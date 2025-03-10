Anzeige
Update
Transfers und News im Überblick

FC Bayern München: "Traum-Ziel" - PSG nimmt offenbar Bayern-Superstar ins Visier - News und Gerüchte

  • Aktualisiert: 28.08.2025
  • 16:02 Uhr
  • ran.de

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand.

Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran-App.

Anzeige
Anzeige

Inhalt

+++ 28. August, 10:45 Uhr: "Traum-Ziel" - PSG wohl heiß auf Bayern-Star +++

Michael Olise gehört erst seit einer Saison zum FC Bayern, hat sich aber bereits zu einem Schlüsselspieler der Münchner entwickelt. Müssen sich die Verantwortlichen des FCB nun in Acht nehmen?

So berichtet "Sky", dass Paris Saint-Germain ein Auge auf den 23-Jährigen geworfen hat. Demnach gilt der Franzose bei PSG als "Traum-Ziel".

Wirkliche Chancen auf eine Verpflichtung dürfte der Ligue-1-Klub aber nicht haben. Olise ist vertraglich bis 2029 an die Bayern gebunden und hat dem Bericht zufolge keine Ausstiegsklausel. Bedeutet: Die volle Kontrolle über die Personalie liegt beim Rekordmeister.

"Unser Wunsch ist, dass er sehr, sehr lange beim FC Bayern bleibt, weil er ein ganz außergewöhnlicher Fußballer ist, der sehr hart daran arbeitet, immer noch besser zu werden – auf einem sehr hohen Level", erklärte dazu bereits Sportdirektor Christoph Freund.

Olise kam im Sommer 2024 für etwa 53 Millionen von Crystal Palace. In 55 Pflichtspielen erzielte er bislang 20 Tore.

Anzeige
Anzeige

+++ 27. August, 11:49 Uhr: Real Madrid liebäugelt mit Bayern-Star +++

Der FC Bayern sucht derzeit auf dem Transfermarkt nach weiteren Verstärkungen. Die Münchner müssen sich jedoch auch in Sachen Vertragsverlängerungen bemühen. Im kommenden Sommer endet das Arbeitspapier von Dayot Upamecano. Ein Umstand, der in Spanien für Begehrlichkeiten sorgt.

Laut einem Bericht der "Bild" beschäftigt sich Real Madrid mit dem Abwehrchef der Bayern. Die Blancos locken den Innenverteidiger mit einem ablösefreien Transfer im nächsten Sommer - dabei schwebt dem spanischen Hauptstadt-Klub wohl ein ähnliches Modell wie bei David Alaba vor.

Wie im Fall des Österreichers haken auch zwischen Upamecano und dem deutschen Meister die Gespräche über einen neuen Vertrag. Der Franzose, dessen Gehalt derzeit auf 16 Millionen Euro taxiert wird, soll sich zukünftig ein höheres Salär vorstellen. Das scheint der FC Bayern bisher nicht zahlen zu wollen.

Gespräche laufen dabei bereits seit Anfang des Jahres. Nun liegen die Verhandlungen jedoch bereits seit knapp einem halben Jahr auf Eis. Nach dem Testspiel gegen Tottenham Hotspur Anfang August stellte Bayern-Sportvorstand Max Eberl klar: "Upa ist auf jeden Fall ein Ziel, das wir verlängern wollen."

Auch der Spieler selbst, der unter Vincent Kompany absoluter Stammspieler und Leistungsträger ist, bestätigte die Verhandlungen: "Es gibt Gespräche mit meinem Berater. Ich bin voll auf die Mannschaft fokussiert, mal schauen, was passiert.“ Dabei beteuerte er, "total zufrieden" in München zu sein.

