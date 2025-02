Überraschend ist die Champions-League-Reise für Atalanta Bergamo bereits nach den Playoffs beendet. In der Schlussphase sorgte Kapitän Rafael Toloi für wilde Szenen. Der italienische Topklub Atalanta Bergamo hat sich nach einer denkwürdigen Niederlage überraschend früh aus der Champions League verabschiedet. Der Europa-League-Sieger der vergangenen Saison verlor auch das Playoff-Rückspiel gegen Außenseiter FC Brügge im eigenen Stadion mit 1:3 (0:3) und verpasste damit den Sprung ins Achtelfinale. Schon das Hinspiel in Belgien hatte Atalanta verloren (1:2). Chemsdine Talbi (3./27.) brachte Brügge per Doppelpack in Führung, Bergamo rannte an und kam zu einigen Chancen, das Tor gelang aber Ferran Jutgla (45.+3) erneut auf der anderen Seite. Der frühere Leipziger Ademola Lookman (46.) sorgte dann gleich nach der Pause für etwas Hoffnung, doch es ging wild weiter: Lookman erzielte ein irreguläres Tor per Hand (56.), zuvor allerdings hatte Schiedsrichter Felix Zwayer ein Foul gesehen und entschied auf Elfmeter - diesen vergab Lookman kläglich (61.). FC Bayern München gegen Celtic Glasgow: Drei Fünfer für den FCB, zwei Joker stechen

Das Aus für Atalanta hatte vor den beiden Begegnungen maximal unwahrscheinlich gewirkt. Bergamo hatte als Neunter der Vorrunde den direkten Sprung ins Achtelfinale um nur einen Punkt verpasst, Brügge dagegen war als 24. und letztes Team gerade so in die Zwischenrunde gerutscht - nur aufgrund des besseren Torverhältnisses. Nun nimmt der Klub zum zweiten Mal in seiner Vereinsgeschichte am Achtelfinale der Champions League teil.

