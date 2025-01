Am 18. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Bayern auf den VfL Wolfsburg. So könnt ihr das Spiel live im TV, Stream und Ticker verfolgen.

Der FC Bayern ist mit zwei Bundesliga-Siegen ins Jahr 2025 gestartet. Gegen den VfL Wolfsburg will der deutsche Rekordmeister die "englische Woche" nun erfolgreich abschließen.

In die Partie mit den Niedersachsen gehen die Münchner, nach dem 1:0-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach und dem 5:0-Kantersieg gegen die TSG Hoffenheim, als Favorit.

Kurioserweise traf auch Wolfsburg in diesem Jahr bisher auf die Gladbacher und die Mannschaft aus Sinsheim. Auch die "Wölfe" konnten beide Spiele (1:0 und 5:1) gewinnen, sind also ebenfalls in bestechender Form.

Dass es gegen den FC Bayern schwer werden wird, ist VfL-Coach Ralph Hasenhüttl allerdings bewusst. Trotzdem rechnet sich der Österreicher Chancen aus : "Wir haben die Pflichtaufgaben erfüllt, jetzt kommt ein anderes Kaliber, ein anderer Gegner. Wir sind immer in der Lage, für gefährliche Situationen zu sorgen. Das trauen wir uns zu. Wir wissen aber, dass die Bayern jetzt keine große Angst vor uns haben, nur weil wir ein paar Tore gemacht haben."