Bundesliga - Eintracht Frankfurt: Van Gaal und Rose bei Trainersuche als Toppmöller-Nachfolger im Gespräch
- Aktualisiert: 20.01.2026
- 08:32 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Eintracht Frankfurt sucht einen Nachfolger für Dino Toppmöller. Dabei werden teilweise große Namen gehandelt.
Eintracht Frankfurt hat nach dem 3:3 gegen den SV Werder Bremen Trainer Dino Toppmöller entlassen.
Sportvorstand Markus Krösche reagiert damit auf die anhaltende Formkrise der Eintracht, die mit nur zwei Punkten aus drei Bundesliga-Spielen ins neue Jahr gestartet war und dabei neun Gegentore kassiert hatte.
U21-Trainer Dennis Schmitt und U19-Trainer Alexander Meier übernehmen die Mannschaft interimsweise. Die erste Bewährungsprobe des Duos erfolgt bereits am Mittwoch beim Gastspiel in Aserbaidschan bei Qarabag Agdam in der Champions League (18:45 Uhr im Liveticker).
Als mögliche Dauerlösung werden jetzt große Namen gehandelt. Darunter auch ein Welttrainer oder aber auch ein bekanntes Gesicht aus der Bundesliga.
Van Gaal und Rose im Rennen zum neuen SGE-Trainer
Ein prominenter Name: Louis van Gaal! Der Niederländer hat seit Dezember 2022 keinen Cheftrainer-Posten mehr inne gehabt. "Sky" berichtet von einem möglichen SGE-Interesse an dem 74-Jährigen. Der ehemalige Trainer des FC Bayern München sei demnach "super interessant".
Zuletzt überstand er eine Prostatakrebs-Erkrankung. Eine Verpflichtung wird als "unwahrscheinlich" eingestuft. Doch es soll Kontakt und Anrufe zwischen den Parteien geben.
Favorit auf die Toppmöller-Nachfolger soll Marco Rose sein. Der 49-Jährige ist laut dem "kicker" der Top-Kandidat. Rose trainierte bereits Borussia Mönchengladbach, RB Leipzig und Borussia Dortmund in der Bundesliga. Als Spieler war er für den 1. FSV Mainz 05 aktiv, ehe er als Co-Trainer der 2. Mannschaft seine Trainerlaufbahn begann.
Die "Bild" vermeldet finale Verhandlungen zwischen Rose und der Eintracht, zu der er schon lange Sympathien hegen soll. Jedoch missfällt Rose offenbar der Einstieg mitten in der Saison.
Weitere Trainernamen im Kandidatenkreis sind laut diverser Berichte Edin Terzic, Roger Schmidt und Sandro Schwarz. Manche träumen sogar von einem Xabi Alonso.