Der FC Bayern sucht Verstärkungen in der Offensive. Nach dem geplatzten Woltemade-Transfer sollte Christopher Nkunku die Lösung werden. Doch jetzt droht womöglich die nächste Absage.

Droht dem FC Bayern München der nächste herbe Rückschlag auf dem Transfermarkt? Wie die "Bild" berichtet, ist die angedachte Verpflichtung von Christopher Nkunku inzwischen stark gefährdet.

Demnach habe sich Nkunkus Berater Pini Zahavi am Rande des Premier-League-Auftakts des FC Chelsea gegen Crystal Palace (0:0) mit den Verantwortlichen der Blues getroffen und dabei die Information bekommen, dass Chelsea Nkunku noch mindestens ein Jahr behalten möchte.

Die Bayern strebten demnach vor allem ein Leihgeschäft an, für Chelsea aber komme, wenn überhaupt, nur ein fester Verkauf in Betracht. Die Fronten seien laut "Bild" sogar "verhärtet". Ein Leihgeschäft sei "gescheitert", vermeldete "Sky" aus Großbritannien am Sonntagabend.

Allerdings hätte Sportvorstand Max Eberl immer noch die Hoffnung, einen Transfer realisieren zu können.

Der 27 Jahre alte Nkunku sollte eigentlich die Alternative zu Nick Woltemade sein, dessen Transfer endgültig gescheitert ist. Das verkündete VfB-Boss Alexander Wehrle vor dem Duell im Franz Beckenbauer Supercup bei "Sky".

"Nick Woltemade spielt nächste Saison beim VfB Stuttgart, die Akte ist geschlossen", erstickte er auch die letzten noch verbliebenen Hoffnungen im Keim.