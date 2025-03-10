Anzeige
Update
Transfers und News im Überblick

Wechsel zum FC Bayern München? England-Legende versteht Harry Kane nicht - News und Gerüchte

  • Aktualisiert: 03.09.2025
  • 10:39 Uhr
  • ran.de

Alle Transfer-News und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Welche Stars wechseln? Welche gehen? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister im Newsticker.

Hier findet ihr alle Transfer-News und aktuelle Gerüchte zum FC Bayern München. Damit seid ihr rund um den deutschen Rekordmeister immer auf dem neuesten Stand.

Die wichtigsten Transfergerüchte der Bundesliga und der internationalen Top-Ligen findet ihr ebenfalls auf ran.de und in der ran-App.

Anzeige
Anzeige

Inhalt

+++ 4. September, 08:35 Uhr: Bayern-Wechsel: England-Legende versteht Kane nicht +++

Es war ein großer Transfer, als die Bayern die Verpflichtung von England-Kapitän Harry Kane bekanntgaben. Für viele Engländer war das nicht nachvollziehbar, da Kane nur 47 Tore vom Torrekord in der Premier League entfernt war.

Auch England-Legende Michael Owen fiel es damals schwer, den Transfer nachzuvollziehen, wie er nun im Podcast von Rio Ferdinand sagte: “Ich war nicht einverstanden mit seinem Wechsel nach Deutschland, ich habe das offen ausgesprochen."

Und auch heute noch ist es für Owen unerklärlich: "Ich denke immer noch, dass er verrückt war. Du bist kurz davor, der beste Torjäger in der Geschichte der Premier League zu sein, du hast Kinder, die in der Schule sind. So etwas ist schwer vorstellbar für mich.“

Trotz allem bezeichnet er ihn als "brillanten Finisher." Erst kürzlich spielte Kane sein 100 Pflichtspiel für den FCB in denen ihm 91 Tore sowie 28 Assists gelangen.

Anzeige
Anzeige

+++ 3. September, 10:29 Uhr: Angelo Stiller denkt nicht an Bayern-Rückkehr +++

Nationalspieler Angelo Stiller vom VfB Stuttgart denkt aktuell nicht an eine mögliche Rückkehr zu seinem Jugendklub FC Bayern. In seinen Gedanken an die Zukunft spielt stattdessen ein anderes Thema eine Rolle.

"Aktuell habe ich keine Gedanken, zu wechseln. Grundsätzlich reizt mich irgendwann das Ausland", sagte er der "Sport Bild", als er konkret nach einem Wechsel in seine Geburtsstadt München gefragt wurde.

Ein Vorbild sei für ihn ausgerechnet Florian Wirtz, der den Bayern in diesem Sommer eine Absage erteilt hatte. "Die Entscheidung von Florian Wirtz, nach Liverpool zu gehen, fand ich cool", stellte er klar.

Obwohl er sich mit seinen 24 Jahren noch in einem relativ frühen Stadium seiner Karriere befindet, hat er mit Blick auf ein mögliches Ende seiner Laufbahn bereits eine ganz konkrete Vorstellung.

"Am Ende meiner Karriere will ich unbedingt in den USA, in der MLS spielen. Dieser Plan, dieses Ziel steht zu 100 Prozent", machte Stiller deutlich. Damit würde er einen ähnlichen Weg wie Bayern-Ikone Thomas Müller gehen, wenngleich dieser in Kanada bei den Vancouver Whitecaps aktiv ist.

Stiller war als Neunjähriger zum FC Bayern gekommen und durchlief dort sämtliche Jugendmannschaften. 2021 wechselte er zur TSG Hoffenheim, zwei Jahre später ging er nach Stuttgart.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

+++ 3. September, 7:22 Uhr: Musiala spricht über schwierige Zeit nach Verletzung +++

Bayern-Star Jamal Musiala hat Einblicke in die erste Zeit nach seiner schweren Verletzung bei der FIFA Klub-WM gegeben. "Vom Kopf her waren die ersten Wochen nicht einfach für mich. Aber es ändert sich nichts, wenn ich die ganze Zeit genervt von der Situation bin", sagte er der "Sport Bild".

Im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain stieß er unglücklich mit dem damaligen PSG-Torwart Gianluigi Donnarumma zusammen und brach sich dabei das Wadenbein, zudem renkte er sich das Sprunggelenk aus. Nach seiner Rückkehr nach München wurde er sofort operiert.

