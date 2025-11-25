Mehr und mehr findet Bayer Leverkusen unter Trainer Kasper Hjulmand zurück in die Spur. Mit dem Auswärts-Coup bei Manchester City bestätigt die Werkself den positiven Trend.

Von Christoph Gailer

Mit Ruhe, Qualität und Weitblick machte Ex-Trainer Xabi Alonso aus Bayer Leverkusen zuletzt über mehrere Jahre ein Topteam in der Bundesliga und auch in Europa.

Nach einem kurzen Absturz unter Alonso-Nachfolger Erik ten Hag - einem der wenigen Missverständnisse der Werkself in der jüngeren Vergangenheit - ist Bayer zurück auf dem Weg nach oben. Reicht es sogar schon bald wieder für ganz oben?

Hoffnung auf ein baldiges Comeback unter Deutschland und Europas Elite macht nicht zuletzt der Dienstagabend mit einem trotz des Aufwärtstrends überraschenden 2:0 (1:0)-Sieg der Rheinländer in der Ligaphase der Champions League bei Manchester City. Immerhin fehlten Leistungsträger wie Robert Andrich und Edmond Tapsoba in den Reihen des Bundesligisten.

Dieser Triumph im Etihad Stadium ist also aufgrund der personellen Ausfälle umso mehr ein Beleg dafür, dass ten Hags Nachfolger Kasper Hjulmand und sein neues Team immer mehr zusammenwachsen.

"Es fühlt sich wunderschön an, wir haben bis zur letzten Sekunde alles gegeben und sind sehr glücklich über die drei Punkte", sagte Bayer-Torschütze Patrik Schick bei "DAZN" nach dem Schlusspfiff in Manchester: "Wir waren sehr kompakt und effektiv nach vorne. Das war der Plan."