Brisant: Nicht nur Real scheint Interesse an dem 26-Jährigen zu zeigen. Auch Paris Saint-Germain und Manchester United sollen die Situation beobachten und mit einem Transfer liebäugeln.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

+++ 26. August, 17:20 Uhr: Berater von Nicolas Jackson heizt Wechsel-Gerüchte an +++

Laut "Bild" soll sich der FC Bayern mit Nicolas Jackson vom FC Chelsea bereits einig sein. Mit dem FC Chelsea laufen demnach Verhandlungen über einen Transfer vor der immer näher rückenden Deadline (siehe Meldung 25. August, 18:12 Uhr).

Inwieweit ein Wechsel des senegalesischen Stürmers zu realisieren wäre, der noch bis 2033 bei den "Blues" unter Vertrag steht, wird sich zeigen müssen. Die Münchner wollen bekanntlich nur noch eine Leihe abschließen, keinen fixen Transfer.

Diomansy Kamara, der Berater des 24-Jährigen, heizte auf "Instagram" derweil die Gerüchte an: "30 Tore in zwei Spielzeiten, ohne einen einzigen Elfmeter. Höhen, Tiefen ... aber bei den Blues wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wir sind dankbar für das Gestern, blicken aber bereits optimistisch in die Zukunft."

Die Interessenten für Jackson stünden laut dem Agenten Schlange: "Deutschland, Italien, England: Die Optionen sind zahlreich, die Entscheidung steht kurz bevor. Vielen Dank für die Unterstützung, wir sehen eure Nachrichten ..."

Ein Deal würde laut Kamara unmittelbar bevorstehen: "Ein Transfer von Nicolas Jackson wird innerhalb von 48 Stunden erwartet."

Ob es dann wirklich zum deutschen Rekordmeister geht, wird sich zeigen müssen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano wollen die Londoner in eine Leihe offenbar nur unter der Bedingung einer integrierten Kaufpflicht einwilligen. Ob der FCB das akzeptieren würde, bleibt fraglich.

Laut "Daily Mail" verlange der Klub-WM-Sieger eine Ablöse von 80 Millionen Pfund, umgerechnet mehr als 92 Millionen Euro.

+++ 26. August, 09:36 Uhr: Christopher Nkunku würde bei Bayern-Deal wohl auf Gehalt verzichten +++

Die Personalie Christopher Nkunku wird seit Wochen beim FC Bayern diskutiert. Die Münchener streben dabei eine Leihe an, der FC Chelsea würde den Offensivspieler aber offenbar lieber verkaufen.

So oder so: Nkunku will wohl unbedingt zu den Bayern wechseln, wie der "Daily Telegraph" berichtet. Demnach wäre der Ex-Leipziger dafür sogar bereit, auf Gehalt zu verzichten. Bei den "Blues" verdient der 27-Jährige aktuell dem Vernehmen nach rund 15 Millionen Euro.

FC Bayern: Woltemade-Transfer ruht - kommt jetzt Jackson?

Anzeige
Anzeige

+++ 25. August, 18:12 Uhr: Einigung mit Chelsea-Offensivstar Jackson wohl erzielt +++

Der FC Bayern sucht weiterhin nach einer Verstärkung für die Offensive. Dabei soll der Rekordmeister nun beim FC Chelsea fündig geworden sein - jedoch nicht bei Christopher Nkunku.

Stattdessen gibt es laut "Bild"-Informationen eine Einigung mit Nicolas Jackson. Aber bislang eben nur mit dem Spieler. Gespräche zwischen den Münchern und den Londonern laufen demnach, wie das Boulevardblatt berichtet.

Nachdem die Bayern zuletzt klargestellt hatten, dass kein fester Transfer im Sommer folgen soll, ist demnach eine Leihe des senegalesischen Stürmers geplant.

Brisant: Zuletzt dementierte Max Eberl ein Interesse an dem Offensivspieler. Nach dem Auftaktsieg gegen RB Leipzig erklärte der Sportvorstand: "Nicolas Jackson ist kein Thema bei uns."

