FC Bayern nach dem Spiel gegen RB Leipzig: Sieht so ein Meister aus? Ein Kommentar

Etwa in der Hinrunde beim 3:3 in Frankfurt oder in der Rückserie bei den am Ende knappen Siegen gegen die Aufsteiger Kiel (4:3) und St. Pauli (3:2).

Schließlich kassierten die Bayern nicht zum ersten Mal in dieser Saison Gegentreffer in der Nachspielzeit.

Kopfschütteln, Frust pur, Spieler am Boden – sehen so Meister aus?

FC Bayern: Immer wieder Probleme in der Defensive

Bezeichnend für die Unsicherheiten und Unkonzentriertheiten in der Münchner Defensive, die in der Königsklasse in 14 Spielen immerhin 18 Tore hinnehmen musste.

Auch an anderer Stelle war in dieser Spielzeit häufiger Sand im Getriebe, etwa bei der fehlenden Durchschlagskraft in der Offensive hinter Torjäger Harry Kane – ein Grund fürs Ausscheiden international sowie im DFB-Pokal.

Hinzu kamen große Formschwankungen, speziell bei den Außenstürmern Leroy Sane, Serge Gnabry und Kingsley Coman lösten sich Licht und Schatten in unschöner Regelmäßigkeit ab.

Und last but not least litt der Rekordmeister wie schon in den Vorjahren erneut in der entscheidenden Saisonphase unter extremer Personalnot, die nicht kompensiert werden konnte.

In Leipzig spielte Backup Eric Dier, der den Verein wegen der fehlenden Perspektive auf regelmäßige Einsätze Richtung Monaco verlassen wird, und der eigentlich aussortierte Sacha Boey ebenso mangels Alternativen in der Viererkette wie der nominelle Mittelfeldspieler Konrad Laimer links hinten und der Rechtsverteidiger Josip Stanisic in der linken Innenverteidigung. Auf der Bank fand sich gar kein Verteidiger mehr.