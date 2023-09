Anzeige

+++ Update, 15. September, 22:20 Uhr: Leverkusen rettet Remis in München+++ Zum Auftakt des 4. Spieltages kam Bayer Leverkusen durch ein 2:2-Unentschieden zu einem späten Punktgewinn beim FC Bayern. Nach einem 1:1 zur Halbzeit gingen die Münchner in der 86. Minute durch Goretzka zunächst mit 2:1 in Führung. In der Nachspielzeit gab es jedoch dann einen Elfmeter für Leverkusen nach Foul von Alphonso Davies an Jonas Hofmann. Exequiel Palacios verwandelte diesen zum 2:2-Endstand in einer unterhaltsamen Begegnung.

+++ Update, 15. September, 21:19 Uhr: Unentschieden zur Pause+++ Zur Halbzeit steht es in der Partie zwischen dem FC Bayern München und Bayer Leverkusen 1:1. Zunächst brachte Harry Kane die Gastgeber mit 1:0 in Führung (7. Minute). Doch ein Traumtor von Alejandro Grimaldo per Freistoß sorgte für den Leverkusener Ausgleich (24. Minute).

+++ Update, 15. September, 19:22 Uhr: Bayern starten mit Kimmich+++ FC Bayern München: Ulreich – Laimer, Upamecano, Kim, Davies – Kimmich, Goretzka – Sane, Müller, Gnabry – Kane. Bayer Leverkusen: Hradecky – Koussonou, Tah, Tapsoba – Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo – Hofmann, Boniface, Wirtz. Der zuletzt angeschlagene Kimmich steht in der Startelf - und überraschend auch Laimer, der anstelle von Mazraoui auf rechts startet. Müller ersetzt Musiala auf der Zehnerposition. Kingsley Coman steht aufgrund von muskulären Problemen nicht im Kader.

+++ Update, 15. September, 17:48 Uhr: Kimmich wohl im Kader dabei +++ Wegen einer muskulären Verletzung war der Einsatz von Bayern-Star Joshua Kimmich am Freitagabend gegen Leverkusen fraglich. Laut "Sport 1" soll der Münchner Mittelfeldspieler aber zumindest im Kader des Rekordmeisters für das Duell gegen die Werkself stehen. Noch am Donnerstag bezeichnete Bayern-Coach Thomas Tuchel einen Kimmich-Einsatz gegen Leverkusen als "fraglich".

Anzeige FC Bayern München vs. Bayer Leverkusen live: Läuft die Bundesliga im Free-TV? Grundsätzlich schon, aber nicht FCB vs. B04. Erst kurz vor der Winterpause kehrt die höchste deutsche Spielklasse in das frei empfangbare Fernsehen zurück, dann zeigen SAT.1 und ran.de zwei Spiele im Free-TV bzw. im kostenfreien Livestream.

FC Bayern - Bayer Leverkusen live: Wer zeigt die Bundesliga-Partie im Pay-TV? Das Spiel läuft im Pay-TV live bei DAZN. Die linearen Sender könnt ihr gegebenenfalls bei eurem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen. Die Übertragung startet um 19:45 Uhr. FCB vs. B04 im Liveticker auf ran.de und in der ran-App

FC Bayern München empfängt Bayer Leverkusen: Wo kann ich die Bundesliga im Livestream sehen? Ebenfalls bei DAZN, dafür ist aber auch ein Abo notwendig. Abrufbar ist der Livestream über Website, App und Smart-TV.

FCB vs. B04 live: Wo gibt es einen Liveticker zum Bundesliga-Duell? Wie gewohnt bei ran.de, den Liveticker könnt ihr sowohl über die Website als auch über die App (zum Download im Apple- und Android-Store) abrufbar. Für den Samstagnachmittag legen wir euch zudem unsere große Live-Konferenz ans Herz, ab 15:30 Uhr halten wir euch zu allen Partien auf dem Laufenden. Bayern München gegen Bayer 04 Leverkusen im Liveticker

FC Bayern - Bayer Leverkusen live: Wo kann ich einen Audiostream und die Highlights abrufen? Einen Audiostream stellt die ARD-Sportschau zur Verfügung. Highlights findet ihr unmittelbar nach Abpfiff bei DAZN, zudem werden diese in der Nacht von Sonntag auf Montag auch auf der Website des ZDF-Sportstudio und in der ARD-Mediathek hochgeladen.

FC Bayern München gegen Bayer Leverkusen live im TV, Livestream und Liveticker - Übersicht zur Übertragung Paarung: FC Bayern München - Bayer 04 Leverkusen

Wettbewerb: Bundesliga-Saison 2023/24, 4. Spieltag

Datum: Freitag, 15. September 2023

Uhrzeit: 20:30 Uhr

Ort: Allianz Arena (München)

Trainer: Thomas Tuchel (FC Bayern), Xabi Alonso (Leverkusen)

Schiedsrichter: tba

Free-TV: keine Übertragung

Pay-TV: DAZN

Livestream: DAZN

Liveticker: ran.de, ran-App