Bundesligist Borussia Dortmund empfängt am fünften Spieltag der Ligaphase in der Champions League den spanischen Klub FC Villarreal.

Für Borussia Dortmund geht es nun mit dem Spiel gegen den FC Villarreal in die zweite Hälfte der Ligaphase in der Champions League.

Der BVB holte bislang sieben Punkte aus vier Partien, damit lag das Team von Coach Niko Kovac vor Beginn des aktuellen Spieltages auf Rang 14.

Mit dieser Ausbeute wäre Dortmund zwar nach aktuellem Stand für die K.o.-Phase qualifiziert, in die es die besten 24 Teams schaffen. Dennoch müsste die Borussia gleich in der Zwischenrunde wieder einsteigen, während die Top 8 nach der Ligaphase diese Runde überspringen.

Um also noch weiter nach oben zu klettern in der Tabelle, ist ein Heimsieg gegen Villarreal so gut wie Pflicht. Zumal der spanische Vertreter sich in der Königsklasse bislang sehr schwer tat. Mit einem Punkt aus vier Spielen ist Villarreal nur auf Platz 32, kann die K.o.-Phase wohl nur noch durch ein kleines Fußballwunder erreichen.