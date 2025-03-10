Anzeige
Update
Transfers und News im Überblick

FC Bayern München: Thomas Müller trainiert während Länderspielpause an Säbener Straße - News und Gerüchte

  • Aktualisiert: 02.09.2025
  • 13:28 Uhr
  • ran.de

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand.

Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran-App.

Inhalt

+++ 2. September, 13:05 Uhr: Thomas Müller trainiert in Länderspielpause an Säbener Straße +++

Thomas Müller is zurück beim FC Bayern - zumindest kurzfristig.

Der 35-Jährige trainiert laut "Bild" in der Länderspielpause drei Tage an der Säbener Straße.

Für das langjährige Gesicht des Rekordmeisters geht es damit nur 27 Tage nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps für einige Einheiten zurück ins gewohnte Umfeld.

Die "Bild" postete auf "X" (ehemals Twitter) zudem ein Video, das Müller bei einer Einheit zusammen mit Aleksandar Pavlovic und Nachwuchsspieler Felipe Chavez zeigt.

+++ 2. September, 12:50 Uhr: Rücktritt für Max Eberl kein Thema +++

Nach dem Transferfenster, so war es seit längerem zu hören, werde die Arbeit von Max Eberl beim FC Bayern bewertet.

Schon länger dringt auch immer wieder interne Kritik am Sportvorstand nach außen – die den 51-Jährigen natürlich nicht kalt lässt.

Offen ist allerdings, wie groß der Frust bei ihm über die relativ strikten Sparvorgaben ist.

So berichteten "tz" und "Münchner Merkur" am späten Montagabend, dass es große Sorgen im mächtigen Aufsichtsrat gebe, "dass Eberl nach dem chaotischen Transfersommer zeitnah von sich aus hinschmeißen könnte".

Doch nach ran-Informationen ist ein solcher Schritt für den Sportboss derzeit kein Thema. Er will nach dem Ende der Transferperiode ein paar Tage Urlaub nehmen und dann weitermachen.

+++ 2. September, 06:06 Uhr: Bayern-Bosse befürchten wohl Rücktritt von Max Eberl +++

Wie "Münchner Merkur" und "tz" berichten, soll es im Aufsichtsrat des FC Bayern zunehmend Sorgen geben, dass Sportvorstand Max Eberl nach dem so turbulenten Transfersommer 2025 von seinem Posten zurücktreten könnte.

Dies sei dem Bericht nach der Eindruck gewesen, den der Aufsichtsrat bei einer Sitzung zuletzt mit Eberl gewonnen habe.

Die "Bild" bestätigte, von den Gerüchten über einen möglichen Eberl-Abschied zu wissen.

Da auch Finanzvorstand Michael Diederich den Klub demnächst verlassen wird, bliebe bei einem möglichen Eberl-Rücktritt mit dem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen dann nur noch ein Mitglied im Vorstand.

Für Diederich ist nämlich bislang auch noch kein Nachfolger präsentiert worden.

+++ 1. September, 23:30 Uhr: Fix! Nicolas Jackson doch per Leihe zum FC Bayern +++

Die Wende in den Verhandlungen um Nicolas Jackson ist perfekt.

Wie der FC Bayern am späten Abend mitteilte, wird der Stürmer vom FC Chelsea ausgeliehen. In den sozialen Medien veröffentlichte der deutsche Rekordmeister ein Video, in dem der Neuzugang mit dem Trikot mit der Nummer 11 zu sehen ist.

Transfer-Insider Fabrizio Romano und "Sky" hatten zuvor schon von einer Einigung zwischen dem FC Bayern und Chelsea berichtet. Demnach wird der Senegalese nun doch an die Isar ausgeliehen, mit Kaufoption beziehungsweise Kaufpflicht unter bestimmten Bedingungen.

Zudem sei sich auch Jackson mit den Münchnern über einen Fünfjahresvertrag einig, wie es von Romano heißt. Die Leihgebühr beträgt laut Romano und "Sky" 16,5 statt der zuvor vermeldeten 15 Millionen Euro.

Die Kaufpflicht liegt laut "Sky" bei 65 Millionen Euro und soll an eine bestimmte Anzahl von Einsätzen geknüpft sein.

Sandro Wagner irritiert mit Vergleich mit dem FC Bayern

+++ 1. September, 16:18 Uhr: Wende um Nicolas Jackson - Leihe wohl vor Abschluss +++

Wende um Nicolas Jackson!

Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet von einer Einigung zwischen dem FC Bayern und Chelsea. Demnach wird der Senegalese nun doch an die Isar ausgeliehen, mit Kaufoption bzw. Kaufpflicht unter bestimmten Bedingungen.