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers

Anzeige
Anzeige

Zugänge

abNamePosMannschaftTeam
07/2025KolumbienLuis DíazSTLiverpool FCLiverpool FCLiverpool
07/2025DeutschlandPaul WannerMF1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846Heidenheim
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFSturm GrazSturm GrazSturm Graz
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTCA OsasunaCA OsasunaOsasuna
06/2025DeutschlandJonathan TahABBayer LeverkusenBayer LeverkusenLeverkusen
06/2025DeutschlandTom BischofMF1899 Hoffenheim1899 HoffenheimHoffenheim
06/2025MarokkoAdam AznouABReal ValladolidReal ValladolidValladolid
06/2025DeutschlandCassiano KialaABBayern München IIBayern München IIBayern II
06/2025DeutschlandFrans KrätzigAB1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846Heidenheim
06/2025PortugalDavid DaiberMF
06/2025DeutschlandMaurice KrattenmacherMFSSV Ulm 1846SSV Ulm 1846SSV Ulm
04/2025DänemarkJonathan Asp-JensenMF
04/2025DeutschlandLennart KarlMFBayern München U17Bayern München U17Bayern U17
02/2025DeutschlandWisdom MikeSTBayern München U17Bayern München U17Bayern U17
02/2025KroatienGabriel VidovićST1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05Mainz 05
01/2025DeutschlandJonas UrbigTW1. FC Köln1. FC KölnKöln

Abgänge

abNamePosMannschaftTeam
08/2025DeutschlandPaul WannerMFPSV EindhovenPSV EindhovenPSV Eindhoven
08/2025FrankreichKingsley ComanSTAl NassrAl NassrAl Nassr
08/2025DeutschlandTarek BuchmannAB1. FC Nürnberg1. FC NürnbergNürnberg
08/2025PortugalJoão PalhinhaMFTottenham HotspurTottenham HotspurTottenham
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTRC CeltaRC CeltaRC Celta
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025IsraelDaniel PeretzTWHamburger SVHamburger SVHamburg
07/2025DeutschlandMax SchmittTWSSV Ulm 1846SSV Ulm 1846SSV Ulm
07/2025EnglandEric DierABAS MonacoAS MonacoAS Monaco
07/2025DänemarkJonathan Asp-JensenMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025DeutschlandMaurice KrattenmacherMFHertha BSCHertha BSCHertha BSC
07/2025DeutschlandLeroy SanéSTGalatasarayGalatasarayGalatasaray
07/2025KroatienGabriel VidovićSTDinamo ZagrebDinamo ZagrebDin. Zagreb
06/2025DeutschlandFrans KrätzigABRB SalzburgRB SalzburgRB Salzburg
02/2025MarokkoAdam AznouABReal ValladolidReal ValladolidValladolid
02/2025DeutschlandNoël AsékoMFHannover 96Hannover 96Hannover
02/2025FrankreichMathys TelSTTottenham HotspurTottenham HotspurTottenham
01/2025DeutschlandArijon IbrahimovićSTLazio RomLazio RomLazio Rom
01/2025AustralienNestory IrankundaSTGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
Mehr Fußball-News
Champions-League-Auslosung: Auf wen könnten die deutschen Teams in der Gruppenphase treffen?
News

Gegner gesucht! Die CL-Auslosung im Liveticker

  • 28.08.2025
  • 18:05 Uhr
Der FCM erstattet Anzeige
News

Unerlaubtes Foto: Zweitligist Magdeburg zeigt Fan an

  • 28.08.2025
  • 17:47 Uhr
Niko KovacUpdate
News

Inklusive Gehaltserhöhung: Kovac-Vertrag wohl geleakt

  • 28.08.2025
  • 17:38 Uhr
Michel Platini (l.) und Joseph S. Blatter
News

Freispruch für Blatter und Platini rechtskräftig

  • 28.08.2025
  • 16:56 Uhr
imago images 1061599133
News

Geleakte Mail: Magdeburg stellt Strafanzeige

  • 28.08.2025
  • 16:53 Uhr
Vorwürfe gegen Antwerpen (l.) und Döpper
News

Versuchte Spielmanipulation: Antwerpen für ein Jahr gesperrt

  • 28.08.2025
  • 16:26 Uhr
Auslosung Champions League
News

CL-Auslosung: Wunschlos oder Flug nach Zypern?

