Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick.

+++ 28. August, 10:45 Uhr: "Traum-Ziel" - PSG wohl heiß auf Bayern-Star +++ Michael Olise gehört erst seit einer Saison zum FC Bayern, hat sich aber bereits zu einem Schlüsselspieler der Münchner entwickelt. Müssen sich die Verantwortlichen des FCB nun in Acht nehmen? So berichtet "Sky", dass Paris Saint-Germain ein Auge auf den 23-Jährigen geworfen hat. Demnach gilt der Franzose bei PSG als "Traum-Ziel". Wirkliche Chancen auf eine Verpflichtung dürfte der Ligue-1-Klub aber nicht haben. Olise ist vertraglich bis 2029 an die Bayern gebunden und hat dem Bericht zufolge keine Ausstiegsklausel. Bedeutet: Die volle Kontrolle über die Personalie liegt beim Rekordmeister. "Unser Wunsch ist, dass er sehr, sehr lange beim FC Bayern bleibt, weil er ein ganz außergewöhnlicher Fußballer ist, der sehr hart daran arbeitet, immer noch besser zu werden – auf einem sehr hohen Level", erklärte dazu bereits Sportdirektor Christoph Freund. Olise kam im Sommer 2024 für etwa 53 Millionen von Crystal Palace. In 55 Pflichtspielen erzielte er bislang 20 Tore.

+++ 27. August, 11:49 Uhr: Real Madrid liebäugelt mit Bayern-Star +++ Der FC Bayern sucht derzeit auf dem Transfermarkt nach weiteren Verstärkungen. Die Münchner müssen sich jedoch auch in Sachen Vertragsverlängerungen bemühen. Im kommenden Sommer endet das Arbeitspapier von Dayot Upamecano. Ein Umstand, der in Spanien für Begehrlichkeiten sorgt. Laut einem Bericht der "Bild" beschäftigt sich Real Madrid mit dem Abwehrchef der Bayern. Die Blancos locken den Innenverteidiger mit einem ablösefreien Transfer im nächsten Sommer - dabei schwebt dem spanischen Hauptstadt-Klub wohl ein ähnliches Modell wie bei David Alaba vor. Wie im Fall des Österreichers haken auch zwischen Upamecano und dem deutschen Meister die Gespräche über einen neuen Vertrag. Der Franzose, dessen Gehalt derzeit auf 16 Millionen Euro taxiert wird, soll sich zukünftig ein höheres Salär vorstellen. Das scheint der FC Bayern bisher nicht zahlen zu wollen. Gespräche laufen dabei bereits seit Anfang des Jahres. Nun liegen die Verhandlungen jedoch bereits seit knapp einem halben Jahr auf Eis. Nach dem Testspiel gegen Tottenham Hotspur Anfang August stellte Bayern-Sportvorstand Max Eberl klar: "Upa ist auf jeden Fall ein Ziel, das wir verlängern wollen." Auch der Spieler selbst, der unter Vincent Kompany absoluter Stammspieler und Leistungsträger ist, bestätigte die Verhandlungen: "Es gibt Gespräche mit meinem Berater. Ich bin voll auf die Mannschaft fokussiert, mal schauen, was passiert.“ Dabei beteuerte er, "total zufrieden" in München zu sein. Brisant: Nicht nur Real scheint Interesse an dem 26-Jährigen zu zeigen. Auch Paris Saint-Germain und Manchester United sollen die Situation beobachten und mit einem Transfer liebäugeln.

+++ 26. August, 17:20 Uhr: Berater von Nicolas Jackson heizt Wechsel-Gerüchte an +++ Laut "Bild" soll sich der FC Bayern mit Nicolas Jackson vom FC Chelsea bereits einig sein. Mit dem FC Chelsea laufen demnach Verhandlungen über einen Transfer vor der immer näher rückenden Deadline (siehe Meldung 25. August, 18:12 Uhr). Inwieweit ein Wechsel des senegalesischen Stürmers zu realisieren wäre, der noch bis 2033 bei den "Blues" unter Vertrag steht, wird sich zeigen müssen. Die Münchner wollen bekanntlich nur noch eine Leihe abschließen, keinen fixen Transfer. Diomansy Kamara, der Berater des 24-Jährigen, heizte auf "Instagram" derweil die Gerüchte an: "30 Tore in zwei Spielzeiten, ohne einen einzigen Elfmeter. Höhen, Tiefen ... aber bei den Blues wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Wir sind dankbar für das Gestern, blicken aber bereits optimistisch in die Zukunft." Die Interessenten für Jackson stünden laut dem Agenten Schlange: "Deutschland, Italien, England: Die Optionen sind zahlreich, die Entscheidung steht kurz bevor. Vielen Dank für die Unterstützung, wir sehen eure Nachrichten ..." Ein Deal würde laut Kamara unmittelbar bevorstehen: "Ein Transfer von Nicolas Jackson wird innerhalb von 48 Stunden erwartet." Ob es dann wirklich zum deutschen Rekordmeister geht, wird sich zeigen müssen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano wollen die Londoner in eine Leihe offenbar nur unter der Bedingung einer integrierten Kaufpflicht einwilligen. Ob der FCB das akzeptieren würde, bleibt fraglich. Laut "Daily Mail" verlange der Klub-WM-Sieger eine Ablöse von 80 Millionen Pfund, umgerechnet mehr als 92 Millionen Euro.

+++ 26. August, 09:36 Uhr: Christopher Nkunku würde bei Bayern-Deal wohl auf Gehalt verzichten +++ Die Personalie Christopher Nkunku wird seit Wochen beim FC Bayern diskutiert. Die Münchener streben dabei eine Leihe an, der FC Chelsea würde den Offensivspieler aber offenbar lieber verkaufen. So oder so: Nkunku will wohl unbedingt zu den Bayern wechseln, wie der "Daily Telegraph" berichtet. Demnach wäre der Ex-Leipziger dafür sogar bereit, auf Gehalt zu verzichten. Bei den "Blues" verdient der 27-Jährige aktuell dem Vernehmen nach rund 15 Millionen Euro.

FC Bayern: Woltemade-Transfer ruht - kommt jetzt Jackson?

+++ 25. August, 18:12 Uhr: Einigung mit Chelsea-Offensivstar Jackson wohl erzielt +++ Der FC Bayern sucht weiterhin nach einer Verstärkung für die Offensive. Dabei soll der Rekordmeister nun beim FC Chelsea fündig geworden sein - jedoch nicht bei Christopher Nkunku. Stattdessen gibt es laut "Bild"-Informationen eine Einigung mit Nicolas Jackson. Aber bislang eben nur mit dem Spieler. Gespräche zwischen den Münchern und den Londonern laufen demnach, wie das Boulevardblatt berichtet. Nachdem die Bayern zuletzt klargestellt hatten, dass kein fester Transfer im Sommer folgen soll, ist demnach eine Leihe des senegalesischen Stürmers geplant. Brisant: Zuletzt dementierte Max Eberl ein Interesse an dem Offensivspieler. Nach dem Auftaktsieg gegen RB Leipzig erklärte der Sportvorstand: "Nicolas Jackson ist kein Thema bei uns."

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers

