"Es fühlt sich wunderbar an, von mir fällt eine Last ab", gab der englische Nationalmannschaftskapitän offen zu.

Harry Kane: England hofft nun auch auf WM-Sieg

In seiner Heimat fand das Ende des Titelfluchs am Wochenende große Beachtung, obwohl der Gewinn der Meisterschaft schon am Sonntag zuvor nach Leverkusens Unentschieden in Freiburg festgestanden hatte.

"Harry Kane, Münchens geliebter Import, hat endlich die lang ersehnte Trophäe", schrieb der "Guardian".

"Harry Kane ist endlich frei von der Enttäuschung und dem Scheitern, das ihm anhaftete. Der Schatten ist gefallen und einer der größten englischen Spieler aller Zeiten ist nicht länger ein Beinahe-Mann", kommentierte die "Daily Mail".

Und die "Sun" titelte: "Harry Kane beendet endlich den Trophäen-Fluch, lässt die Spötter verstummen und könnte die Schleusen öffnen... mit dem nächsten Weltmeistertitel?"

Im Fußball-Mutterland ist die Hoffnung groß, dass der Torjäger durch das Ende seiner langen Durststrecke nun auch die "Three Lions" zusammen mit Nationalcoach Thomas Tuchel zum ersten Titel seit dem WM-Sieg 1966 führen wird.