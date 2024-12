Die anstehende Vertragsverlängerung von Florian Wirtz ist für die Bayern ein Rückschlag. Xavi Simons ist nun offenbar das neue Transferziel. Leisten kann sich der FCB offenbar einen von beiden, sagt zumindest Oliver Kahn.

Von Alex Frieling

Florian Wirtz wird aller Voraussicht nach seinen Vertrag bei Bayer Leverkusen verlängern - das deuten zahlreiche Medienberichte nun seit mehreren Tagen an. Für den FC Bayern ist es ein herber Rückschlag im Tauziehen um den deutschen Nationalspieler, schließlich arbeitet man bereits seit Jahren an einer Verpflichtung des Offensivkünstlers.

Offiziell ist allerdings noch nichts. Ex-Bayern-Boss Oliver Kahn geht aber davon aus, dass Wirtz in Leverkusen bleibt - zumindest vorerst. "Wir hatten viel Kontakt zu ihm. Er macht das sehr gut. Er ist sehr nachdenklich und überlegt sich schon sehr genau, was könnte der nächste Schritt sein. Im Moment steht ihm die ganze Welt offen. Aber es würde mich nicht wundern, wenn er seinen Vertrag trotzdem bei Leverkusen verlängert. Allerdings nicht um zwei, drei, vier Jahre, sondern kurzfristig", so der frühere Torwart-Titan im "Sport1 - Doppelpass".

Kahn ist überzeugt, dass auch der FC Bayern im Rennen mit den internationalen Top-Klubs noch eine Chance auf eine Verpflichtung hat, selbst wenn die Ablöse nach einer Vertragsverlängerung im dreistelligen Bereich liegen würde. Das könne sich der Rekordmeiser "auf jeden Fall" leisten.

"Der FC Bayern kann, wenn er will, sehr, sehr vieles tun. Jeder Verein hat zwar ein gewisses Budget, mit dem er kalkuliert. Aber ich habe vieles erlebt. Das Budget war dann ganz schnell wieder vergessen, Hauptsache der Spieler kommt. Das ist auch wieder die Stärke dieses Klubs, diese Sachen dann durchzuziehen, wenn man es will."