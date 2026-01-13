- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

+++ 14. Januar, 14:44 Uhr: Ex-Bayern-Boss wohl Thema +++ Sehen wir Hasan Salihamidzic wieder in einer verantwortlichen Rolle in der Bundesliga? Wie die "SportBild" berichtet, ist Salihamidzic beim HSV ein Kandidat. Einerseits könnte sich der frühere Profi durch seine Arbeit beim FC Bayern München empfehlen. Dort war er von 2020 bis 2023 Sportvorstand. Andererseits spielte er von 1992 bis 1997 selbst in Hamburg. Salihamidzic durchlief dabei die Jugend und die zweite Mannschaft und wurde zum Profi. Nun wird offenbar darüber diskutiert, ob "Brazzo" zu seinen Wurzeln zurückkehren könnte.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

+++ 14. Januar, 14:24 Uhr: Auch Bierhoff ein Kandidat? +++ Der ehemalige DFB-Verantwortliche Oliver Bierhoff wird ebenfalls als Kandidat gehandelt. Der 57-Jährige soll jedoch größeres Interesse daran haben, Gesamtchef des Vereins zu werden und nicht "nur" Sport-Vorstand.

+++ 14. Januar, 14:00 Uhr: Zwei Comebacks möglich+++ Fabian Wohlgemuth genießt offenbar hohes Ansehen bei den Verantwortlichen des HSV und könnte laut "Sport Bild" ein Kandidat sein. Der 46-Jährige überzeugt mit seiner Arbeit beim VfB Stuttgart, bei den Schwaben hat er einen Vertrag bis 2027. Von 2008 bis 2010 arbeitete er schon im Jugendbereich der Hanseaten. Oder kommt es zu einer anderen Rückkehr? Jonas Boldt war von 2019 bis 2024 Sport-Boss. Der 43-Jährige lebt in Hamburg, ist nach wie vor gut verdrahtet und soll sich eine Rückkehr vorstellen können.

- Anzeige -

+++ 14. Januar, 12:15 Uhr: Sebastian Kehl ein Kandidat +++ Wie nun "Sky" berichtet, soll Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl ein Kandidat beim HSV sein. Dem Bericht nach diskutiere der Aufsichtsrat der Hanseaten die Personalie Kehl. Direkten Kontakt zwischen den Verantwortlichen des HSV und Kehl soll es allerdings bislang noch nicht gegeben haben. Der Vertrag des 45-Jährigen in Dortmund läuft noch bis zum 30. Juni 2027. In Dortmund galt Kehl zuletzt durchaus als umstrittene Personalie, dennoch unterzeichnete er einen neuen Vertrag. Ein Abschied scheint bei einem passenden Angebot aber nicht ausgeschlossen.

- Anzeige -