  • 28.08.2025
  • 16:21 Uhr
Champions League
News

Champions League 2025/26: Wann werden die Partien terminiert?

  • 28.08.2025
  • 16:01 Uhr
POLZIN Merlin Trainer Team HSV DFL Bundesliga Saison 2025-2026 Spiel Borussia Moenchengladbach - HSV 0 : 0 am 24.08.2025 in Moenchengladbach DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS as IMAGE...
News

Hamburger SV vs. FC St. Pauli - Hier läuft das Derby live im TV, Stream und Ticker

  • 28.08.2025
  • 15:58 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

DFB-Pokal 2025/26 live: Spiele, Termine, Teilnehmer, Übertragungen im TV und im Joyn-Livestream

  • 28.08.2025
  • 15:57 Uhr
Empfehlungen der Redaktion
Olympische Spiele Paris 2024 Basketball Paris 06.08.2024 Viertelfinale Männer Herren Deutschland (GER) - Griechenland (GRE) Dennis Schröder Schroeder (Deutschland, No.17) Schröder Schroder Jubel Da...
News

Basketball-EM: So kommt ihr noch an Karten

  • 28.08.2025
  • 14:26 Uhr
ten Hag
News

Bayer: Schon erste Zweifel an Trainer ten Hag?

  • 28.08.2025
  • 12:21 Uhr
27.08.2025, xdcx, Fussball DFB-Pokal 1. Runde, SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München, v.l., Luis Diaz (FC Bayern München) DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND...
News

Bayern-Noten: Chancentod! Diaz lässt Fans verzweifeln

  • 28.08.2025
  • 11:39 Uhr
August 22, 2025: Kansas City Chiefs wide receiver Rashee Rice (4) warms up before an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bearsat GEHA Field at Arrowhead S...
News

NFL-Knall: So lange wird Chiefs-Star Rashee Rice gesperrt

  • 28.08.2025
  • 11:22 Uhr
Eberl Hoeneß
News

Bosse-Meeting bei den Bayern: Es geht wohl auch um Transfers

  • 28.08.2025
  • 11:12 Uhr
imago images 1065485108
News

Cuts! Die 18 überraschendsten Spieler-Entlassungen

  • 28.08.2025
  • 10:47 Uhr
27.08.2025, xmohx, Fussball DFB Pokal 1. Runde, SV Wehen Wiesbaden - FC Bayern München emspor, v.l. Aleksandar Pavlovic (FC Bayern Muenchen, 45) gibt Anweisungen, gestikuliert mit den Armen, gestic...
News

Kommentar: Dieser FCB-Star steht vor einer schweren Saison

  • 28.08.2025
  • 09:42 Uhr
NBA, Basketball Herren, USA Orlando Magic at Memphis Grizzlies Mar 28, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Orlando Magic forward Franz Wagner (22) shoots a 3-pointer during the first half against the Me...
News

NBA in Berlin: So kommt man an Tickets für das Deutschland-Game

  • 28.08.2025
  • 08:39 Uhr
Sportvorstand Max Eberl (FC Bayern Muenchen) schaut, DFB-Pokal, SV Wehen Wiesbaden v FC Bayern Muenchen, Brita-Arena am 27. August 2025 in Wiesbaden, Deutschland. (Foto von Marco Steinbrenner DeFod...
News

Bayern-Wunschspieler: Eberl deutet öffentlich Interesse an

  • 27.08.2025
  • 21:10 Uhr
imago images 1054024172
News

DFB-Team ohne Sane: Nagelsmann setzt die richtigen Akzente

  • 27.08.2025
  • 20:02 Uhr