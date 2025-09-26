Am 2. Spieltag der Champions League kommt es zum Duell zwischen Atletico Madrid und Eintracht Frankfurt. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker. Update, 30.09., 22:55 Uhr: Frankfurt zahlt Lehrgeld in Madrid Atlético Madrid holt sich die ersten Punkte dieser Spielzeit und besiegt Eintracht Frankfurt klar mit 5:1 (3:0). Die Spanier zeigten von Beginn an, in welche Richtung die Partie zu laufen hat und dominierten nach Belieben. Die SGE bekam kaum einen Fuß auf den Boden um musste bereits zur Halbzeit drei Kisten schlucken. Im zweiten Abschnitt zeigte sich die SGE dann zwar deutlich griffiger und konnte die Spielfreude der Hausherren zunächst etwas eindämmen. Die Freude über den Anschlusstreffer durch Burkardt wehrte aber nur kurz. Denn Atleti drehte nochmals auf und konnte durch Simeone und Alvarez auf 5:1 erhöhen. Alles in allem waren die Madrilenen mindestens eine Nummer zu groß für die junge SGE-Mannschaft, die sich dafür aber nicht schämen muss. Am kommenden Sonntag geht es für die Spanier in der Liga zu Celta Vigo. Die Eintracht trifft bereits am Samstag um 18:30 Uhr im Topspiel auf die Bayern. Champions League: Eintracht Frankfurts wilde Schwankungen sind gefährlich - Kommentar

Update, 30.09., 22:05 Uhr: Eintracht zur Halbzeit deutlich hinten Nach unterhaltsamen ersten 45 Minuten führt Atlético Madrid klar und deutlich mit 3:0 gegen Eintracht Frankfurt. Von Beginn an dominierten die Hausherren das Geschehen und konnten bereits nach vier Minuten durch Raspadori in Führung gehen. Die Hessen taten sich enorm schwer, überhaupt mal einen Fuß auf den Rasen zu bekommen. Gefühlt war der Bundesligist immer einen Schritt zu spät in den Aktionen. In der Folge erspielten sich die Colchoneros weitere Torchancen und belohnten sich noch vor der Pause doppelt. Die abgezockten Spanier ließen überhaupt nichts anbrennen gegen die jungen, viel zu zaghaften, Frankfurter. Diese müssen im zweiten Durchgang dringend für Entlastung sorgen, sonst endet dieser Abend in einem Debakel

Update, 30.09., 19:55 Uhr: Frankfurt-Aufstellung da! Madrid: Oblak - Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri - Barrios, Gallagher, Simeone, Raspadori - Griezmann, Alvarez Frankfurt: Kaua Santos - Collins, Theate, Koch, Brown - Skhiri, Chaibi, Uzun, Doan, Knauff - Burkardt

So seht ihr die SGE bei Atletico live im TV und Stream Für Eintracht Frankfurt hätte der Auftakt in der Champions League nicht besser laufen können. Mit 5:1 fegte die Mannschaft von Dino Toppmöller Galatasaray aus dem heimischen "Deutsche-Bank-Park". Atletico Madrid vs. Eintracht Frankfurt im Liveticker Im zweiten Spiel der Ligaphase wartet mit Atletico Madrid allerdings ein europäisches Schwergewicht auf die Frankfurter. Die "Rojiblancos" stehen dabei sogar bereits ein wenig unter Druck, verloren sie doch ihre Auftaktpartie mit 2:3 gegen den FC Liverpool. ran liefert alle Informationen zum Champions-League-Kracher.

Atletico Madrid vs. Eintracht Frankfurt heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Topspiel statt? Spiel: Atletico Madrid vs. Eintracht Frankfurt

Wettbewerb: Champions League; 2. Spieltag

Datum: 30. September 2025

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Austragungsort: Riyadh Air Metropolitano (Madrid)

Atletico vs. Frankfurt heute live: Läuft das Topspiel der Champions League im Free-TV? Nein. Das Spiel zwischen Atletico Madrid und Eintracht Frankfurt wird nicht im Free-TV übertragen.

Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt heute live: Wer zeigt das Champions-League-Spiel im Pay-TV? Das Spiel wird von DAZN im Pay-TV übertragen. Die linearen DAZN-Sender könnt ihr bei einem bereits bestehenden Pay-TV-Vertrag hinzubuchen.

Frankfurt zu Gast bei Atletico: Wo gibt es heute einen Livestream? Ebenfalls auf DAZN. Um Zugang zum Livestream zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

Atletico - Frankfurt heute live: Wo gibt's einen Liveticker zur Champions League? Einen Liveticker gibt es auf ran.de.

