So wie im Hinspiel, als die Hoffenheimer 5:0 nach Hause geschickt wurden. Oder in der Saison 2019/20, als man bei der TSG sogar 6:0 gewann.

Gewinnt der Tabellen-16. zum Abschluss zu Hause gegen Werder Bremen nochmal mit 3:0 wie am Samstag bei Union Berlin und verliert Hoffenheim mit vier Toren, müssten die Kraichgauer in die Relegation ( 22. und 26. Mai live in Sat.1 ).

So wie der Gegner am letzten Spieltag, die TSG Hoffenheim ( Samstag ab 15:30 Uhr im Liveticker ): Auf drei Punkte und sechs Tore ist der Vorsprung des Tabellen-15. auf den 1. FC Heidenheim geschrumpft.

FC Bayern: Alles andere als ein hoher Sieg in Hoffenheim wird für Kritik sorgen

Sollte Fernrivale Heidenheim also tatsächlich am Samstag gewinnen und am Ende nur wegen der schlechteren Tordifferenz in die Relegation müssen, werden die Vorwürfe an die Bayern nicht lange auf sich warten lassen.

Schon jetzt sehen Experten wie Dietmar Hamann die Integrität des Wettbewerbs verletzt, Mainz-Sportvorstand Christian Heidel findet die Aktion "zumindest grenzwertig" und hinter vorgehaltener Hand fallen in der Liga noch weit negativere Kommentare über die Lustreise des Rekordmeisters.