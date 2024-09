Im kommenden Sommer findet erstmals die auf 32 Teams ausgeweitete Klub-WM der FIFA statt. Berichten aus England zufolge muss der FC Bayern beim Turnier womöglich gleich auf sieben Stars verzichten.

Die Reform der Klub-WM hin zu einem Turnier mit 32 Mannschaften, das alle vier Jahre im Sommer ausgetragen werden soll, ist bis heute ein großer Streitpunkt zwischen Klubs, Fans und Spielern auf der einen Seite sowie der FIFA auf der anderen.

Im kommenden Sommer, genauer gesagt zwischen dem 15. Juni und 13. Juli 2025, soll die Erstauflage des neugestalteten Turniers in den USA stattfinden. Aus deutscher Sicht sind der FC Bayern München und Borussia Dortmund mit dabei.

Während die zusätzliche Belastung der ohnehin schon fast pausenlos geforderten Profis ein Zankapfel ist, stellt sich mit Blick auf das Turnier noch eine ganz andere Frage: Was ist mit Spielern, deren Verträge im Turnierverlauf auslaufen?

Verträge von Fußballern laufen im Normalfall am 30. Juni eines Jahres aus. Dieses Datum fällt also mitten in die Klub-WM hinein. Bedeutet: Spieler, deren Arbeitspapier am 30. Juni 2025 endet und die nicht bei ihrem aktuellen Klub verlängern, sind ab dem 1. Juli faktisch nicht mehr bei der WM spielberechtigt.

Laut dem englischen "Telegraph" soll es bei der FIFA deshalb Überlegungen geben, Spieler mit auslaufenden Verträgen komplett vom Turnier auszuschließen. Bei den Bayern beträfe das aktuell gleich sieben Spieler: Joshua Kimmich, Thomas Müller, Leroy Sane, Alphonso Davies, Eric Dier sowie beide Torhüter Manuel Neuer und Sven Ulreich.