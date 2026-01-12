Nachdem sich der Verein in einem offiziellen Statement geäußert hat, bezieht HSV-Coach Merlin Polzin erstmals Stellung zu den Kuntz-Vorwürfen.

Nach dem Aus von Stefan Kuntz als Hamburgs Sportvorstand stehen beim HSV weiterhin interne Vorwürfe im Raum. Am Montag äußerte sich der Aufsichtsrat des Bundesligisten erstmals öffentlich zu dem Fall, wenige Stunden später nahm auch HSV-Coach Merlin Polzin Stellung.

Auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen Dienstag (ab 20.30 Uhr im Liveticker) sagte Polzin: "Natürlich haben wir darüber gesprochen, und es ist auch ein Thema in der Mannschaft."

"Wir haben es aber nicht noch einmal explizit angesprochen, weil unser Credo klar ist: Wir fokussieren uns auf die Dinge, die wir beeinflussen können", erklärte er weiter.

Polzin betonte zudem, dass die aktuellen Vorgänge die Vorbereitung auf die Heimspiele nicht erschwerten: "Alles andere liegt nicht in meiner Verantwortung. Die Mannschaft wirkt sehr wach und fokussiert auf das Spiel morgen." Nach der 1:2-Auswärtsniederlage in Freiburg sei es besonders wichtig, eine Reaktion zu zeigen.