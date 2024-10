FC Bayern: Palhinha auf den Spuren von Javi Martinez

Sportvorstand Max Eberl erwies sich rückwirkend als Orakel. Er hatte dem Portugiesen Einsatzzeit prophezeit, nachdem der Neueinkauf in der laufenden Saison vornehmlich auf der Bank Platz hat nehmen müssen. Eberl ist es auch, der dem Wechsel im defensiven Mittelfeld zumindest äußerlich gelassen kommentiert.

Ausgerechnet dieser fällt im besten Fall sechs Wochen, realistisch gesehen aber wohl eher drei Monate aus: Schlüsselbeinbruch beim Schlüsselspieler. Die Hinrunde ist damit vermutlich gelaufen. Des einen Leid ist des anderen Chance. 51-Millionen-Mann Joao Palhinha , gegen Stuttgart in der achten Minute eingewechselt, gilt als Kompanys erste Wahl für den Pavlovic-Ersatz.

Zurück zu Palhinha. Der 29-Jährige meisterte seinen Einsatz gegen Stuttgart, den erst zweiten längeren für die Bayern, mit Bravour. Nicht selbstverständlich nach persönlich enttäuschenden Wochen in der Warteschleife.

Palhinha will seine Chance nutzen

Palhinha: Lob von Kapitän Kimmich

Nach dem 4:0-Sieg gegen Stuttgart gab es auch Lob von Nebenmann Joshua Kimmich. "Er hat mir tatsächlich sehr gut gefallen. Er hatte einige sehr gute Ballgewinne, war mit dem Ball sicher und auch am Tor beteiligt. Er hatte auch immer wieder eine ganz gute Position gegen den Ball", so das Fazit des Kapitäns. Zwar tue der Ausfall von Pavlovic weh. Aber: "Es war nicht so, dass unser Spiel danach spielerisch schlecht war.“

Allerdings, so mutmaßt auch Kimmich, werde sich das Spiel der Bayern mit Palhinha verändern. Während Pavlovic den Ball fordert und seine Stärken in der Spielgestaltung hat, agiert der Portugiese eher als Zerstörer, als klassische "Holding Six", wie sie einst Thomas Tuchel immer gefordert hatte. Darin liegt aber auch eine Chance.

Seine Physis und kämpferische Art erinnern an Javi Martinez, den spanischen Abräumer, der 2012 von Athletic Bilbao nach München kam und ein Jahr später zu einer der Säulen des Bayern-Triples avancierte. Schon als Jugendspieler wurde Palhinha mit dem früheren Bayern-Star verglichen. Ein früher Ritterschlag.

Es ist durchaus möglich, dass Palhina den hoch verteidigenden Bayern eine größere Stabilität in der Defensive verleiht, als es dem Duo Kimmich/Pavlovic bisher gelang.