Ihr habt Lust, den Supercup zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig (live in SAT.1, im Livestream auf ran.de und joyn) ganz anders zu erleben? Wir bieten zur Partie auch auf TikTok in 9:16 und in einem extra Livestream in einer Coach-Cam an

Es geht um den ersten Titel der Saison! Am Samstagabend gastiert DFB-Pokalsieger RB Leipzig zum Supercup beim amtierenden Deutschen Meister FC Bayern München. Die Partie gibt es ab 19:30 Uhr live in SAT.1, im Livestream auf ran.de und auf Joyn!

Wer das Spiel ganz anders erleben möchte, kann das bei bei TikTok tun. Auch dort wird die komplette Partie in einer exklusiven 9:16-Produktion live übertragen.

Kommentiert wird das Spiel dort von den bekannten Creatorn Conan Furlong und Splashbrudda! In der Halbzeit beantworten die beiden zusätzlich die Fragen der Community.