Champions League
Champions League: Trotz Gündogan-Comeback – Galatasaray verpasst Sprung in die Top-Acht
- Aktualisiert: 25.11.2025
- 21:15 Uhr
- SID
Galatasaray Istanbul hat in der Champions League einen Rückschlag im Kampf um das direkte Achtelfinal-Ticket erlitten. Trotz des Comebacks von Ilkay Gündogan konnten die Türken ihre Position in den Top-Acht der Gruppenphase nicht festigen.
Galatasaray Istanbul hat in der Champions League einen Dämpfer im Kampf um das direkte Achtelfinal-Ticket kassiert.
Gegen den belgischen Meister Union Saint-Gilloise verloren die Türken um Nationalspieler Leroy Sané und den ehemaligen DFB-Kapitän Ilkay Gündogan mit 0:1 (0:0). Durch die zweite Niederlage der Saison verpasste es Galatasaray, sich in den Top-Acht der Ligaphase festzusetzen.
Promise David (57.) erzielte im Rams Park den Treffer der Gäste, Istanbuls Arda Ünyay sah noch die Gelb-Rote Karte (89.). Gala, das seine einzige Niederlage bislang am ersten Spieltag gegen Eintracht Frankfurt (1:5) kassiert hatte, musste ohne den verletzten Starstürmer Victor Osimhen auskommen.
Dafür stand Gündogan nach seiner Oberschenkelzerrung erstmals seit Mitte Oktober wieder in der Startelf, sein Comeback hatte der 35-Jährige als Einwechselspieler bereits am Wochenende in der Liga gegeben.
Benfica jubelt: Ex-Mainzer Barreiro trifft bei Ajax-Pleite
Ajax Amsterdam kassierte parallel im fünften Spiel die fünfte Niederlage - Benfica Lissabon und Startrainer José Mourinho durften beim 2:0 (1:0) in der niederländischen Hauptstadt dagegen den ersten Dreier in dieser Königsklassen-Saison bejubeln.
Samuel Dahl (6.) und der ehemalige Mainzer Leandro Barreiro (90.) erzielten die Treffer.