"Meine Augen waren zu, ich hatte natürlich Schmerzen. Sie können sich vorstellen, was in diesem Moment alles in meinem Kopf vorgeht", berichtete Musiala vom Moment der Verletzung. "Wie lange bin ich nun raus? Wie geht es weiter?"

Bis heute habe er die Szene "nicht einmal im Video gesehen, nur Fotos davon", erzählte er. Einen Groll gegen den Italiener hege er aber nicht: "Ich kann mir vorstellen, wie schlecht sich Donnarumma in diesem Moment gefühlt hat. Er ist zum Ball gegangen und hat das nicht mit Absicht gemacht", betonte Musiala, er sei "nicht sauer" auf den Torhüter. Dieser habe sich danach bei ihm gemeldet: "Es ist alles gut, so etwas passiert."

Der Heilungsprozess laufe indes "nach Plan. Ich brauche keine Krücken mehr. Aber ich will auch nichts überstürzen, mir die nötige Zeit nehmen", sagte der 22-Jährige, der in der schwierigen Zeit viel Unterstützung von seiner Familie bekam. Er zog sogar aus seiner eigenen Wohnung ins Elternhaus zurück.

"Ich brauchte das in doppelter Hinsicht: zur Aufmunterung, aber auch praktisch, da ich mich ja kaum bewegen konnte", verriet er und berichtete: "Meine Mama hat mir die Geräte für die Reha eingestellt, beispielsweise mein Lymphgerät, mir Dinge gebracht, Essen gekocht. Jemanden neben mir zu haben, hat alles einfacher gemacht. Ich habe zum Beispiel angefangen, eine neue Serie mit meiner Schwester Latisha zu gucken."

Bezüglich eines Comeback-Termins will sich Musiala nicht unter Druck setzen, doch einen groben Plan hat er. "Ich möchte 2025 noch Pflichtspiele mit dem FC Bayern bestreiten", stellte er klar.

+++ 2. September, 21.35 Uhr: Patrick Helmes nennt Jackson-Transfer "völlig überteuert" +++

Patrick Helmes hat gegenüber "RTL/ ntv" die Leihe von Nicolas Jackson kritisiert.

Für den Ex-Bundesligaprofi ist der Stürmer "weiterhin der Backup für Harry Kane. Nicht mehr, nicht weniger. Der richtige Durchbruch ist ihm bisher auch noch verwehrt geblieben. Also das ist schon sehr viel Geld“

Weiter erklärt er: "16,5 Millionen sind für ein Leihgeschäft unglaublich. Dazu kommen noch die 65 Millionen Euro, wenn er auf gewisse Einsätze kommt, on top. In der Summe sind wir dann beim Woltemade-Deal. Das ist völlig überteuert. Er ist kein Harry Kane."

Während Harry Kane in seiner letzten Premier-League-Saison 2022/23 für Tottenham 30 Tore erzielte, kam sein neuer "Backup" bei Chelsea vergangene Spielzeit auf nur zehn Treffer.

FC Bayern: Nicolas Jackson da! Die kuriose Transferperiode im Überblick

Anzeige
Anzeige

+++ 2. September, 13:05 Uhr: Thomas Müller trainiert in Länderspielpause an Säbener Straße +++

Thomas Müller is zurück beim FC Bayern - zumindest kurzfristig.

Der 35-Jährige trainiert laut "Bild" in der Länderspielpause drei Tage an der Säbener Straße.

Für das langjährige Gesicht des Rekordmeisters geht es damit nur 27 Tage nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps für einige Einheiten zurück ins gewohnte Umfeld.

Die "Bild" postete auf "X" (ehemals Twitter) zudem ein Video, das Müller bei einer Einheit zusammen mit Aleksandar Pavlovic und Nachwuchsspieler Felipe Chavez zeigt.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Anzeige
Anzeige

+++ 2. September, 12:50 Uhr: Rücktritt für Max Eberl kein Thema +++

Nach dem Transferfenster, so war es seit längerem zu hören, werde die Arbeit von Max Eberl beim FC Bayern bewertet.

Schon länger dringt auch immer wieder interne Kritik am Sportvorstand nach außen – die den 51-Jährigen natürlich nicht kalt lässt.

Offen ist allerdings, wie groß der Frust bei ihm über die relativ strikten Sparvorgaben ist.

So berichteten "tz" und "Münchner Merkur" am späten Montagabend, dass es große Sorgen im mächtigen Aufsichtsrat gebe, "dass Eberl nach dem chaotischen Transfersommer zeitnah von sich aus hinschmeißen könnte".

