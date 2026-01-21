- Anzeige -
WM 2026 gelaufen? DFB-Juwel erneut verletzt: Klub gibt Ausfallzeit bekannt

Assan Ouedraogo hat sich gegen den SC Freiburg doch schwerer verletzt, als zunächst von RB Leipzig angenommen wurde.

Nationalspieler Assan Ouedraogo wird RB Leipzig bis "voraussichtlich Ende März" fehlen.

Wie der Klub am Mittwoch bekannt gab, habe sich die Blessur, die der 19-Jährige beim 2:0 gegen den SC Freiburg in der Bundesliga am 14. Januar erlitten hatte, als "Sehnenverletzung im linken Knie" entpuppt. Diese werde "konservativ behandelt", Ouedraogo sei in den vergangenen Tagen eingehend untersucht worden.

WM 2026 für Ouedraogo in Gefahr?

Für Ouedraogo, der erst im vergangenen November für die deutsche Nationalmannschaft debütierte und auf die WM im Sommer hofft, ist es der nächste langwierige Ausfall. Bereits zum Ende des Vorjahres hatte er wegen einer Sehnenverletzung in der linken Kniekehle mehrere Wochen gefehlt.

"Die Verletzung von Assan war tatsächlich ein Schock für uns, nachdem er sich in den letzten Wochen erst wieder ins Team gekämpft hatte", sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport des Tabellenfünften: "Seine Entwicklung in dieser Saison war bislang so positiv, auch sein Debüt in der Nationalmannschaft absolut verdient und beeindruckend."

