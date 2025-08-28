Kuriose Wende im Poker
Nick Woltemade vor Wechsel nach England: VfB Stuttgart bestätigt Verhandlungen - FC Bayern geht leer aus
28.08.2025
- 21:46 Uhr
- ran.de
Nach dem geplatzten Wechsel von Nick Woltemade zum FC Bayern zieht es den Stürmer nach England. Der VfB Stuttgart stellt den Stürmer für Gespräche frei.
Nick Woltemade vom VfB Stuttgart steht kurz von einem Wechsel nach England zu Newcastle United.
Der Pokalsieger von 2025 bestätigte bereits die Verhandlungen. Der Spieler sei für Gespräche freigestellt.
Berichten zufolge erhält der VfB 85 Millionen Euro fixe Ablöse plus fünf Millionen mögliche Zusatzzahlungen. Woltemade soll sich bereits von dem Team verabschiedet haben.
Zuletzt kämpfte der FC Bayern lange um die Dienste des Torjägers. Der deutsche Rekordmeister konnte sich jedoch nicht mit dem VfB Stuttgart über eine Ablöse einigen.
Nick Woltemade: VfB kassiert Mega-Ablöse
Am Rande des deutschen Supercups signalisierte VfB-Boss Alexander Wehrle noch klar: "Nick Woltemade spielt nächste Saison beim VfB Stuttgart, die Akte ist geschlossen." In eine ähnliche Kerbe trifft auch Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: "Er wird in der Saison beim VfB Stuttgart spielen."
Gegenüber ran am Rande der "Sport Bild Awards" beteuerte Wehrle die Bedeutung von Woltemade: "Wir wollen erfolgreich Fußball spielen und da ist Nick ein wichtiger Spieler" und watschte den Berater des 23-Jährigen ab: "Manchmal muss man Dinge auch stehen lassen, ohne sie zu kommentieren."
Trainer Sebastian Hoeneß bestätigte dies gegenüber den "Stuttgarter Nachrichten": "In erster Linie, haben wir uns aber aus sportlichen Gründen entschieden, Nick nicht abzugeben und damit die Wettbewerbsfähigkeit unseres Kaders zu erhalten."
Das Angebot von Newcastle war letztlich wohl zu gut, um es abzulehnen.