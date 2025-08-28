Nick Woltemade: Die Sommerposse beendet der VfB Stuttgart als Gewinner – ein Kommentar

Wochenlang gibt es ein Woltemade-Sommertheater um den Spieler, den VfB und die Bayern. Am Ende geht der Stürmer zu Newcastle United. Die Stuttgarter können sich als Sieger fühlen. Ein Kommentar. Von Andreas Reiners Der Schlussakkord hat es noch einmal in sich. Ein runder Abschluss für das beispiellose Sommertheater um Nick Woltemade. Gebührend, könnte man fast sagen, denn der Plot-Twist kommt ein Stück weit unerwartet. Die irre Wende zeigt, wie verrückt der Transfermarkt inzwischen geworden ist. Nick Woltemade vor Wechsel nach England - FC Bayern geht leer aus

Borussia Dortmund: Vertragsdetails von Niko Kovac offenbar geleakt Wie schnelllebig, kompliziert und auch immer noch unvorhersehbar. Und sie unterstreicht, wie schwierig die Situation für den FC Bayern inzwischen ist. Immer vorausgesetzt, es kommt am Ende tatsächlich zum Wechsel zu Newcastle United. Danach sieht es aktuell stark aus - der VfB Stuttgart bestätigte bereits die Gespräche.

Woltemade weg: FC Bayern blamiert sich Der Rekordmeister scheint wie der eindeutige Verlierer der Sommerposse, streng genommen hat sich der FCB bis auf die Knochen blamiert. Denn er ist den nächsten Wunschspieler los, und das für die nächsten Jahre. Auch wenn es aus wirtschaftlicher Sicht vielleicht vernünftig war – ein Klub mit dem Anspruch des FC Bayern schaut eigentlich nicht tatenlos zu, wie aus einem scheinbaren Done-Deal eine Finanz-Farce und kommunikative Katastrophe wird. Doch der Move von Newcastle United unterstreicht damit nebenbei auch, wie weit die Premier League der Bundesliga immer noch voraus ist. Natürlich auch mit Hilfe des umstrittenen Konsortiums aus Saudi-Arabien.

VfB Stuttgart: Alles richtig gemacht Das Theater lässt aber vor allem den VfB Stuttgart als Gewinner des unendlichen Sommertheaters dastehen. Auch wenn eine Menge Qualität verloren geht. Doch das Angebot über 85 Millionen Euro plus fünf Millionen möglicher Boni können die Schwaben nicht ablehnen. Legt man das kolportierte letzte, 63 Millionen Euro leichte Angebot des FC Bayern daneben, muss man konstatieren, dass der VfB alles richtig gemacht hat. Der Klub soll von den Bayern angeblich sogar "nur" 75 Millionen Euro gefordert haben und bekommt am Ende mindestens zehn mehr.

