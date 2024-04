Bayer Leverkusen - Xabi Alonso: Historischer Glücksgriff mit einem großen Haken

Lukas Hradecky

All die Jahre gab es berechtigterweise viel Kritik an Lukas Hradecky. Der Keeper zeigte zwar schon immer spektakuläre Paraden, jedoch waren die Patzer oft spektakulärer. Davon war in der laufenden Saison keine Spur zu sehen. Der Finne ist mit gut 80 Prozent abgewehrter Schüsse die Nummer eins der Bundesliga. In einigen knappen Spielen war Hradecky ein echter Faktor. © Team 2