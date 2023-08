Sportwetten: Bayern klarer Favorit im Meisterschaftsrennen

Anzeige

Rekordmeister Bayern München geht als klarer Titelfavorit in die am Freitag beginnende Saison der Fußball-Bundesliga (ab 19:30 Uhr live in SAT.1, auf JOYN und ran.de)

Bei Sportwettenanbieter "bwin" wird das Team von Trainer Thomas Tuchel mit einer Meisterquote von 1,30 geführt. Bereits mit deutlichem Abstand folgen Vizemeister Borussia Dortmund (6,00) und DFB-Pokalsieger RB Leipzig (10,00).

Hinter dem Toptrio werden Bayer Leverkusen (29,00) und Union Berlin (51,00) zumindest kleine Chancen eingeräumt.

Die größten Außenseiter sind demnach der FC Augsburg, Darmstadt 98 und der VfL Bochum (jeweils 1001,00) und vor allem Liganeuling 1. FC Heidenheim (2501,00).