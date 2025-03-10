Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker. Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand. Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran-App.

Anzeige

Anzeige

+++ 2. September, 21.35 Uhr: Patrick Helmes nennt Jackson-Transfer "völlig überteuert" +++ Patrick Helmes hat gegenüber "RTL/ ntv" die Leihe von Nicolas Jackson kritisiert. Für den Ex-Bundesligaprofi ist der Stürmer "weiterhin der Backup für Harry Kane. Nicht mehr, nicht weniger. Der richtige Durchbruch ist ihm bisher auch noch verwehrt geblieben. Also das ist schon sehr viel Geld“ Weiter erklärt er: "16,5 Millionen sind für ein Leihgeschäft unglaublich. Dazu kommen noch die 65 Millionen Euro, wenn er auf gewisse Einsätze kommt, on top. In der Summe sind wir dann beim Woltemade-Deal. Das ist völlig überteuert. Er ist kein Harry Kane." Während Harry Kane in seiner letzten Premier-League-Saison 2022/23 für Tottenham 30 Tore erzielte, kam sein neuer "Backup" bei Chelsea vergangene Spielzeit auf nur zehn Treffer.

Anzeige

Anzeige

+++ 2. September, 13:05 Uhr: Thomas Müller trainiert in Länderspielpause an Säbener Straße +++ Thomas Müller is zurück beim FC Bayern - zumindest kurzfristig. Der 35-Jährige trainiert laut "Bild" in der Länderspielpause drei Tage an der Säbener Straße. Für das langjährige Gesicht des Rekordmeisters geht es damit nur 27 Tage nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps für einige Einheiten zurück ins gewohnte Umfeld. Die "Bild" postete auf "X" (ehemals Twitter) zudem ein Video, das Müller bei einer Einheit zusammen mit Aleksandar Pavlovic und Nachwuchsspieler Felipe Chavez zeigt.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 2. September, 12:50 Uhr: Rücktritt für Max Eberl kein Thema +++ Nach dem Transferfenster, so war es seit längerem zu hören, werde die Arbeit von Max Eberl beim FC Bayern bewertet. Schon länger dringt auch immer wieder interne Kritik am Sportvorstand nach außen – die den 51-Jährigen natürlich nicht kalt lässt. Offen ist allerdings, wie groß der Frust bei ihm über die relativ strikten Sparvorgaben ist. So berichteten "tz" und "Münchner Merkur" am späten Montagabend, dass es große Sorgen im mächtigen Aufsichtsrat gebe, "dass Eberl nach dem chaotischen Transfersommer zeitnah von sich aus hinschmeißen könnte". Doch nach ran-Informationen ist ein solcher Schritt für den Sportboss derzeit kein Thema. Er will nach dem Ende der Transferperiode ein paar Tage Urlaub nehmen und dann weitermachen.

Anzeige

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers