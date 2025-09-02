Bundesliga live in SAT.1, auf Joyn und ran.de
Nicolas Jackson: Ablöse verraten – Ali Barat ist der Mann hinter den Millionendeals
02.09.2025
- 21:03 Uhr
Nicolas Gödtel
Spielerberater Ali Barat hat am letzten Tag des Transfersommers den Deal von Nicolas Jackson zum FC Bayern mitverhandelt. Er ist ein kaum bekannter Mann, der gleich noch Details zum Transfer öffentlich gemacht hat.
Rund um die Premier League war mal wieder viel los: 56 Millionen Euro für Noni Madueke von Chelsea zu Arsenal, 65 Millionen für Xavi Simons von Leipzig zu Tottenham, 62,5 Millionen für Dean Huijsen von Bournemouth zu Real Madrid – und zuletzt Nicolas Jackson für eine Leihgebühr von 16,5 Millionen Euro plus Kaufpflicht zum FC Bayern.
Alle Transfers haben eines gemeinsam: Auf den Fotos der Vertragsunterzeichnung steht derselbe Mann im Hintergrund: Runde Brille, Glatze, zurückhaltendes Lächeln.
Transfer zum FC Bayern: Vertragsdetails von Nicolas Jackson verraten
Mit dem Jackson-Deal setzte Ali Barat in diesem Sommer ein Ausrufezeichen. Zumindest in der Pressemitteilung seiner Agentur klang es wie eine Mischung aus Pathos und PR:
"Dieser bahnbrechende Schritt beinhaltet eine Weltrekord-Leihgebühr von 16,5 Millionen Euro und einen zukünftigen Verkaufsprozentsatz, eines der anspruchsvollsten und komplexesten Geschäfte des Sommer-Transferfensters."
Vollmundig werden noch Details zum Vertrag genannt: "Nicolas Jackson auf Leihbasis für eine Saison zu FC Bayern München wechselt, mit einer Kaufpflicht von 65 Millionen Euro (5-Jahres-Vertrag vor der Vereinbarung)"
Die ganze Transferposse rund um Nicolas Jackson wirkte dabei wie ein einziges Verwirrspiel. Mal deutete alles auf einen Verbleib in London hin, ehe doch Bayern München den Zuschlag erhielt. Ein ständiges Hin und Her, bei dem am Ende kaum noch jemand wirklich durchblickte.
Selbst Transfer-Guru Fabrizio Romano, der sonst "Here we go" verkündet, sprach diesmal von "Here we go again".
Nicolas Jackson zum FC Bayern: Die teuersten Leih-Spieler der Geschichte - Chelsea-Deal weit vorn
Die teuersten Leih-Spieler der Geschichte: Nicolas Jackson weit oben
Der Transfer-Saga folgte der Last-Minute-Deal: Der FC Bayern hat auf den letzten Metern einer langen Transferperiode doch noch Nicolas Jackson vom FC Chelsea ausleihen können. Der Preis dafür hat es aber in sich. Mit kolportierten 16,5 Millionen Euro ist die Gebühr höher als bei fast allen Leihgeschäften zuvor. ran präsentiert die teuersten Leihen im Fußball. (Quelle: transfermark.de, Stand: 1.9.2025)
Platz 11: Orel Mangala
Beteiligte Klubs: Nottingham Forest an Olympique Lyon
Saison: 2023/24 (nur Rückrunde)
Gebühr: 11,7 Millionen Euro
Platz 9 (geteilt): Odion Ighalo
Beteiligte Klubs: Shenhua an Manchester United
Saison: Rückrunde 2019/20, Hinrunde 2020/21
Gebühr: 12 Millionen Euro
Platz 9 (geteilt): Nicolo Barella
Beteiligte Klubs: US Cagliari an Inter Mailand
Saison: 2019/20
Gebühr: 12 Millionen Euro
Platz 8: Federico Chiesa
Beteiligte Klubs: AC Florenz an Juventus Turin
Saisons: 2020/21 und 2021/22
Gebühr: 12,6 Millionen Euro
Platz 7: Carlos Tevez
Beteiligte Klubs: West Ham an Manchester United
Saisons: 2007/08 und 2008/09
Gebühr: 12,7 Millionen Euro
Platz 6: James Rodriguez
Beteiligte Klubs: Real Madrid an FC Bayern
Saisons: 2017/18 und 2018/19
Gebühr: 13 Millionen Euro
Platz 5: Duvan Zapata
Beteiligte Klubs: Sampdoria Genua an Atalanta Bergamo
Saisons: 2018/19 und Hinrunde 2019/20
Gebühr: 14 Millionen Euro
Platz 4: Giovani Lo Celso
Beteiligte Klubs: Betis Sevilla an Tottenham Hotspur
Saisons: 2019/20
Gebühr: 16 Millionen Euro
Platz 3: Nicolas Jackson
Beteiligte Klubs: FC Chelsea an FC Bayern
Saisons: 2025/26
Gebühr: 16,5 Millionen Euro
Platz 2: Alvaro Morata
Beteiligte Klubs: FC Chelsea an Atletico Madrid
Saisons: Rückrunde 2019/20
Gebühr: 18 Millionen Euro
Platz 1: Alvaro Morata
Beteiligte Klubs: Atletico Madrid an Juventus Turin
Saisons: 2020/21 und 2021/22
Gebühr: 20 Millionen Euro
Ali Barat und "Epic Sports": Das undurchsichtige Netzwerk des Spielerberaters
Über den Berater Barat weiß man erstaunlich wenig. Eine offizielle Firmenadresse? Mal heißt es Dubai, mal Lissabon, mal Funchal auf Madeira. Eine Firmen-Homepage? Gerade im Umbau.
Öffentlich sichtbar ist er fast nur auf Instagram. Trotzdem wickelt er Jahr für Jahr lukrative Transfers ab.
Barat leitet die Spieleragentur "Epic Sports" – ein Unternehmen, das so verschachtelt ist, dass man schnell den Überblick verlieren kann.
Auf "transfermarkt.de" tauchen immer wieder Unterfirmen wie "Epic Jackson" bei Nicolas Jackson oder "Epic Maatsen" bei Ex-Dortmunder Ian Maatsen auf.
Sie suggerieren eine Art maßgeschneiderte Betreuung für jeden Spieler, machen das Konstrukt aber intransparent. Wer bei Barat wirklich unter Vertrag steht, ist von außen kaum nachvollziehbar.
FC Bayern: Nicolas Jackson da! Die kuriose Transferperiode im Überblick
Karim Adeyemi ohne großen Deal
Barat gilt als bestens vernetzt – vor allem in England. Ein enger Bekannter ist Behdad Eghbali, US-Investor und Miteigentümer des FC Chelsea. Offiziell gibt es keinen Zusammenhang zwischen dieser Freundschaft und Barats Deals mit Chelsea-Spielern. Offiziell.
2023 zeichnete ihn die italienische Tuttosport als "Agent of the Year" aus – auch wegen des 116-Millionen-Euro-Transfers von Moises Caicedo.
Nicht jeder Deal läuft glatt. Karim Adeyemi stand 2024 kurzfristig bei Barat unter Vertrag. Nur durch den Berater-Wechsel wurde der Dortmunder mit vielen Vereinen aus England und Italien verbunden.
Doch schon ein Jahr später wechselte er weiter zu Jorge Mendes. Das kurze Intermezzo zeigt: Auch bei Barat läuft nicht alles nach Plan.
Egal wie undurchsichtig sein System wirkt: Ali Barat versteht den Markt wie kaum ein anderer. Seine Spieler werden quer durch Europa verschoben, meist für extrem hohe Ablösen.
Und am Ende sitzt immer derselbe Mann bei der Vertragsunterzeichnung – ein lächelnder Ali Barat mit dem nächsten Multi-Millionen-Deal in der Tasche.
