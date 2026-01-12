Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
HSV-Trainer Merlin Polzin bezieht Stellung zu Kuntz-Vorwürfen: "Natürlich haben wir darüber gesprochen"
Nachdem sich der Verein in einem offiziellen Statement geäußert hat, bezieht HSV-Coach Merlin Polzin erstmals Stellung zu den Kuntz-Vorwürfen.
Nach dem Aus von Stefan Kuntz als Hamburgs Sportvorstand stehen beim HSV weiterhin interne Vorwürfe im Raum. Am Montag äußerte sich der Aufsichtsrat des Bundesligisten erstmals öffentlich zu dem Fall, wenige Stunden später nahm auch HSV-Coach Merlin Polzin Stellung.
Auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen Dienstag (ab 20.30 Uhr im Liveticker) sagte Polzin: "Natürlich haben wir darüber gesprochen, und es ist auch ein Thema in der Mannschaft."
"Wir haben es aber nicht noch einmal explizit angesprochen, weil unser Credo klar ist: Wir fokussieren uns auf die Dinge, die wir beeinflussen können", erklärte er weiter.
Polzin betonte zudem, dass die aktuellen Vorgänge die Vorbereitung auf die Heimspiele nicht erschwerten: "Alles andere liegt nicht in meiner Verantwortung. Die Mannschaft wirkt sehr wach und fokussiert auf das Spiel morgen." Nach der 1:2-Auswärtsniederlage in Freiburg sei es besonders wichtig, eine Reaktion zu zeigen.
Ex-HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz: Trennung und später öffentlich gewordene Vorwürfe
Zum Jahreswechsel wurde überraschend bekannt, dass Hamburgs Ex-Sportvorstand Stefan Kuntz den HSV verlässt. Zunächst lagen keine näheren Angaben zu den Gründen vor - die Rede war von "familiären Gründen".
Später wurden interne Vorwürfe gegen Kuntz durch einen Bericht der "BILD" öffentlich, die sein Verhalten im beruflichen Kontext betreffen. Nach Informationen des Vereins sollen mehrere Mitarbeiterinnen Anschuldigungen erhoben haben.
Kuntz selbst wies die Vorwürfe am Sonntagabend auf seinem offiziellen Instagram-Kanal entschieden zurück. In einer Stellungnahme schrieb er: "Erst einmal möchte ich sagen, dass mich die Vorwürfe hart treffen. Klar ist: Ich weise diese Vorwürfe entschieden zurück!"
Weiter erklärte er, dass er im Sinne seiner Familie und aller nahestehenden Personen Anwälte eingeschaltet habe, die gegen diese "falschen Vorwürfe und Vorverurteilungen" vorgehen sollen.