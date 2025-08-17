Mit Joker Kai Havertz hat der FC Arsenal einen gelungen Start in die Premier-League-Saison gefeiert.

Die Gunners siegten im Topspiel des ersten Spieltags bei Manchester United dank eines Treffers des Italieners Riccardo Calafiori mit 1:0 (1:0).

Nationalspieler Havertz wurde im Old Trafford in der 60. Minute eingewechselt und zeigte einen engagierten Auftritt.

Auf der Gegenseite gab Stürmer Benjamin Sesko sein Debüt für United, der Slowene war vor rund einer Woche für bis zu 85 Millionen Euro von Bundesligist RB Leipzig zu den Red Devils gewechselt. Nach seiner Einwechslung in Minute 65 konnte Sesko kaum Akzente setzen.

Vor den Augen des englischen Nationaltrainers Thomas Tuchel entwickelte sich ein temporeiches Spiel, Calafiori erzielte nach einer Ecke aus kurzer Distanz (13.) die Führung für das Team von Mikel Arteta.