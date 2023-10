FC Bayern München: Neue Mentalität? Die Probleme des FCB sitzen tiefer

Jetzt ist also alles anders – zumindest laut Ulreich. Aber ist das wirklich so? Oder reden sich die Bayern ihren Ergebnislauf hier ein wenig zu schön? ran macht den Check.

FC Bayern München: Müller mit Kritik

Anders als Ulreich sehen einige Teamkollegen die Leistungen etwas kritischer. Thomas Müller beispielsweise, der in Kopenhagen zwar von einem "guten Saisonstart" sprach, "aber jetzt keinen, wo wir Europa ins Schwärmen versetzen". Das müsse zum jetzigen Zeitpunkt auch noch gar nicht sein. "Wir müssen unsere Spiele gewinnen", stellte der Weltmeister von 2014 klar: "Wir wollen eine Entwicklung sehen. Dass wir Dinge, die der Trainer von uns erwartet, noch kontinuierlicher und noch besser durchspielen."

Worum es dabei im Detail geht, könne dieser besser erklären. Doch auch Tuchel zeigte sich in den letzten Wochen und Monaten eher ratlos über die Schwankungen in den Leistungen seiner Spieler. Auch in Kopenhagen, so ehrlich muss man bei den Bayern sein, wäre es fast noch zum späten Ausgleich gekommen. Ulreich parierte in letzter Sekunde stark, kurz zuvor kam der Gegner zwei-, dreimal gefährlich vor das Tor der Münchner.

Und so bleibt selbst dem sonst so analytischen Tuchel nicht viel mehr übrig, als sich auf die Ergebnisse zu berufen. "Wir werden die Fähigkeit, Spiele zu drehen, in dieser Saison noch brauchen", erklärte er auf der Pressekonferenz. Einerseits eine logische Schlussfolgerung, da sich Rückstände über eine Saison hinweg nicht gänzlich vermeiden lassen. Andererseits aber auch ein bemerkenswerter Ansatz, der unterstreicht, dass die einstige Dominanz des Rekordmeisters der Vergangenheit angehört.