Anzeige

Anzeige

Anzeige

Wie so oft in den vergangenen Jahren kommen die Lobgesänge früh in der Saison. Wie so oft könnte sich das Blatt aber schnell wenden.

Anzeige

Niko Kovac hat den BVB stabilisiert Gerade bei derart antizyklischer Kritik ist es umso wichtiger, hervorzuheben, auf welchem Niveau sie sich bewegt: Natürlich ist es richtig, dass Kovac den BVB stabilisiert hat. Wer in 20 Partien nur eine einzige Niederlage kassiert, hat gute Argumente auf seiner Seite. Bedenkt man, wo die Dortmunder vor dem Trainerwechsel im Februar standen, ist die Leistung umso bemerkenswerter. Vor allem defensiv haben die Schwarzgelben zugelegt. In den acht Spielen der aktuellen Saison blieb man fünfmal zu Null. Sieben der insgesamt acht Gegentore verteilen sich auf zwei Spiele: St. Pauli und Juventus. Auch bei den erwarteten Gegentoren ist der BVB die klare Nummer zwei in Deutschland: 4,0 sind hinter dem FC Bayern (2,9) Bestwert. Es ist also alles andere als Zufall, dass man derzeit erfolgreich ist.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Borussia Dortmund steht vor richtungsweisenden Wochen Aber – und das ist der Punkt – bisher ist die Serie relativ brotlos. Schaut man auf die vergangene Rückrunde, dann war da noch nicht allzu viel von der jetzigen Stabilität zu sehen. Einige Spiele wurden sehr glücklich auf die eigene Seite gezogen, in anderen verpassten es die Gegner, klare Schwächen der Dortmunder auszunutzen. Es folgte eine schwache Klub-WM gegen überwiegend individuell unterlegene Gegner. Die Leistungen waren so schwankend wie eh und je. Und in dieser Saison? Bisher traf die Mannschaft von Kovac in der Bundesliga nur auf einen Gegner aus der oberen Tabellenhälfte: Gegen St. Pauli reichte es mit einem durchwachsenen Auftritt am ersten Spieltag nur zu einem 3:3. Ansonsten ging es gegen Union Berlin (11.), Heidenheim (17.), Wolfsburg (12.) und Mainz (14.). In der Champions League offenbarte Juventus Turin, dass Dortmund vielleicht doch nicht so stabil ist, wie es sich aktuell anfühlt. Athletic Bilbao war in der ersten Halbzeit kaum existent, brachte den BVB im zweiten Durchgang dann aber doch noch ins Schwitzen.

Fußball: Das sind die 15 wertvollsten Mannschaften der Welt 1 / 16 © IMAGO/Icon Sportswire Das sind die wertvollsten Mannschaften der Welt

Immer mehr Geld ist im Fußball im Umlauf, die Ablösesummen und Marktwerte der Spieler und der gesamten Kader steigen kontinuierlich. ran präsentiert euch die höchsten Kaderwerte weltweit, inklusive des jeweils wertvollsten Spielers pro Team. Vertreten sind acht englische, drei spanische, zwei italienische, eine französische und eine deutsche Mannschaft. (Stand: 28.09.2025/Quelle: transfermarkt.de) © IMAGO/NurPhoto 15. Nottingham Forest

Kadermarktwert: 566 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Murillo, 23 Jahre, Innenverteidigung, 55 Millionen Euro Marktwert (rechts im Bild) © IMAGO/BSR Agency 14. Juventus Turin

Kadermarktwert: 582,7 Millionen Euro

Wertvollste Spiele: Lois Openda, 25 Jahre, Sturm, 50 Millionen Euro Marktwert (Bild: vordere Reihe, 1. von rechts);

Bremer, 28 Jahre, Innenverteidigung, 50 Millionen Euro Marktwert (Bild: hintere Reihe, 1. von links);

Kenan Yildiz, 20 Jahre, Linksaußen, 50 Millionen Euro Marktwert (Bild: vordere Reihe, 2. von rechts) © IMAGO/Le Pictorium 13. Atletico Madrid

Kadermarktwert: 627,8 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Julian Alvarez, 25 Jahre, Sturm, 100 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 19) © IMAGO/NurPhoto 12. Newcastle United

Kadermarktwert: 659,05 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Bruno Guimaraes, 27 Jahre, Defensives Mittelfeld, 80 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 39) © IMAGO/Marco Canoniero 11. Inter Mailand

Kadermarktwert: 707,8 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Lautaro Martinez, 28 Jahre, Sturm, 95 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 10) © IMAGO/Shutterstock 10. Manchester United

Kadermarktwert: 723,2 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Benjamin Sesko, 22 Jahre, Sturm, 70 Millionen Euro Marktwert (Bild: 2. von rechts) © IMAGO/Action Plus 9. Tottenham Hotspur

Kadermarktwert: 891,1 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Xavi Simons, 22 Jahre, Offensives Mittelfeld, 70 Millionen Euro Marktwert (Bild: in der Mitte) © IMAGO/Imagn Images 8. FC Bayern München

Kadermarktwert: 905,15 Millionen Euro

Wertvollster Spieler: Jamal Musiala, 22 Jahre, Offensives Mittelfeld, 140 Millionen Euro Marktwert (Bild: in der Mitte) © IMAGO/Nicolo Campo 7. Paris Saint-Germain

Kadermarktwert: 1,07 Milliarden Euro

Wertvollste Spieler: Ousmane Dembele, 28 Jahre, Sturm, 90 Millionen Euro Marktwert (Bild: 1. von links);

Khvicha Kvaratskhelia, 24 Jahre, Linksaußen, 90 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 7);

Desire Doue, 20 Jahre, Rechtsaußen, 90 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 14) © IMAGO/Eibner 6. FC Chelsea

Kadermarktwert: 1,08 Milliarden Euro

Wertvollster Spieler: Cole Palmer, 23 Jahre, Offensives Mittelfeld, 120 Millionen Euro Marktwert (Bild: 1. von rechts) © IMAGO/ZUMA Press Wire 5. FC Barcelona

Kadermarktwert: 1,11 Milliarden Euro

Wertvollster Spieler: Lamine Yamal, 18 Jahre, Rechtsaußen, 200 Millionen Euro Marktwert (Bild: 4. von rechts) © IMAGO/Sports Press Photo 4. FC Liverpool

Kadermarktwert: 1,12 Milliarden Euro

Wertvollster Spieler: Florian Wirtz, 22 Jahre, Offensives Mittelfeld, 140 Millionen Euro Marktwert (Bild: in der Mitte) © IMAGO/Action Plus 3. Manchester City

Kadermarktwert: 1,23 Milliarden Euro

Wertvollster Spieler: Erling Haaland, 25 Jahre, Sturm, 180 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 9) © IMAGO/News Images 2. FC Arsenal

Kadermarktwert: 1,33 Milliarden Euro

Wertvollster Spieler: Bukayo Saka, 24 Jahre, Rechtsaußen, 150 Millionen Euro Marktwert (Bild: Rückennummer 7) © IMAGO/Pressinphoto 1. Real Madrid

Kadermarktwert: 1,4 Milliarden Euro

Wertvollste Spieler: Kylian Mbappe, 26 Jahre, Sturm, 180 Millionen Euro Marktwert (Bild: links);

Jude Bellingham, 22 Jahre, Offensives Mittelfeld, 180 Millionen Euro Marktwert (Bild: rechts)