FC Bayern München: Tritt Max Eberl wirklich zurück? Das ist dran

Im Aufsichtsrat des FC Bayern soll es Sorgen geben, dass Max Eberl aus Frust hinschmeißen könnte. Doch nach ran-Informationen will der Sportboss nur eine kurze Pause machen. von Martin Volkmar Nach dem Transferfenster, so war es seit längerem zu hören, werde die Arbeit von Max Eberl beim FC Bayern bewertet. Schon länger dringt auch immer wieder interne Kritik am Sportvorstand nach außen – die den 51-Jährigen natürlich nicht kalt lässt. Offen ist allerdings, wie groß der Frust bei ihm über die relativ strikten Sparvorgaben ist. So berichteten "tz" und "Münchner Merkur" am späten Montagabend, dass es große Sorgen im mächtigen Aufsichtsrat gebe, "dass Eberl nach dem chaotischen Transfersommer zeitnah von sich aus hinschmeißen könnte". Deal durch: Was Jackson den Bayern geben kann

FC Bayern: So geht es mit Eberl weiter Doch nach ran-Informationen ist ein solcher Schritt für den Sportboss derzeit kein Thema. Er will nach dem Ende der Transferperiode ein paar Tage Urlaub nehmen und dann weitermachen. Allerdings machte Eberl zuletzt auch kein Geheimnis daraus, dass ihn die Weisung, nach dem Transfer von Luis Diaz (67,5 Millionen Euro Ablöse) nur noch Spieler leihen und nicht mehr kaufen zu dürfen, alles andere als begeistert hatte. "Wir haben in der Offensive nicht die Möglichkeiten zu reagieren, wenn ich es mit dem Kader der letzten Saison vergleiche", machte er nach dem 3:2 des FCB beim FC Augsburg relativ deutlich, dass ihm dadurch ein Stück weit die Hände gebunden seien. Das seien die Rahmenbedingungen, die ihm der Aufsichtsrat gegeben habe: "Ich habe meinen Auftrag und den versuche ich umzusetzen."

FC Bayern: Kaderkosten deutlich reduziert Trotz der weltweit zweitteuersten Leihe der Fußball-Geschichte mit 16,5 Millionen Euro für den in letzter Minute verpflichteten Nicolas Jackson vom FC Chelsea stehen unter dem Strich rund zehn Millionen Gewinn bei vier Zugängen, aber eben gleich 17 Abgängen. Darunter sind auch einige ablösefreie Wechsel wie die von Thomas Müller und Leroy Sane, aber gerade durch die beiden bisherigen Topverdiener und die Gesamtzahl der Abschiede wurde viel Gehalt eingespart. Eberl kann also darauf verweisen, dass er seinen "Auftrag" erfüllt hat, die in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Kaderkosten zu reduzieren. Zudem glaubt er unter anderem mit Blick auf die Rückkehr der verletzten Stammkräfte Jamal Musiala und Alphonso Davies, dass das Team in der entscheidenden Saisonphase konkurrenzfähig sein wird: "Die Titel werden erst im April, Mai verteilt und da wollen wir dabei sein. Und das ist auch mit dem Kader möglich. In der Summe sind wir für mich so gut aufgestellt, dass wir auch international bestehen können."