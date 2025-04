+++ Update, 7. April, 19:22 Uhr: So denkt Ex-Boss Salihamidzic wohl über die neuen Verträge von Kimmich und Co. +++

Bereits im Januar berichtete die "as" von einem Interesse aus München. Neben dem FC Bayern soll auch die AC Mailand Interesse an Santos zeigen.

Nun berichtet auch die "Daily Mail" über das anhaltende Interesse der Münchner an Chelsea-Talent Andrey Santos. Der 20-Jährige spielt zurzeit auf Leihbasis bei Racing Straßburg und erzielte in dieser Saison wettbewerbsübergreifend bereits zehn Treffer.

Das Medium schreibt, Kim sei der "heißeste Name" auf der Liste des Klubs. Demnach haben die Verantwortlichen bei der "Alten Dame" den Verteidiger seit dessen Abschied aus der Serie A - zuvor spielte er in Neapel - genau beobachtet.

Min-jae Kim gilt in Anbetracht seiner wenig überzeugenden Auftritte zuletzt als Verkaufskandidat bei den Bayern. Ein möglicher Interessent für den Südkoreaner könnte in Italien liegen. So berichtet die "Gazzetta dello Sport", dass Juventus Turin den Innenverteidiger ins Visier genommen haben soll.

+++ Update, 18. April, 11:25 Uhr: Palhinha-Verkauf? Freund spricht Klartext +++

In seiner ersten Saison beim FC Bayern konnte Joao Palhinha zumeist nicht überzeugen. Wiederholt gab es in diesem Zuge zuletzt Spekulationen, die Zeit des 29-Jährigen in München könnte bereits nach der laufenden Spielzeit zu Ende gehen.

Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Heidenheim hat Sportdirektor Christoph Freund nun zu der Thematik Stellung bezogen.

"Er ist nicht richtig in einen Rhythmus gekommen - auch durch Verletzungen. Es ist das erste Jahr, in dem er in einem so großen Verein spielt. Er ist ein richtiger Profi, ein super Charakter und ein Top-Junge. Es ist nicht unser Plan, dass wir ihn im Sommer abgeben", fand der Österreicher klare Worte.

Auch Trainer Vincent Kompany äußerte sich. "Er hat gegen Augsburg 90 Minuten durchgespielt und hat es gut gemacht. Es ist immer eine Balance. Jetzt ist er bereit, der Mannschaft zu helfen, wenn sein Moment kommt. In seinen Momenten wird er hoffentlich noch ganz oft zeigen, wie gut er ist", so der Cheftrainer.