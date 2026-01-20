Eintracht Frankfurt sucht einen Nachfolger für Dino Toppmöller. Dabei werden teilweise große Namen gehandelt.

von Mike Stiefelhagen

Eintracht Frankfurt hat nach dem 3:3 gegen den SV Werder Bremen Trainer Dino Toppmöller entlassen.

Sportvorstand Markus Krösche reagiert damit auf die anhaltende Formkrise der Eintracht, die mit nur zwei Punkten aus drei Bundesliga-Spielen ins neue Jahr gestartet war und dabei neun Gegentore kassiert hatte.

U21-Trainer Dennis Schmitt und U19-Trainer Alexander Meier übernehmen die Mannschaft interimsweise. Die erste Bewährungsprobe des Duos erfolgt bereits am Mittwoch beim Gastspiel in Aserbaidschan bei Qarabag Agdam in der Champions League (18:45 Uhr im Liveticker).

Als mögliche Dauerlösung werden jetzt große Namen gehandelt. Darunter auch ein Welttrainer oder aber auch ein bekanntes Gesicht aus der Bundesliga.