Cristiano Ronaldo zum FC Bayern? "Hätte nicht zu unserer Philosophie gepasst" "Wir haben das Thema diskutiert, sonst würden wir unseren Job nicht gut machen", sagte Kahn damals. Im Endeffekt aber sei man zu dem Schluss gekommen, "dass er bei aller Wertschätzung von uns allen in der aktuellen Situation nicht zu unserer Philosophie gepasst hätte", so Kahn weiter. Dabei habe sich Mendes viel einfallen lassen, um die Bayern von seinem Klienten zu überzeugen. Er habe extra ein Dokument angefertigt, um die positiven Auswirkungen eines Wechsels des Superstars an die Isar hervorzuheben, was Reichweite, Social Media und Merchandising betreffe. Neben diesen faktischen Argumenten soll Mendes die Bayern auch mit einem emotionalen Geständnis seines Klienten versucht haben zu überzeugen. "Es wäre ein Traum für Ronaldo, seine Karriere beim FC Bayern fortzusetzen", habe Mendes den Bayern ausrichten lassen, heißt es in dem Buch. Doch selbst mit dieser Schmeichelei sei die Ronaldo-Seite in München abgeblitzt. Demnach hätten die Bedenken gegen einen Wechsel überwogen.

