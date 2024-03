Pulverfass Borussia Dortmund! Diese Großbaustellen muss der BVB schließen

Anzeige Borussia Dortmund steht möglicherweise vor einer großen Zerreißprobe. Der BVB ist ein Pulverfass, das bald zu explodieren droht. Diese Großbaustellen müssen bald geschlossen werden. Neun Pflichtspiele, fünf Siege, eine Niederlage gegen Hoffenheim, Unentschieden in Heidenheim, Eindhoven und Wolfsburg – Dortmunds Bilanz im Jahr 2024 ist bisher ausbaufähig. Die Situation ist dabei alles andere als neu. Seit Jahren tritt der BVB auf der Stelle, jetzt gibt es sogar Anzeichen dafür, dass nicht mal das mehr gelingt. Es droht über die Saison hinaus gesehen der Verlust des sicher geglaubten zweiten Platzes hinter dem FC Bayern in der Liga. Während die Konkurrenz in den vergangenen Monaten und Jahren an den richtigen Stellschrauben gedreht hat, stolpern die Schwarzgelben von Spieltag zu Spieltag und hoffen dabei auf einen Lauf, wie man ihn in der Rückrunde der vergangenen Saison hatte. Nach außen findet man keine selbstkritische Linie, nach innen gibt es offenbar Uneinigkeit über die sportliche Ausrichtung. Borussia Dortmund ist ein Pulverfass.

Mit Blick auf die kommenden Wochen könnte dieses bald explodieren. Denn der BVB hat offene Großbaustellen, die man kurzfristig nicht wird schließen können.

BVB: Es fehlt eine klare Linie Schon die Suche nach einer Antwort auf eine vermeintlich einfache Frage lässt tief blicken: Wofür soll Borussia Dortmund stehen? Schaut man sich die Transfers der vergangenen Perioden an, fällt es schwer, einen roten Faden zu erkennen. Man hat in den letzten Jahren viel Geld für Durchschnitt ausgegeben. Felix Nmecha und Marcel Sabitzer kosteten im vergangenen Sommer gemeinsam 49 Millionen Euro. Für Karim Adeyemi überwies man 30 Millionen Euro nach Salzburg, Anthony Modeste, Julian Ryerson und Salih Özcan kosteten um die fünf Millionen Euro. Nun lässt sich bei jedem Spieler gewiss darüber diskutieren, warum der BVB ihn verpflichtet haben könnte. In Summe war bei zu vielen von ihnen aber absehbar, dass sie nicht einschlagen würden. Nicht immer liegt das an den Spielern selbst. Viel mehr ist es die fehlende Grundausrichtung der Dortmunder. Fußballerisch steht man prinzipiell für nichts mehr. War man einst bekannt für aufregenden Umschalt- und Offensivfußball, ist der heutige BVB farb- und ideenlos.

Borussia Dortmund: Eine seltsame Transferpolitik Das lässt sich dann eben auch auf die Transferpolitik übertragen. Was will man eigentlich? Junge Talente, die sich bei einem aufregenden Klub an der Schnittstelle zu den Top-Klubs entwickeln können? Das ist längst nicht mehr der Fall. Junge Spieler gehen eher zu anderen Vereinen als zum BVB. Denn an der Schnittstelle zu den Top-Klubs arbeitet man seit Jahren nicht mehr. Als die Fragen nach der Mentalität des Klubs immer größer wurden, fing man irgendwann an, selbst etwas von Mentalitätsspielern zu erzählen. Das Problem: Wie ist Mentalität definiert? Ein Spieler kann mental für alle Eventualitäten gewappnet sein, doch wenn er nicht in der Lage ist, dem Team fußballerisch weiterzuhelfen, wird sich nichts ändern.

Dortmund hat irgendwann in den letzten Jahren sein Gefühl für gutes Scouting verloren. Stattdessen sitzt man jetzt auf einem an vielen Stellen überbezahlten Kader. Gespickt mit Spielertypen, die sich derart ähnlich sind, dass die Probleme sich eher multiplizieren als sich zu reduzieren.

Anzeige Intern liegt beim BVB wohl einiges im Argen Nach außen ist man stets bemüht, ein harmonisches Bild abzugeben. Doch schon im vergangenen Transfersommer wurde deutlich, wie unterschiedlich die Vorstellungen von Edin Terzic und Sebastian Kehl beispielsweise sind. Wochenlang arbeitete der BVB damals an einem Transfer von Edson Alvarez. Das wurde von verschiedenen Medien unabhängig voneinander berichtet. Am Ende platzte der Deal wohl auch wegen Terzic, der sich auf Emre Can als Sechser festlegte. Ob Alvarez der bessere Mann gewesen wäre, ist gar nicht so wichtig. Dass man sich aber offenbar über Wochen hinweg mit der Personalie auseinandersetze und sogar schon kurz vor einer Verpflichtung gestanden haben soll, ist vielsagend mit Blick auf die internen Prozesse. Auch mit Mats Hummels soll Terzic aktuell Schwierigkeiten haben. Wie die "Bild" berichtet, gibt es zwischen beiden unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie die taktische Ausrichtung aussehen sollte. Der Trainer begründete den Bankplatz des Weltmeisters von 2014 zuletzt mit Leistung. Doch wie glaubhaft ist das?

Edin Terzic bringt den BVB nicht voran Taktisch stolpert Borussia Dortmund seit Monaten immer wieder über dieselben Themen: Spielaufbau, Passivität, Übergang vom Mittelfeld ins Angriffsdrittel. Terzic findet dafür keine Lösungen. In guten Phasen profitiert er von der individuellen Qualität seines Teams. Gerade in der Rückrunde der vergangenen Saison hatte Dortmund einen guten Lauf, ohne dabei stets zu überzeugen. Die Probleme wurden in Zeiten des Erfolgs aber ignoriert – auch weil der FC Bayern so schlecht abschnitt wie schon lange nicht mehr und dem BVB damit beinahe die Meisterschaft geschenkt hätte. Noch heute argumentiert Terzic lieber mit kombinierten Jahrestabellen, als den Ernst der Lage klar zu benennen. In Dortmund lullt man sich auf allen Ebenen mit Ausreden und Schönrederei selbst ein. Obwohl er einen sehr guten Draht zu Watzke hat und damit auch großen Einfluss auf die Transferpolitik, kann Terzic dem Team seit Amtsantritt keine eindeutige Handschrift vermitteln, schwankt immer wieder zwischen Ausrichtungen und Systemen, die mal mehr, mal weniger gut funktionieren. Er bringt den BVB damit aber nicht voran.

In aller Fairness trifft das auf seine Vorgesetzten aber ebenfalls zu. Auch die haben es im vergangenen Sommer versäumt, aus dem bitteren Saisonfinale die richtigen Schlüsse zu ziehen. Doch der Trainer ist nun mal das Zahnrad, das den größten Einfluss auf kurzfristigen Erfolg hat.