Premier League: Die 15 teuersten Transfers der Geschichte - Liverpool mit Rekord-Sommer
Premier League: Das sind die 15 teuersten Transfers der Geschichte
Der englische Fußball ist dafür bekannt, Unsummen an Geld für Transfers auszugeben und immer wieder die eigenen Rekorde zu brechen. Doch auch einkassieren können die Premier-League-Klubs. Im Sommer 2025 investierte vor allem der FC Liverpool gehörig auf dem Transfermarkt und wickelte gleich zwei Mega-Transfers ab. ran zeigt die 15 teuersten Transfers der englischen Historie.
Platz 15: Cristiano Ronaldo (von Manchester United zu Real Madrid)
2009 wechselte Superstar Cristiano Ronaldo für die damalige Rekordsumme von 94 Millionen Euro von Manchester United zu Real Madrid. Der Wechsel des Portugiesen zu den "Blancos" ist damit der einzige unter den 30 teuersten Transfers der Fußballgeschichte, der vor 2013 über die Bühne ging.
Platz 13 (geteilt): Antony (von Ajax Amsterdam zu Manchester United)
Der brasilianische Flügelspieler Antony wurde 2022 von Manchester United für 95 Millionen Euro verpflichtet, was ihn zum drittteuersten Brasilianer machte. In England konnte der Tempodribbler aber nie Fuß fassen - auch deswegen wurde Antony im Winter 2024 nach Spanien zu Betis Sevilla ausgeliehen. Im Sommer 2025 kehrte der 25-Jährige zu den "Red Devils" zurück, wechselte nach zähen Verhandlungen zur Transfer Deadline aber doch noch fest zu Betis. Inklusive Boni soll die Ablösesumme auf bis zu 25 Millionen Euro ansteigen können.
Platz 13 (geteilt): Harry Kane (von Tottenham Hotspur zu Bayern München)
Es war eine zermürbende Transfer-Saga: Harry Kane wechselte 2023 nach langem Hin und Her für 95 Millionen Euro garantierte Transfersumme von Tottenham Hotspur zum FC Bayern München. Der Engländer wird damit zum teuersten Neuzugang in der Historie der Bundesliga. Im zweiten Jahr in München gelang dem Stürmer-Star mit der Meisterschaft der erste Mannschaftstitel seiner Karriere.
Platz 12: Kai Havertz (von Bayer Leverkusen zum FC Chelsea)
Zur Saison 2020/21 wechselte der Deutsche von Bayer Leverkusen zu den Blues. Die Sockelablöse von 80 Millionen plus weitere Bonuszahlungen ließen die Ablösesumme auf insgesamt 100 Millionen Euro anwachsen. Havertz gewann mit Chelsea die Champions League, im Sommer 2023 wechselte er schließlich zum FC Arsenal.
Platz 11: Gareth Bale (von Tottenham Hotspur zu Real Madrid)
Der erste 100-Millionen-Euro-Deal der Geschichte des Fußballs kam im Sommer 2013 zustande, als Gareth Bale für 101 Millionen Euro von Tottenham zu Real Madrid wechselt. Mit den Blancos holte der Waliser ganze 17 Titel, darunter fünfmal die Champions League, drei spanische Meisterschaften und drei europäische Supercups. Inzwischen hat er seine Karriere beendet.
Platz 10: Paul Pogba (von Juventus Turin zu Manchester United)
2016 knackte Manchester United mit einer Ablösesumme von 105 Millionen Euro die damalige Rekordtransfersumme und holte Paul Pogba in die Premier League. Dabei hatten die Red Devils den Franzosen erst vier Jahre zuvor ablösefrei zu Juventus Turin gehen lassen. Aktuell steht Pogba bei der AS Monaco unter Vertrag.
Platz 9: Romelu Lukaku (von Inter Mailand zum FC Chelsea)
Es ist nicht der einzige teure Transfer des Klubs aus dem Westen Londons. Romelu Lukakus 113-Millionen-Euro-Wechsel von Inter zum FC Chelsea im Sommer 2021 entpuppte sich aber als derber Fehlgriff für die Blues: Nach nur einer enttäuschenden Saison wird der belgische Stürmer zurück an die Nerazzurri verliehen. Mittlerweile steht der "Big Rom" bei der SSC Neapel unter Vertrag und wurde italienischer Meister.
Platz 8: Moises Caicedo (von Brighton & Hove Albion zum FC Chelsea)
Im Sommer 2023 wagte Moises Caicedo den nächsten Schritt und wechselte innerhalb Englands in die Haupstadt. Das Ziel des Ecuadorianers lautete FC Chelsea. Die Blues zahlten 116 Millionen Euro für den defensiven Mittelfeldspieler. Seither hat er sich trotz großer Konkurrenz als Stammspieler etabliert.
Platz 7: Declan Rice (von West Ham United zum FC Arsenal)
Ein weiterer ligainterner Rekordtransfer ging im Juli 2023 über die Bühne, als der FC Arsenal den Mittelfeldspieler Declan Rice für 116,6 Millionen Euro von West Ham United an das Emirates Stadium holte. Es ist der teuerste Neuzugang in der Geschichte der Gunners.
Platz 6: Jack Grealish (von Aston Villa zu Manchester City)
2021 verpflichtete Manchester City für die damalige Premier-League-Rekordsumme von 117,5 Millionen Euro den offensiven Mittelfeldspieler Jack Grealish von Aston Villa. Der englische Nationalspieler gewann gleich in seiner ersten Saison mit den Citizens die Meisterschaft und machte 2022/23 mit Premier League, FA Cup und Champions League das Triple perfekt. 2025 ist er an den FC Everton ausgeliehen.
Platz 5: Eden Hazard (vom FC Chelsea zu Real Madrid)
Der wohl größte Transferflop in der Geschichte Real Madrids ist der drittgrößte Transfer der Premier-League-Geschichte. Im Sommer 2019 blätterten die Blancos 120,8 Millionen Euro für den belgischen Nationalspieler hin - in vier Saisons in Spanien kam Eden Hazard aufgrund von schlechten Leistungen und vielen Verletzungen aber nur auf sieben Tore in 76 Spielen. 2023 wurde sein Vertrag schließlich einvernehmlich aufgelöst. Daraufhin beendete er seine Karriere.
Platz 4: Enzo Fernandez (von Benfica Lissabon zum FC Chelsea)
Im Januar 2023 wechselte Enzo Fernandez für 121 Millionen Euro von Benfica Lissabon zum FC Chelsea und wurde damit zum bislang teuersten Neuzugang in der Geschichte der Premier League. Bei der WM 2022 in Katar gewann der Mittelfeldspieler mit Argentinien den Titel und wurde zum besten jungen Spieler des Turniers ausgewählt.
Platz 3: Florian Wirtz (von Bayer Leverkusen zum FC Liverpool)
Lange stand der offensive Mittelfeldspieler beim FC Bayern ganz oben auf der Wunschliste. Am Ende entschied sich Wirtz dennoch für einen Wechsel in die Premier League. Von Bayer Leverkusen ging es für 125 Millionen Euro zu den "Reds", mit denen er aktuell in seine erste Saison startet.
Platz 2: Philippe Coutinho (vom FC Liverpool zum FC Barcelona)
2018 wechselte Philippe Coutinho für eine Megaablöse von 135 Millionen Euro vom FC Liverpool zum FC Barcelona und ist damit der teuerste Abgang der Premier-League-Geschichte. Nach fünf Saisons mit mehr Tiefen als Höhen, inklusive einer Leihe zum FC Bayern München, wechselte Coutinho 2022 für 20 Millionen Euro zu Aston Villa. Von dem Premier-League-Klub wechselte der Brasilianer schließlich in seine Heimat zu Vasco de Gama.
Platz 1: Alexander Isak (von Newcastle United zum FC Liverpool)
Rekordtransfer am Deadline Day. Stürmer Alexander Isak wechselt für ca. 144 Millionen Euro von den "Magpies" nach Liverpool. Der Ex-Dortmunder wird damit zum teuersten Einkauf in der Historie der Premier League. Mit Wirtz und Isak haben die Reds damit gleich zwei Mega-Transfers in einem Sommer vollzogen.