Zudem sei sich auch Jackson mit den Münchnern über einen Fünfjahresvertrag einig, wie es von Romano heißt. Die Leihgebühr beträgt laut Romano zunächst 15 Millionen Euro. "Sky" berichtet derweil, dass die Leihgebühr sogar bei 16,5 Millionen Euro liegen soll.

Die Kaufpflicht liegt laut "Sky" bei 65 Millionen Euro und soll an eine bestimmte Anzahl von Einsätzen geknüpft sein.

+++ 1. September, 11:33 Uhr: FC Bayern an Midtjylland-Stürmer dran +++

Laut Transfer-Journalist Matteo Moretto haben die Bayern Kontakt mit dem FC Midtjylland aufgenommen. Geplant ist ein Leih-Deal inklusive Kaufoption von Franculino Dju.

Nach Angaben des dänischen Senders "TV Midtvest" liegt das Preisschild des Angreifers bei 40 Millionen Euro. Bisher sollen sich die Dänen nicht verhandlungsbereit zeigen und das erste Bayern-Angebot abgelehnt haben.

In dieser Saison erzielte Dju in sechs Ligaspielen bereits acht Treffer. In den vergangenen Wochen wurde immer wieder vom Interesse von Dortmund, Leverkusen und Leipzig berichtet. Nun soll auch Bayern mitmischen.

+++ 31. August, 22:40 Uhr: Leihe von Jackson wohl vom Tisch - kommt Lookman zu den Bayern? +++

Wie "Sky" am Sonntagabend berichtet, soll nun die Leihe von Nicolas Jackson zum FC Bayern endgültig vom Tisch sein. Demnach sollen sich die Münchner aus dem Poker um den Senegalesen final zurückgezogen haben.

Jackson und Berater Ali Barat sollen sich auf dem Weg zurück nach London befinden, wo der Stürmer bei Chelsea noch einen langfristigen Vertrag bis 2033 in der Tasche hat und nach der Verletzung von Liam Delap möglicherweise demnächst wieder zu Einsätzen kommen könnte.

Stattdessen geht die Suche des Rekordmeisters nach neuem Offensivpersonal weiter. Laut "The Athletic" sollen die Münchner jetzt wegen Ademola Lookman bei Atalanta Bergamo angeklopft haben.

Der 27-Jährige war 2022 für elf Millionen Euro von RB Leipzig nach Italien gewechselt und schlug sofort ein. In 118 Pflichtspielen erzielte er 52 Tore und steuerte 25 Assists bei. Doch seit diesem Sommer ist zwischen Lookman und Atalanta das Tischtuch zerschnitten.

Der Stürmer drängte auf einen Wechsel zu Inter Mailand. Weil die Nerazzurri die geforderte Ablöse von 50 Millionen Euro nicht zahlen wollten, kam der Transfer nicht zustande. Lookman ging auf die Barrikaden - schwänzte das Training und rechnete auf Instagram öffentlich mit Atalanta ab.

Im ersten Saisonspiel stand der Nigerianer nicht im Kader. Lookman soll keine Zukunft mehr in Bergamo haben, berichtet auch die "Bild". Ist das die Chance für den FC Bayern? Angestrebt wird eine Leihe mit Kaufoption. Doch auch dazu müsste Atalanta erst "si" sagen.

+++ 30. August, 17:20 Uhr: Irre Wende um Jackson und den FC Bayern - Eberl äußert sich +++

Irre Wende in Bayerns-Transfersaga um Nicolas Jackson. Chelsea hat den Leih-Deal wohl im letzten Moment abgebrochen und den Stürmer zurück nach London beordert.

Dabei ist Jackson am späten Nachmittag bereits in München gelandet. Grund für den Sinneswandel soll wohl die Verletzung von Chelsea-Stürmer Liam Delap sein.

"Der Junge ist da, mal schauen, was passiert", hielt sich Bayerns Sportvorstand Max Eberl vor dem Spiel in Augsburg bei "Sky" bedeckt über weitere Entwicklungen bezüglich Jackson, "ein Transfer ist dann fix, wenn alle Verträge unterschrieben sind".

+++ 30. August, 09:20 Uhr: Medien: Jackson-Wechsel zu Bayern fix +++

Verstärkung für den FC Bayern. Wie "Sky" und Transferexperte Fabrizio Romano übereinstimmend berichten, wird Chelsea-Stürmer Nicolas Jackson zukünftig das Trikot der Münchner tragen.

