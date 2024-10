Der FC Bayern konnte Bayer 04 Leverkusen trotz einer klaren Dominanz nicht in die Schranken weisen. Die Männer von Vincent Kompany mussten sich gegen den amtierenden Meister mit einem 1:1 begnügen. Fußball-Europa ist erstaunt darüber, wie sich Leverkusen den einen Punkt ermauern konnte. 18:3 Torschüsse, 69:31 Prozent Ballbesitz und 1,32:0,07 Expected Goals: Der FC Bayern hätte das Spitzenspiel der Bundesliga angesichts seiner drückenden Überlegenheit eigentlich gewinnen müssen, tat dies jedoch nicht. Die effektive Werkself setzte gegen die starke Bayern-Abwehr kaum einen Stich und ging mit ihrem ersten Torschuss durch Robert Andrich in der 30. Minute sogar in Führung. Zwar konnte Aleksandar Pavlovic neun Minuten später mit einem Traumtor den Ausgleich erzielen, jedoch fehlte den Münchnern nach einem Sturmlauf in Durchgang zwei das Happy End. Klar ist aber, dass die Münchner die Tabellenführung nicht nur verteidigt haben, sondern untermauern konnten, dass sie die aktuell stärkste Mannschaft in Deutschland ist. In der internationalen Presse ist Begeisterung für die Dominanz der Kompany-Mannschaft spürbar, während eine große Verwunderung darüber herrscht, wie Leverkusen mit einer derart passiven Spielweise einen Punkt hat entführen können. Ist Leverkusen-Trainer Xabi Alonso etwa mit höheren Mächten im Bunde? Immerhin ist er laut "Marca" der erste Trainer der Geschichte, der in seinen ersten vier Spielen gegen die Bayern nicht verloren hat. Oder lag es am verletzungsbedingten Aus von Harry Kane in der Schlussphase? Wir werfen einen Blick auf die Pressestimmen aus Europa:

Pressestimmen Spanien Marca: "Mit 15 Toren und vielen Siegen legte das neue Bayern von Kompany einen tadellosen Bundesliga-Start hin. Bis sie auf ein Leverkusen trafen, das in der Allianz Arena Widerstand leistete, um ein Unentschieden (1:1) zu erzielen und das Xabi Alonso zum ersten Trainer der Geschichte gemacht hat, der in seinen ersten vier Spielen gegen das bayerische Team nicht verloren hat."

Mondo Deportivo: "Das Duell zwischen dem amtierenden deutschen Meister und dem Anwärter auf den Gewinn des Throns endete mit einem Unentschieden (1:1), obwohl es einen moralischen Gewinner gab. Der bayerische Riese, der nach einer Saison der Lethargie erwacht ist." AS: "Angesichts der 90 Minuten beim Bundesliga-Spiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen ist es praktisch unmöglich zu verstehen, wie es dem von Xabi Alonso geleiteten Team gelungen ist, einen Punkt aus der Allianz Arena zu entführen."

Pressestimmen England The Telegraph: "Dominante Bayern holen ein Unentschieden gegen Leverkusen. Die Bayern waren heiß darauf, sich bei Leverkusen zu revanchieren, nachdem die Werkself im letzten Aufeinandertreffen im Februar auf dem Weg zum Bundesliga-Titel mit 3:0 gewonnen hatte. Doch obwohl die Bayern das Spiel von Anfang bis Ende dominierten, reichte es nicht zum erhofften Sieg." The Guardian: "Bayern Münchens Unentschieden gegen Leverkusen wird von einer Verletzung von Harry Kane überschattet. Bayern-München-Coach Vincent Kompany hofft, dass sich Harry Kane nach dem 1:1-Unentschieden gegen Leverkusen rechtzeitig für das Champions-League-Spiel gegen Aston Villa erholt."

Pressestimmen Österreich: Kronen Zeitung: "Robert Andrich schockte den Großteil der 75.000 Fans in München mit einer Direktabnahme von knapp außerhalb des Strafraums, der rechtzeitig fit gewordene Bayern-Tormann Manuel Neuer hatte keine Chance. Der erstmalige Rückstand unter Neo-Trainer Vincent Kompany konnte aber schnell wettgemacht werden, da auch die Münchner ihre Schussstärke unter Beweis stellten. Aleksandar Pavlovic zog aus rund 20 Metern ab, Lukas Hradecky konnte den Ball mit den Fingerspitzen nur noch ins Kreuzeck abwehren." Kleine Zeitung: "Bayer Leverkusen hat die Siegesserie von Bayern München in der deutschen Fußball-Bundesliga gestoppt. Der Titelverteidiger erkämpfte sich am Samstagabend in der Allianz Arena im Schlager der 5. Runde ein schmeichelhaftes 1:1-Remis."

Pressestimmen Frankreich L'Equipe: "Bayer Leverkusen wurde am Samstag in der Allianz Arena von Bayern München ultra-dominiert und erreichte nur ein Unentschieden (1:1). Das Topspiel des fünften Spieltags war zwar nicht spektakulär, wie es in der deutschen Liga oft der Fall ist, aber es gab ein spannendes Unentschieden zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen."

Foot.fr: "Kein Sieger im Bundesliga-Duell am Samstag zwischen Bayern München, das elfmal in Folge Meister wurde, und Titelverteidiger Bayer Leverkusen, der in der vergangenen Saison die Dominanz der Bayern beendet hatte. In der Allianz Arena gab es trotz einer klaren Dominanz der Heimmannschaft ein 1:1-Unentschieden. Die Mannschaft von Vincent Kompany wurde von Andrichs Tor nach einer Ecke überrascht (0:1, 31.), reagierte aber schnell mit dem Ausgleich durch Pavlovic, der eine herrliche Brustannahme mit anschließendem Halbvolley verwertete."