Doch nach ran-Informationen ist ein solcher Schritt für den Sportboss derzeit kein Thema. Er will nach dem Ende der Transferperiode ein paar Tage Urlaub nehmen und dann weitermachen.

FC Bayern München: Die aktuellsten Transfers

Anzeige

Zugänge

abNamePosMannschaftTeam
09/2025SenegalNicolas JacksonSTChelsea FCChelsea FCChelsea
08/2025DeutschlandJannis BärtlTW
07/2025KolumbienLuis DíazSTLiverpool FCLiverpool FCLiverpool
07/2025DeutschlandPaul WannerMF1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846Heidenheim
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFSturm GrazSturm GrazSturm Graz
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTCA OsasunaCA OsasunaOsasuna
06/2025DeutschlandJonathan TahABBayer LeverkusenBayer LeverkusenLeverkusen
06/2025DeutschlandTom BischofMF1899 Hoffenheim1899 HoffenheimHoffenheim
06/2025MarokkoAdam AznouABReal ValladolidReal ValladolidValladolid
06/2025DeutschlandCassiano KialaABBayern München IIBayern München IIBayern II
06/2025DeutschlandFrans KrätzigAB1. FC Heidenheim 18461. FC Heidenheim 1846Heidenheim
06/2025PortugalDavid DaiberMF
06/2025DeutschlandMaurice KrattenmacherMFSSV Ulm 1846SSV Ulm 1846SSV Ulm
04/2025DänemarkJonathan Asp-JensenMF
04/2025DeutschlandLennart KarlMFBayern München U17Bayern München U17Bayern U17
02/2025DeutschlandWisdom MikeSTBayern München U17Bayern München U17Bayern U17
02/2025KroatienGabriel VidovićST1. FSV Mainz 051. FSV Mainz 05Mainz 05
01/2025DeutschlandJonas UrbigTW1. FC Köln1. FC KölnKöln

Abgänge

abNamePosMannschaftTeam
09/2025SchwedenJonah Kusi-AsareSTFulham FCFulham FCFulham
08/2025DeutschlandPaul WannerMFPSV EindhovenPSV EindhovenPSV Eindhoven
08/2025FrankreichKingsley ComanSTAl NassrAl NassrAl Nassr
08/2025DeutschlandTarek BuchmannAB1. FC Nürnberg1. FC NürnbergNürnberg
08/2025PortugalJoão PalhinhaMFTottenham HotspurTottenham HotspurTottenham
07/2025SpanienBryan ZaragozaSTRC CeltaRC CeltaRC Celta
07/2025KroatienLovro ZvonarekMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025IsraelDaniel PeretzTWHamburger SVHamburger SVHamburg
07/2025DeutschlandMax SchmittTWSSV Ulm 1846SSV Ulm 1846SSV Ulm
07/2025EnglandEric DierABAS MonacoAS MonacoAS Monaco
07/2025DänemarkJonathan Asp-JensenMFGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
07/2025DeutschlandMaurice KrattenmacherMFHertha BSCHertha BSCHertha BSC
07/2025DeutschlandLeroy SanéSTGalatasarayGalatasarayGalatasaray
07/2025KroatienGabriel VidovićSTDinamo ZagrebDinamo ZagrebDin. Zagreb
06/2025DeutschlandFrans KrätzigABRB SalzburgRB SalzburgRB Salzburg
02/2025MarokkoAdam AznouABReal ValladolidReal ValladolidValladolid
02/2025DeutschlandNoël AsékoMFHannover 96Hannover 96Hannover
02/2025FrankreichMathys TelSTTottenham HotspurTottenham HotspurTottenham
01/2025DeutschlandArijon IbrahimovićSTLazio RomLazio RomLazio Rom
01/2025AustralienNestory IrankundaSTGrasshopper Club ZürichGrasshopper Club ZürichGrasshoppers
Anzeige
Mehr Fußball-News
WOLTEMADE Nick Team Deutschland UEFA Nations League Finals Spiel um den 3.Platz Deutschland - Frankreich 0 : 2 am 08.06.2025 in Stuttgart *** WOLTEMADE Nick Team Germany UEFA Nations League Finals ...
News

Slowakei-Legende über Woltemade-Deal: "Kranke Summe"

  • 04.09.2025
  • 10:04 Uhr
Beim Testspiel-Einsatz: Lena Oberdorf
News

Oberdorf: "Alle wollen auf mich aufpassen"

