ersatz für den nach Nottingham gewechselten Nicolo Savona nach Turin lotsen. Die München haben den Vorstoß von Juventus aber wohl abgeblockt, weil ein Abgang für die Bayern dem Bericht nach nur infrage kommt, wenn nach einer möglichen Leihe eine Chance auf eine feste Verpflichtung des Leihvereins bestanden hätte. Boey wechselte Anfang 2024 für kolportierte 30 Millionen Euro Ablöse von Galatasaray Istanbul an die Isar, konnte sich seitdem aber nicht nachhaltig durchsetzen. Sein Vertrag beim Rekordmeister läuft noch bis zum Sommer 2028.

+++ 4. September, 08:35 Uhr: Bayern-Wechsel: England-Legende versteht Kane nicht +++ Es war ein großer Transfer, als die Bayern die Verpflichtung von England-Kapitän Harry Kane bekanntgaben. Für viele Engländer war das nicht nachvollziehbar, da Kane nur 47 Tore vom Torrekord in der Premier League entfernt war. Auch England-Legende Michael Owen fiel es damals schwer, den Transfer nachzuvollziehen, wie er nun im Podcast von Rio Ferdinand sagte: “Ich war nicht einverstanden mit seinem Wechsel nach Deutschland, ich habe das offen ausgesprochen." Und auch heute noch ist es für Owen unerklärlich: "Ich denke immer noch, dass er verrückt war. Du bist kurz davor, der beste Torjäger in der Geschichte der Premier League zu sein, du hast Kinder, die in der Schule sind. So etwas ist schwer vorstellbar für mich.“ Trotz allem bezeichnet er ihn als "brillanten Finisher." Erst kürzlich spielte Kane sein 100 Pflichtspiel für den FCB in denen ihm 91 Tore sowie 28 Assists gelangen.

+++ 3. September, 10:29 Uhr: Angelo Stiller denkt nicht an Bayern-Rückkehr +++ Nationalspieler Angelo Stiller vom VfB Stuttgart denkt aktuell nicht an eine mögliche Rückkehr zu seinem Jugendklub FC Bayern. In seinen Gedanken an die Zukunft spielt stattdessen ein anderes Thema eine Rolle. "Aktuell habe ich keine Gedanken, zu wechseln. Grundsätzlich reizt mich irgendwann das Ausland", sagte er der "Sport Bild", als er konkret nach einem Wechsel in seine Geburtsstadt München gefragt wurde. Ein Vorbild sei für ihn ausgerechnet Florian Wirtz, der den Bayern in diesem Sommer eine Absage erteilt hatte. "Die Entscheidung von Florian Wirtz, nach Liverpool zu gehen, fand ich cool", stellte er klar. Obwohl er sich mit seinen 24 Jahren noch in einem relativ frühen Stadium seiner Karriere befindet, hat er mit Blick auf ein mögliches Ende seiner Laufbahn bereits eine ganz konkrete Vorstellung. "Am Ende meiner Karriere will ich unbedingt in den USA, in der MLS spielen. Dieser Plan, dieses Ziel steht zu 100 Prozent", machte Stiller deutlich. Damit würde er einen ähnlichen Weg wie Bayern-Ikone Thomas Müller gehen, wenngleich dieser in Kanada bei den Vancouver Whitecaps aktiv ist. Stiller war als Neunjähriger zum FC Bayern gekommen und durchlief dort sämtliche Jugendmannschaften. 2021 wechselte er zur TSG Hoffenheim, zwei Jahre später ging er nach Stuttgart.