Demnach ist der Deal abgeschlossen und die FCB-Verantwortlichen konnten sich nach einer mündlichen Einigung mit dem Spieler auch mit den Blues auf eine Lösung verständigen.

Der Senegalese kommt demzufolge für ein Jahr als Leihgabe, die Leihgebühr beträgt 15 Millionen Euro. Zudem hat der Rekordmeister eine Kaufoption mit Weiterverkaufsklausel - für ein Paket von 80 Millionen Euro.

Bereits am Samstag wird Jackson mit seinem Agenten in München erwartet.

+++ 29. August, 14:11 Uhr: Bayern beobachtet weiteren Chelsea-Spieler +++

Einem Bericht von "Sky" zufolge zeigt der FC Bayern nun neben Nicolas Jackson auch an einem weiteren Spieler aus Chelsea Interesse. Dabei soll es um Tyrique George gehen. Der 19-Jährige Linksaußen soll dabei nicht statt Jackson kommen - viel mehr liebäugeln die Münchner wohl mit einem Doppelpack.

Klar ist jedoch, wie der Sportsender beichtet, dass die Bayern weiter an ihrer Taktik festhalten. Im verbleibenden Transferfenster sollen ausschließlich Leihen getätigt werden. Ein Umstand, der einem möglichen Deal mit dem Youngster erschwert.

In der Premier League herrscht eine neue Regel, dass jeder Verein pro Saison ausschließlich sechs Spieler verleihen darf. Die Blues haben bereits fünf Spieler verliehen - bei einer Leihe von Jackson würde die Grenze erreicht werden, wodurch sich die Tür für eine George-Leihe schließen würde.

Hoffnung für die Bayern-Fans: Zuletzt räumte Christoph Freund bei "Sky" ein, mehr als einen Deal nicht auszuschließen. "Es finden Gespräche statt. In den letzten Tagen der Transferperiode ist immer viel los auf dem Markt. Wir sind dabei, wir führen Gespräche,“ erklärte der Sportdirektor.

Neben dem deutschen Rekordmeister sollen auch weitere Klubs Interesse an dem Teenager aus London vermeldet haben. Neben der AS Rom und zwei englischen Klubs wird dabei auch RB Leipzig genannt. Die Sachsen stehen vor einem Abgang von Xavi Simons und könnten noch kurzfristig Ersatz brauchen.

+++ 28. August, 10:45 Uhr: "Traum-Ziel" - PSG wohl heiß auf Bayern-Star +++

Michael Olise gehört erst seit einer Saison zum FC Bayern, hat sich aber bereits zu einem Schlüsselspieler der Münchner entwickelt. Müssen sich die Verantwortlichen des FCB nun in Acht nehmen?

So berichtet "Sky", dass Paris Saint-Germain ein Auge auf den 23-Jährigen geworfen hat. Demnach gilt der Franzose bei PSG als "Traum-Ziel".

Wirkliche Chancen auf eine Verpflichtung dürfte der Ligue-1-Klub aber nicht haben. Olise ist vertraglich bis 2029 an die Bayern gebunden und hat dem Bericht zufolge keine Ausstiegsklausel. Bedeutet: Die volle Kontrolle über die Personalie liegt beim Rekordmeister.

"Unser Wunsch ist, dass er sehr, sehr lange beim FC Bayern bleibt, weil er ein ganz außergewöhnlicher Fußballer ist, der sehr hart daran arbeitet, immer noch besser zu werden – auf einem sehr hohen Level", erklärte dazu bereits Sportdirektor Christoph Freund.

Olise kam im Sommer 2024 für etwa 53 Millionen von Crystal Palace. In 55 Pflichtspielen erzielte er bislang 20 Tore.

+++ 27. August, 11:49 Uhr: Real Madrid liebäugelt mit Bayern-Star +++

Der FC Bayern sucht derzeit auf dem Transfermarkt nach weiteren Verstärkungen. Die Münchner müssen sich jedoch auch in Sachen Vertragsverlängerungen bemühen. Im kommenden Sommer endet das Arbeitspapier von Dayot Upamecano. Ein Umstand, der in Spanien für Begehrlichkeiten sorgt.

Laut einem Bericht der "Bild" beschäftigt sich Real Madrid mit dem Abwehrchef der Bayern. Die Blancos locken den Innenverteidiger mit einem ablösefreien Transfer im nächsten Sommer - dabei schwebt dem spanischen Hauptstadt-Klub wohl ein ähnliches Modell wie bei David Alaba vor.

