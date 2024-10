ran: Vincent Kompany, Glückwunsch zum Sieg. Letzte Saison wurde in der Rückrunde in Stuttgart verloren, der VfB wurde Zweiter, Bayern nur Dritter. Wie wichtig ist so ein Sieg und wie gut tut das?

ran: Es gab nach den letzten beiden Spielen auch ein bisschen Kritik an ihrer Taktik. Fühlen sie sich jetzt bestätigt, wenn man sieht, dass man so klar dominiert hat?

Kompany: Das ist mit völlig egal, wirklich. Mein Job ist es einfach, mit den Jungs zu arbeiten und das Beste rauszuholen. Und ich habe auch nicht umsonst gesagt, dass die letzten Spiele nicht einfach waren. Wir haben uns gemessen gegen Stuttgart, gegen Leverkusen und gegen Frankfurt. Und der Spielverlauf war eigentlich identisch, nur haben wir heute die Tore gemacht und deswegen sind wir zufrieden.

ran: Harry Kane war der entscheidende Mann mit drei Treffern. Sind mit ihm auch sonst zufrieden gewesen, wenn er keine Tore macht? Muss man mit so jemandem dann sprechen oder muss nicht, weil er erfahren genug ist?

Kompany: Harry hat so viel Erfahrung. Er ist ein Stürmer, der auf diesem Topniveau immer seine Leistung gezeigt hat. So einen Spieler muss man manchmal auch ein bisschen in Ruhe lassen. Wichtig war für mich, dass er immer für die Mannschaft gearbeitet hat. Warum darüber nichts gesagt wird, ist auch nicht immer fair. Heute hat er auch wieder für die Mannschaft gearbeitet und dann drei Tore geschossen. Er ist wahrscheinlich wieder der Top-Torjäger in Deutschland. Also alles gut und jetzt müssen wir das in Barcelona wieder leisten.