  • 04.09.2025
  • 09:59 Uhr
imago images 1047421181
News

"Fassungslos" - Bundeskanzler empört mit Fußball-Aussagen

  • 04.09.2025
  • 09:54 Uhr
Will ein besseres Turnier als 2023: Antonio Di Salvo
News

Zehn Debütanten: Das sind die Neuen in der U21-Auswahl

  • 04.09.2025
  • 09:48 Uhr
Will wieder coachen: Edin Terzić
News

Terzić brennt auf Rückkehr

  • 04.09.2025
  • 09:30 Uhr
Antonio Di Salvo (r.) im EM-Finale
News

U21 schlägt neues Kapitel auf - EM und Olympia als Ziel

  • 04.09.2025
  • 09:26 Uhr
imago images 0831383726
News

Mondpreise drohen! FIFA setzt wohl auf umstrittenes Ticket-System für WM

  • 04.09.2025
  • 08:20 Uhr
imago images 1065935355
News

Transfer-Zeugnisse: 5-! Keine Gnade für Traditionsklub

  • 04.09.2025
  • 08:20 Uhr
Pokal, Pokaluebergabe an den Sebastian Hoeness (VfB Stuttgart, Trainer, Cheftrainer) die Mannschaft feiert. GER, DSC Arminia Bielefeld vs. VfB Stuttgart, Fussball, Herren, DFB-Pokal, Finale, Spielz...
News

DFB-Pokal 2025/26 live: Spiele, Termine, Klubs, Übertragungen im TV und im Joyn-Livestream - Ansetzungen der 2. Runde

  • 04.09.2025
  • 08:09 Uhr
Fußball-Abos 25/26
News

Fußball live im TV und Livestream: So viel muss man für ein Abo in der Spielzeit 2025/26 bezahlen

  • 04.09.2025
  • 08:08 Uhr
Empfehlungen der Redaktion
NBA, Basketball Herren, USA Orlando Magic at Memphis Grizzlies Mar 28, 2023; Memphis, Tennessee, USA; Orlando Magic forward Franz Wagner (22) shoots a 3-pointer during the first half against the Me...
News

NBA in Berlin: So kommt man an Tickets für das Deutschland-Game

  • 03.09.2025
  • 15:51 Uhr
Hamilton
News

Kommentar: Hamilton ist bei Ferrari gescheitert

  • 03.09.2025
  • 13:49 Uhr
imago images 1065475287
News

Ganz ohne eigene Deals: S04-Geldregen am Deadline Day

  • 03.09.2025
  • 10:51 Uhr
Tyreek Hill
News

Team-Kapitäne: Mitspieler entmachten Tyreek Hill

  • 03.09.2025
  • 09:58 Uhr
Jobe Bellingham (Borussia Dortmund, 07) diskutiert mit dem Schiedsrichter, GER BVB Borussia Dortmund 09 vs. 1. FC Union, Fussball, Bundesliga, Spieltag 2, Saison 2025 2026, 31.08.2025 DFB DFL REGUL...
News

Darum ist Bellingham noch nicht der BVB-Boss

  • 02.09.2025
  • 19:54 Uhr
Voigtmann (l.) mit Coach Alan Ibrahimagic
News

Schock für DBB-Team: Co-Captain verletzt raus

  • 02.09.2025
  • 17:33 Uhr
Sorgte für den Siegtreffer: Nicolas Jackson
News

Kein Heilsbringer: Was Jackson den Bayern geben kann

  • 02.09.2025
  • 10:06 Uhr
Max Eberl (FC Bayern Muenchen AG, Sportvorstand), GER, FC Augsburg vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, Bundesliga, 2. Spieltag, Spielzeit 2025 2026, 30.08.2025, DFL DFB REGULATIONS PROHIBIT ANY USE O...
News

Kommentar: Eberl nicht allein schuld am Transfer-Dilemma

  • 01.09.2025
  • 20:32 Uhr
Olympische Spiele Paris 2024 Basketball Paris 06.08.2024 Viertelfinale Männer Herren Deutschland (GER) - Griechenland (GRE) Dennis Schröder Schroeder (Deutschland, No.17) Schröder Schroder Jubel Da...
News

Basketball-EM: So kommt ihr noch an Karten

  • 01.09.2025
  • 19:22 Uhr
TAYLOR SWIFT and TRAVIS KELCE are engaged, they announced Tuesday. In a five-photo joint post on Instagram, the superstar singer and football player revealed their engagement, the fairytale culmina...
News

Wegen Kelce und Swift: Vance mit bizarrer Forderung an NFL

  • 01.09.2025
  • 17:03 Uhr