+++ 3. September, 7:22 Uhr: Musiala spricht über schwierige Zeit nach Verletzung +++ Bayern-Star Jamal Musiala hat Einblicke in die erste Zeit nach seiner schweren Verletzung bei der FIFA Klub-WM gegeben. "Vom Kopf her waren die ersten Wochen nicht einfach für mich. Aber es ändert sich nichts, wenn ich die ganze Zeit genervt von der Situation bin", sagte er der "Sport Bild". Im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain stieß er unglücklich mit dem damaligen PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma zusammen und brach sich dabei das Wadenbein, zudem renkte er sich das Sprunggelenk aus. Nach seiner Rückkehr nach München wurde er sofort operiert. "Meine Augen waren zu, ich hatte natürlich Schmerzen. Sie können sich vorstellen, was in diesem Moment alles in meinem Kopf vorgeht", berichtete Musiala vom Moment der Verletzung. "Wie lange bin ich nun raus? Wie geht es weiter?" Bis heute habe er die Szene "nicht einmal im Video gesehen, nur Fotos davon", erzählte er. Einen Groll gegen den Italiener hege er aber nicht: "Ich kann mir vorstellen, wie schlecht sich Donnarumma in diesem Moment gefühlt hat. Er ist zum Ball gegangen und hat das nicht mit Absicht gemacht", betonte Musiala, er sei "nicht sauer" auf den Torhüter. Dieser habe sich danach bei ihm gemeldet: "Es ist alles gut, so etwas passiert." Der Heilungsprozess laufe indes "nach Plan. Ich brauche keine Krücken mehr. Aber ich will auch nichts überstürzen, mir die nötige Zeit nehmen", sagte der 22-Jährige, der in der schwierigen Zeit viel Unterstützung von seiner Familie bekam. Er zog sogar aus seiner eigenen Wohnung ins Elternhaus zurück. "Ich brauchte das in doppelter Hinsicht: zur Aufmunterung, aber auch praktisch, da ich mich ja kaum bewegen konnte", verriet er und berichtete: "Meine Mama hat mir die Geräte für die Reha eingestellt, beispielsweise mein Lymphgerät, mir Dinge gebracht, Essen gekocht. Jemanden neben mir zu haben, hat alles einfacher gemacht. Ich habe zum Beispiel angefangen, eine neue Serie mit meiner Schwester Latisha zu gucken." Bezüglich eines Comeback-Termins will sich Musiala nicht unter Druck setzen, doch einen groben Plan hat er. "Ich möchte 2025 noch Pflichtspiele mit dem FC Bayern bestreiten", stellte er klar.

+++ 2. September, 21.35 Uhr: Patrick Helmes nennt Jackson-Transfer "völlig überteuert" +++ Patrick Helmes hat gegenüber "RTL/ ntv" die Leihe von Nicolas Jackson kritisiert. Für den Ex-Bundesligaprofi ist der Stürmer "weiterhin der Backup für Harry Kane. Nicht mehr, nicht weniger. Der richtige Durchbruch ist ihm bisher auch noch verwehrt geblieben. Also das ist schon sehr viel Geld“ Weiter erklärt er: "16,5 Millionen sind für ein Leihgeschäft unglaublich. Dazu kommen noch die 65 Millionen Euro, wenn er auf gewisse Einsätze kommt, on top. In der Summe sind wir dann beim Woltemade-Deal. Das ist völlig überteuert. Er ist kein Harry Kane." Während Harry Kane in seiner letzten Premier-League-Saison 2022/23 für Tottenham 30 Tore erzielte, kam sein neuer "Backup" bei Chelsea vergangene Spielzeit auf nur zehn Treffer.

+++ 2. September, 13:05 Uhr: Thomas Müller trainiert in Länderspielpause an Säbener Straße +++ Thomas Müller is zurück beim FC Bayern - zumindest kurzfristig. Der 35-Jährige trainiert laut "Bild" in der Länderspielpause drei Tage an der Säbener Straße. Für das langjährige Gesicht des Rekordmeisters geht es damit nur 27 Tage nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps für einige Einheiten zurück ins gewohnte Umfeld. Die "Bild" postete auf "X" (ehemals Twitter) zudem ein Video, das Müller bei einer Einheit zusammen mit Aleksandar Pavlovic und Nachwuchsspieler Felipe Chavez zeigt.

+++ 2. September, 12:50 Uhr: Rücktritt für Max Eberl kein Thema +++ Nach dem Transferfenster, so war es seit längerem zu hören, werde die Arbeit von Max Eberl beim FC Bayern bewertet. Schon länger dringt auch immer wieder interne Kritik am Sportvorstand nach außen – die den 51-Jährigen natürlich nicht kalt lässt. Offen ist allerdings, wie groß der Frust bei ihm über die relativ strikten Sparvorgaben ist. So berichteten "tz" und "Münchner Merkur" am späten Montagabend, dass es große Sorgen im mächtigen Aufsichtsrat gebe, "dass Eberl nach dem chaotischen Transfersommer zeitnah von sich aus hinschmeißen könnte". Doch nach ran-Informationen ist ein solcher Schritt für den Sportboss derzeit kein Thema. Er will nach dem Ende der Transferperiode ein paar Tage Urlaub nehmen und dann weitermachen.

