Bundesliga live in sat.1, auf ran.de und joyn
Trainer Baumgart schaut zu: Union Berlin nur remis gegen den Hamburger SV
- Aktualisiert: 28.09.2025
- 21:32 Uhr
- SID
Ohne seinen gesperrten Trainer Steffen Baumgart hat Union Berlin das nächste Erfolgserlebnis in der Bundesliga verpasst.
Gegen Baumgarts Ex-Klub und Aufsteiger Hamburger SV kam Union Berlin am Sonntag nur zu einem 0:0, mit dem sie letztlich gut bedient waren. Durch das Remis blieben sowohl Unions dritter Saisonsieg als auch der Sprung auf die Europapokalränge aus.
Gegen die Hamburger, die Baumgart zu Beginn der vergangenen Aufstiegssaison noch betreut hatte, fehlte der Union-Coach, nachdem er in der Vorwoche beim furiosen 4:3-Sieg bei Eintracht Frankfurt die Rote Karte gesehen hatte.
In einem Container neben der Gästetribüne der Alten Försterei sah der 53-Jährige, wie sein Stürmer Andrej Ilic (10.) im ersten Durchgang mit einem Foulelfmeter an HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes scheiterte. Ganz spät sah Hamburgs Fábio Viera (90.+8) die Rote Karte.
Heuer Fernandes pariert Ilic-Elfmeter
"Favorit sind wir definitiv nicht, aber wir wollen das Heimspiel natürlich auf jeden Fall gewinnen", hatte Unions Co-Trainer Sebastian Bönig, der Baumgart vertrat, vor der Partie gesagt. Und sein Chef konnte von seinem erhöhten Platz bestens beobachten, dass die Gäste zu Beginn agiler waren - besonders HSV-Stürmer Rayan Philippe stieß immer wieder in den Strafraum vor.
Der Franzose war es jedoch, der beinahe den Hamburger Rückstand verschuldete. Beim ersten guten Angriff Unions brachte Philippe im eigenen Strafraum Diogo Leite zu Fall. Den fälligen Elfmeter von Ilic kratzte jedoch Heuer Fernandes aus der linken unteren Ecke. Auch in der Folge blieb der HSV das aktivere Team. Erst kurz vor der Halbzeit wurde Union stärker, Ilyas Ansah (41.) jagte eine flache Ecke von Christopher Trimmel über das Tor.
Auch nach der Pause waren die Hamburger weiterhin zwingender. Jean-Luc Dompé (52.) zwang Unions-Torwart Frederik Rönnow aus der Ferne zu einer starken Parade, Fabio Vieria (63.) schoss per Volley nur wenige Meter daneben. Während Union nur langsam mehr investierte, verzog Ransford Königsdörffer (72.) aus spitzem Winkel haarscharf. Kurz darauf düpierte Union-Kapitän Trimmel (77.) beinahe das komplette HSV-Team, als er eine Ecke direkt an den Pfosten zirkelte.