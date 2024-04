Xabi Alonso gefordert: Ist die Luft jetzt raus? So geht es bei Bayer Leverkusen weiter

Anzeige Nach der historischen Meisterschaft war die Party schnell beendet. Denn Bayer Leverkusen hat sportlich noch etwas vor. Und das nicht nur in dieser Saison. Von Andreas Reiners Eigentlich steht Xabi Alonso die größte Herausforderung jetzt erst bevor. Denn Fußball ist auch Kopfsache, die mentale Seite ist essenziell. Und nach einer historischen Meisterschaft wäre es den Spielern nicht zu verdenken, wenn die Luft plötzlich ein wenig raus ist. Das große Ziel ist erreicht – da kann der Fokus schon mal leiden. Doch das wäre eine mittelschwere Katastrophe. Denn Bayer hat aus sportlicher Sicht noch einiges vor. Es ist schon jetzt eine Saison für die Geschichtsbücher, doch die Werkself will das Kapitel ausweiten, das Jahr vergolden. Mit dem Triple. Und das ist nicht alles. ran zeigt, wie es nach der ersten Meisterschaft in der Geschichte des Klubs weitergeht.

Anzeige

Europa League: Halbfinale im Blick Europa League: Donnerstag soll das Ticket für das Halbfinale gelöst werden. Bayer reist mit einem 2:0-Sieg aus dem Hinspiel zu West Ham United. In London erwartet Alonso einen deutlich offensiveren Gegner als noch im Hinspiel. Der Conference-League-Sieger des Vorjahres wird sich nicht kampflos aus dem Wettbewerb verabschieden. Nachlässigkeiten oder Unkonzentriertheiten werden sich die Leverkusener nicht leisten können. In einem möglichen Halbfinale wäre der Sieger aus AC Mailand gegen die AS Rom der Gegner. Die Roma hatte das Hinspiel in Mailand 1:0 gewonnen.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Bundesliga: Ungeschlagen durch die Saison? Bundesliga: Fünf Spieltage sind in der Bundesliga noch zu absolvieren. Auch hier muss Alonso den Spagat schaffen zwischen Regeneration, Rotation und Spannung hochhalten. Denn der Titel ist zwar in trockenen Tüchern, doch zu einer historischen Saison gehören auch Bestmarken. Die jagen die Leverkusener weiterhin. Rekordjäger: Bayer ist in dieser Saison auch nach 29 Spieltagen (25 Siege, vier Remis) ungeschlagen – neuer Startrekord. Daneben ist Leverkusen auch nach 43 Pflichtspielen (38 Siege, fünf Unentschieden) in dieser Saison ohne Niederlage. Damit ist man mit Juventus Turin gleichgezogen. Hält sich die Werkself auch in London schadlos, geht der nächste Rekord nach Leverkusen. Und komplett ungeschlagen durch die Saison zu gehen würde dem Jahr die Krone aufsetzen.

DFB-Pokal: Haushoher Favorit DFB-Pokal: Es wäre respektlos dem Gegner gegenüber, wenn man den Pokalsieg als Selbstläufer bezeichnet, aber Fakt ist, dass Bayer als haushoher Favorit in das Endspiel am 25. Mai gegen den 1. FC Kaiserslautern geht. Man habe "noch große Ziele", betonte Alonso. "Wir sind noch nicht am Ende", meinte auch Geschäftsführer Fernando Carro in der "ARD", das Triple sei "definitiv" möglich.

Anzeige

Anzeige Bayer Leverkusen: Die Zukunft planen Planung: Während die Mannschaft das Triple jagt, muss auch Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes liefern. Denn natürlich wecken die Erfolge Begehrlichkeiten. Es geht also nicht nur darum, an der Zusammensetzung des jetzt schon qualitativ hochwertigen Kaders zu feilen, Ergänzungen vorzunehmen, sondern auch Angriffe von außen abzuwehren. Bei Alonso ist das bereits gelungen, er hatte im März erklärt, in Leverkusen zu bleiben. Bei zwei Schlüsselpositionen gibt es ebenfalls Klarheit. "Granit (Xhaka, d. Red.) bleibt in jedem Fall, Florian (Wirtz) auch", sagte Rolfes im Interview mit dem Spiegel. Wirtz sei "eine Identifikationsfigur und mit seinem Biss und Willenskraft ein ganz besonderer Spieler für zukünftige Erfolge."

Ein Fragezeichen steht hinter Nationalspieler Jonathan Tah, dessen Vertrag bis 2025 läuft. Bayer würde "gerne verlängern", Tah zieht es möglicherweise in die Premier League: "Dass ein Spieler nach acht Jahren im Verein auch darüber nachdenkt, ob es noch etwas anderes gibt, kann ich nachvollziehen. Das ist nicht problematisch. Wir sind da im guten Austausch", so Rolfes. Einen großen Umbruch soll es im Sommer nicht geben, auch mögliche Zugänge werden wohlüberlegt diskutiert: "Wenn wir jetzt erfahrene Spieler ins Team bringen, müssen es ausschließlich Top-Leute wie Granit sein, die Stammspieler sind", sagte Rolfes. Die Chemie innerhalb der Mannschaft ist entscheidend, was der außergewöhnliche Teamgeist, der Bayer durch die Saison trägt, eindrucksvoll bewiesen hat. Bayer habe sich sogar "schon gegen Spieler entschieden, die technisch, taktisch oder physisch genau gepasst hätten, aber menschlich nicht", sagte Rolfes.

Bayer Leverkusen: Super-Sause mit drei Trophäen? Party: Es wird auf jeden Fall nochmal groß gefeiert, am 28. Mai steigt die große, offizielle Saison-Sause. Im Idealfall dann mit drei Trophäen. Dafür muss der historische Titelgewinn nochmal für ein paar Wochen in den Hintergrund rücken. Für Alonso im Moment wohl die größte Herausforderung.