Wie im Fall des Österreichers haken auch zwischen Upamecano und dem deutschen Meister die Gespräche über einen neuen Vertrag. Der Franzose, dessen Gehalt derzeit auf 16 Millionen Euro taxiert wird, soll sich zukünftig ein höheres Salär vorstellen. Das scheint der FC Bayern bisher nicht zahlen zu wollen.

Gespräche laufen dabei bereits seit Anfang des Jahres. Nun liegen die Verhandlungen jedoch bereits seit knapp einem halben Jahr auf Eis. Nach dem Testspiel gegen Tottenham Hotspur Anfang August stellte Bayern-Sportvorstand Max Eberl klar: "Upa ist auf jeden Fall ein Ziel, das wir verlängern wollen."

Auch der Spieler selbst, der unter Vincent Kompany absoluter Stammspieler und Leistungsträger ist, bestätigte die Verhandlungen: "Es gibt Gespräche mit meinem Berater. Ich bin voll auf die Mannschaft fokussiert, mal schauen, was passiert.“ Dabei beteuerte er, "total zufrieden" in München zu sein.

Brisant: Nicht nur Real scheint Interesse an dem 26-Jährigen zu zeigen. Auch Paris Saint-Germain und Manchester United sollen die Situation beobachten und mit einem Transfer liebäugeln.

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers

Zugänge

abNamePosMannschaftTeam
09/2025SenegalNicolas JacksonSTChelsea FCChelsea FCChelsea
08/2025DeutschlandJannis BärtlTW
07/2025KolumbienLuis DíazSTLiverpool FCLiverpool FCLiverpool
07/2025DeutschlandPaul WannerMF1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846Heidenheim
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFSturm GrazSturm GrazSturm Graz
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTCA OsasunaCA OsasunaOsasuna
06/2025DeutschlandJonathan TahABBayer LeverkusenBayer LeverkusenLeverkusen
06/2025DeutschlandTom BischofMF1899 Hoffenheim1899 HoffenheimHoffenheim
06/2025MarokkoAdam AznouABReal ValladolidReal ValladolidValladolid
06/2025DeutschlandCassiano KialaABBayern München IIBayern München IIBayern II
06/2025DeutschlandFrans KrätzigAB1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846Heidenheim
06/2025PortugalDavid DaiberMF
06/2025DeutschlandMaurice KrattenmacherMFSSV Ulm 1846SSV Ulm 1846SSV Ulm
04/2025DänemarkJonathan Asp-JensenMF
04/2025DeutschlandLennart KarlMFBayern München U17Bayern München U17Bayern U17
02/2025DeutschlandWisdom MikeSTBayern München U17Bayern München U17Bayern U17
02/2025KroatienGabriel VidovićST1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05Mainz 05
01/2025DeutschlandJonas UrbigTW1. FC Köln1. FC KölnKöln

Abgänge

abNamePosMannschaftTeam
09/2025SchwedenJonah Kusi-AsareSTFulham FCFulham FCFulham
08/2025DeutschlandPaul WannerMFPSV EindhovenPSV EindhovenPSV Eindhoven
08/2025FrankreichKingsley ComanSTAl NassrAl NassrAl Nassr
08/2025DeutschlandTarek BuchmannAB1. FC Nürnberg1. FC NürnbergNürnberg
08/2025PortugalJoão PalhinhaMFTottenham HotspurTottenham HotspurTottenham
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTRC CeltaRC CeltaRC Celta
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025IsraelDaniel PeretzTWHamburger SVHamburger SVHamburg
07/2025DeutschlandMax SchmittTWSSV Ulm 1846SSV Ulm 1846SSV Ulm
07/2025EnglandEric DierABAS MonacoAS MonacoAS Monaco
07/2025DänemarkJonathan Asp-JensenMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025DeutschlandMaurice KrattenmacherMFHertha BSCHertha BSCHertha BSC
07/2025DeutschlandLeroy SanéSTGalatasarayGalatasarayGalatasaray
07/2025KroatienGabriel VidovićSTDinamo ZagrebDinamo ZagrebDin. Zagreb
06/2025DeutschlandFrans KrätzigABRB SalzburgRB SalzburgRB Salzburg
02/2025MarokkoAdam AznouABReal ValladolidReal ValladolidValladolid
02/2025DeutschlandNoël AsékoMFHannover 96Hannover 96Hannover
02/2025FrankreichMathys TelSTTottenham HotspurTottenham HotspurTottenham
01/2025DeutschlandArijon IbrahimovićSTLazio RomLazio RomLazio Rom
01/2025AustralienNestory IrankundaSTGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
