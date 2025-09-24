Am 5. Spieltag der Bundesliga trifft der FC Bayern auf Werder Bremen. So könnt ihr das Duell verfolgen. +++ Update, 26.09. 22:30 Uhr: FC Bayern siegt souverän - Kane wird zum Helden +++ Der FC Bayern gewinnt auch sein fünftes Saisonspiel in der Bundesliga. Gegen den SV Werder Bremen leisteten sich die Männer von Vincent Kompany kaum Unkonzentriertesten und fahren einen ungefährdeten 4:0-Sieg ein. Nachdem Jonathan Tah und Harry Kane bereits zur Pause für relativ klare Verhältnisse sorgten, konnten Kane mit seinem zweiten Treffer und Konrad Laimer in Durchgang zwei nachlegen. Werder Bremen erzielte zwar kurz vor dem Ende noch ein Treffer, jedoch wurde dieser aufgrund einer Abseitsposition aberkannt. Held des Tages ist einmal mehr Harry Kane, der seine Pflichtspieltore 99 und 100 erzielen konnte und damit einen Rekord aufstellte.

+++ Update, 26.09. 21:25: 2:0-Pausenführung für die Münchner +++ Der FC Bayern dominiert die Partie in der Allianz Arena fast nach Belieben und führt zur Pause mit 2:0. Den Führungstreffer erzielte in der 22. Minute Luis Diaz, nachdem Jonathan-Tah eine Olise-Flanke herrlich mit der Hacke verlängert hatte. Kurz vor der Pause foulte Marco Friedl Harry Kane im Strafraum, der den Elfmeter wie gewohnt sicher verwandelte. Der SVW kommt bislang über Konter-Ansätze nicht hinaus. Die Münchner sind klar überlegen.

+++ Update, 26.09. 19:24 Uhr: Die Aufstellung des FC Bayern ist da +++ FC Bayern: Neuer - Boey, Upamecano, Tah, Laimer - Goretzka, Bischof - Olise, Gnabry, Diaz - Kane

FC Bayern München vs. SV Werder Bremen heute live: Bundesliga im TV, Livestream und Liveticker Der FC Bayern München befindet sich zum Bundesliga-Saisonstart in Topform. Mit vier Siegen aus vier Spielen und 18:3 Toren stellte der deutsche Rekordmeister einen neuen Rekord auf. FC Bayern vs. Werder Bremen im Liveticker Am 5. Spieltag soll diese Marke gegen Werder Bremen ausgebaut werden. Die Norddeutschen blicken auf einen durchwachsenen Start zurück und stehen mit einem Sieg, einem Remis und zwei Niederlagen derzeit auf Rang 14 der Tabelle. Kein Wunder also, dass die Münchner als klarer Favorit in die Partie gehen, zumal das Team von Trainer Vincent Kompany in dieser Woche nicht in der Champions League gefordert ist und somit ausgeruht in das Spiel gegen Bremen gehen kann. So verfolgt ihr das Spiel zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen im TV, Livestream und im Liveticker.

FC Bayern München vs. Werder Bremen heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Bundesliga-Spiel statt? Spiel: FC Bayern München vs. Werder Bremen

Wettbewerb: Bundesliga; 5. Spieltag

Datum: 26. September 2025

Uhrzeit: 20:30 Uhr

Austragungsort: Allianz Arena (München)

Bundesliga heute live: Läuft die Partie Werder Bremen - Bayern München im Free-TV? Nein. Die Partie zwischen dem FC Bayern und Werder Bremen wird nicht im Free-TV übertragen.

Bayern München empfängt Werder Bremen heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV? Das Spiel wird bei Sky übertragen. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Bundesliga im Livestream: Wer zeigt Bayern München gegen Bremen heute live? Einen kostenlosen Livestream gibt es nicht. Für zahlende Sky-Kunden ist das Bundesliga-Spiel im Stream über Sky Go oder WOW TV abrufbar.

Werder Bremen zu Gast in München: Wo gibt's heute einen Ticker zum Bundesliga-Spiel? Einen Ticker zu Bayern gegen Bremen gibt es wie gewohnt auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

